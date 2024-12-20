‘Karakterlerde benden parçalar var’

Haberin Devamı

Cem Gelinoğlu bugün sinemamızın popüler komedyenlerinden biri ama biz onu önce Vine’da yayımladığı videolarla tanımıştık. Kendisiyle 1 Ocak’ta vizyona girecek filmi ‘Tur Rehberi’ için buluştuk. Mizahtan, popülariteden ve sahte sevgilerden bahsettik: “2012’de biriyle mesajlaşmışım. Tatlı tatlı yürümüşüz birbirimize. Bütün kibar çağrılarımı kabaca reddetmiş, ben de yazmayı bırakmışım. Bir mesaj geldi ‘Benimle evlenir misin’ diye. Açtım baktım, o kişiydi.”

◊ Eski sosyal medya platformu Vine’da videolar yayımlıyordunuz. O dönemde nereden aklınıza geldi bu ve neler oldu?

Vine 2012’de kurulduğunda önce uygulamayı yükleyip silmiştim. O dönemde bir ilaç deposunda bölge satış müdürüydüm. Sonra Vine’ı mizah için kullananları gördüm. Video çekmeye başladım, yayımladım ve sevildi. Bugün bir video patladığında çok hızlı yayılıyor. O yıllarda bir haftada oluyordu bu. Farklı uygulamalarda kendimi gördüğümde anladım. Eczaneye gittiğimde insanlar benimle fotoğraf çektirmeye başlamışlardı. Sonrasında bir videomu yapımcıya götürdüler ve 2014’te ‘Ali Kundilli’ isimli ilk filmi yaptık.

Haberin Devamı

‘EN AZ KOMİK BENDİM’

◊ ‘Yapma etme, işi bırakma’ diyen olmadı mı?

İşi bıraktığımda ilk filmimi yazmaya başlamıştım. Söylemek için çok geçti. Başta videolarımı ciddiye almayanlar sonradan çok şaşırdılar. Tabii kalıcı bir işi terk etmek riskli bir karardı. Kendime ‘Sevdiğim işi yapacağım’ demiştim.

◊ Çocukken mizaha bir ilginiz var mıydı? Aileniz de mizahla dolu bir aile miydi?

Baştan sona komik insanlardı. Sülaledeki en az komik olan ben olabilirim. Annem çok hazırcevap bir kadındı rahmetli, babam da öyle... Genetikten gelen bir durum var sanki. Sıkılgan bir çocuktum ama ilgimi çeken şeylerden biri de komediydi. İnsanları güldürmeye çalışıyordum.

◊ ‘Aykut Enişte’ filmi çok sevildi, devamı da çekildi...

‘Ali Kundilli’yi yaptık, o dönem çok ciddi bir gişeye ulaştık. Acemilik dönemlerimizi attık üzerimizden. Ardından ‘Şansımı Seveyim’ ve ‘Yok Artık 2’ geldi. Sonra da ‘Aykut Enişte’ ile ustalık eseri sayılabilecek bir film yaptık. Bir anksiyete yaşamıştım tabii, bu aslında yaratıcılığın da habercisi. Giray (Altınok) ile yazmıştık senaryoyu ve aktı gitti. Güçlü bir film olduğunu biliyorduk.

Haberin Devamı

◊ Biraz da yeni filminiz ‘Tur Rehberi’nden bahsedelim...

Komik bir film, vaat ettiklerini gerçekleştiriyor. Dramasız bir hikâye havada kalırdı, o tarafı iyi. Biz yazarların bir derdi olmasa yazmayız. Beni hayatta rahatsız eden şeyleri filmlerde göstermeye çalışıyorum. Ama hiçbir film beni bu kadar uğraştırmadı, en uzun süren senaryomdu. Annemi kaybettiğim ve köpeğimin hastalandığı zamanlardı. Bir-iki denemeyi de çöpe attım ama sonunda ortaya özgün bir iş çıktı. Çok farklı versiyonlarla, ekiplerle