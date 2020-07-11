Karantinada iyice rapâ€™Ã§i olduk

RAPâ€™Ä°N YÃœKSELEN YILDIZI OLACAÄžI BELLÄ°YDÄ°

Tolga AkyÄ±ldÄ±z, HÃ¼rriyet mÃ¼zik yazarÄ±

Ezhel, Murda - Bi Sonraki HayatÄ±mda Gel

Murda (Ã–nder DoÄŸan), yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r rapâ€™in yÃ¼kselen yÄ±ldÄ±zÄ± olacaÄŸÄ±na dair iÅŸaretleri veriyordu. Ezhelâ€™le geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± â€˜Boynumdaki Chainâ€™, â€˜AYAâ€™ gibi Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±. â€˜Bi Sonraki HayatÄ±mda Gelâ€™i kaydedip bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. ArdÄ±ndan albÃ¼mÃ¼ â€˜DoÄŸaâ€™yÄ± yayÄ±mlayan Murda, yine Ezhelâ€™le â€˜PÄ±rlantaâ€™, Zeynep BastÄ±k ve Idalyâ€™yle â€˜GÃ¼neÅŸâ€™ ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶ylerek daha geniÅŸ kitlelerle buluÅŸtu. Ezhelâ€™le yaptÄ±klarÄ± son tekli â€˜Made In Turkeyâ€™ de hÄ±zlÄ± yÃ¼kseliÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Murda ve Ezhelâ€™in yarattÄ±klarÄ± farkÄ±n temelinde TÃ¼rk kulaÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok yatkÄ±n olduÄŸu reggaetone ve trapâ€™in payÄ± var.

STREAM DOSTU ÅžARKILARIN ÅžANSI VAR

Mehmet Tez, Milliyet yazarÄ±

Tones and I - Dance Monkey

2019â€™un en bÃ¼yÃ¼k hit ÅŸarkÄ±larÄ±ndan... Eskiden radyo dostu ÅŸarkÄ± formatÄ± vardÄ±. Åžimdi stream platformu dostu... Ã‡ok basit bir melodiye, kÄ±sa ve Ã§aÄŸÄ±ran bir introâ€™ya ve sÄ±radÄ±ÅŸÄ± (Ã§ocuksu) bir vokale sahip. Bunlar gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde hit olabilecek bir ÅŸarkÄ±nÄ±n temel Ã¶zellikleri. Stream platformlarÄ±nÄ±n ana daÄŸÄ±tÄ±m kanalÄ± olduÄŸu dÃ¼nyada vurucu intro artÄ±k gÃ¼Ã§lÃ¼ nakarattan daha Ã¶nemli.

EZHELâ€™Ä°N AVRUPA FETHÄ°

BarÄ±ÅŸ Akpolat, mÃ¼zik yazarÄ±

Ezhel, Murda - AYA

Ezhel, Murda ile ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± â€˜AYAâ€™ ile komplike rap liriklerinin altÄ±ndan kalkabildiÄŸi kadar basit, mutlu ve eÄŸlenceli bir reggaeton ÅŸarkÄ±sÄ± yazabildiÄŸini de kanÄ±tlÄ±yor. Ezhelâ€™in Avrupa fethinin kilometre taÅŸlarÄ±ndan biri...Â

ÅžAÅžIRTICI DEÄžÄ°L

Sinem Vural, HÃ¼rriyet Kelebek yazarÄ±

Gazapizm - SaÄŸÄ± Solu Kes

KulÃ¼p mÃ¼ziÄŸi ve sokaÄŸÄ±n nabzÄ±nÄ± bir araya getiren â€˜SaÄŸÄ± Solu Kesâ€™ klasik bir Gazapizm ÅŸarkÄ±sÄ±. Derdi olan derdini baÄŸÄ±ra Ã§aÄŸÄ±ra sÃ¶yleyip dans ediyor. TikTok kullancÄ±larÄ±nÄ±n ilgisini Ã§ekince karantinada en Ã§ok dinlenilen parÃ§a olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtmadÄ±.Â

Ä°LLERE GÃ–RE TOP 10

Ezhel, Murda â€“ Bi Sonraki HayatÄ±mda Gel

- Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, Antalya, Bursa, EskiÅŸehir, Edirne, Trabzonâ€™da en Ã§ok dinlenen ÅŸarkÄ±.

- DiyarbakÄ±r, Gaziantep, Samsun, Van, Adanaâ€™da ikinci sÄ±rada.

Gazapizm â€“ Unutulacak GÃ¼nlerÂ

- DiyarbakÄ±r, Gaziantep, Samsun, Van, Adanaâ€™da en Ã§ok dinlenen ÅŸarkÄ±.

- Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, Antalya, Bursa, EskiÅŸehir, Edirne, Trabzonâ€™da ise ikinci sÄ±rada.

IMANBEK, SAINt JHN â€“ Roses -Imanbek RemIx)

- Ä°stanbul, Ankara, Antalya, Bursa, EskiÅŸehir, Edirne, Trabzonâ€™da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada.

- Ä°zmir, Gaziantep, Samsun, Van ve Adanaâ€™da dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada.

- DiyarbakÄ±râ€™da beÅŸinci sÄ±rada.

Gazapizm â€“ SaÄŸÄ± Solu Kes

- Ä°zmir, DiyarbakÄ±r, Gaziantep, Samsun, Van ve Adanaâ€™da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada.

- Ä°stanbul, Ankara, Antalya, Bursa, EskiÅŸehir, Trabzonâ€™da dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada.

- Edirneâ€™de beÅŸinci sÄ±rada.

Reynmen â€“ LeIla

- DiyarbakÄ±r dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada.

- Ä°stanbul, Bursa, Trabzon, Gaziantep, Samsun, Van, Adanaâ€™da beÅŸinci sÄ±rada.

- Ankara, Antalya, Edirne altÄ±ncÄ± sÄ±rada. Ä°zmirâ€™de yedinci sÄ±rada.

Zeynep BastÄ±k â€“ UslanmÄ±yor Bu

- Ankara, Ä°zmir ve Antalyaâ€™da beÅŸinci sÄ±rada.

- Ä°stanbul, Bursa, Trabzon, DiyarbakÄ±r, Gaziantep, Samsun, Van, Adanaâ€™da altÄ±ncÄ± sÄ±rada.

- EskiÅŸehir ve Edirneâ€™de sekizinci sÄ±rada.

Tones And I â€“ Dance Monkey

- Ä°stanbul ve Ankaraâ€™da yedinci sÄ±rada.

- Ä°zmir, Antalya ve Bursaâ€™da sekizinci sÄ±rada.

- EskiÅŸehir ve Trabzon dokuzuncu sÄ±rada.

- DiyarbakÄ±r, Gaziantep, Samsun ve Adanaâ€™da 10â€™uncu sÄ±rada.

BEGE - Ä°lerle

- Ä°zmir ve EskiÅŸehirâ€™de altÄ±ncÄ± sÄ±rada.

- Antalya, Bursa ve Edirneâ€™de yedinci sÄ±rada.

- Ä°stanbulâ€™da sekizinci sÄ±rada.

Ezhel, Murda â€“ AYA

- Ankara ve Gaziantepâ€™te sekizinci sÄ±rada.

- Ä°stanbul, Ä°zmir, DiyarbakÄ±r ve Adanaâ€™da dokuzuncu sÄ±rada.

YÃ¼zyÃ¼zeyken KonuÅŸuruz â€“ KazÄ±lÄ± Kuyum

- EskiÅŸehirâ€™de beÅŸinci sÄ±rada.

- Vanâ€™da ve Adanaâ€™da sekizinci sÄ±rada.

- Ankara, Antalya, Edirne ve Gaziantepâ€™te dokuzuncu sÄ±rada.

- Bursaâ€™da 10â€™uncu sÄ±rada

AnÄ±l PiyancÄ±, Perdenin ArdÄ±ndakilerÂ - YaÄŸmurlar

- Ankara, Ä°zmir ve Edirneâ€™de 10â€™uncu sÄ±rada.

13 ilin 11 Nisan-1 Haziran tarihleri arasÄ±ndaki verileriyle hazÄ±rlandÄ±.

TÃœRKÄ°YEâ€™DE YAZ HÄ°TLERÄ° NELER OLACAK?

Made in Turkey - Murda, EzhelÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Kendime SardÄ±m - OÄŸuzhan KoÃ§Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Bi Sonraki HayatÄ±mda Gel- Murda, EzhelÂ Â Â

SaÄŸÄ± Solu Kes - GazapizmÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Her Mevsim YazÄ±m - Zeynep BastÄ±kÂ Â Â

Bu Benim MasalÄ±m - Aleyna TilkiÂ Â Â Â Â Â

Siyah - Patron - Sagopa KajmerÂ Â Â

Ä°ly (i love you baby) - Surf Mesa, Emilee

Spacejump - BEGE

KÄ±rgÄ±nÄ±m Ona - Berkay

Liste, ÅŸarkÄ±larÄ±n dinlenme oranlarÄ±na gÃ¶re Spotify tarafÄ±ndan yapÄ±lan tahminin sonucu.

Â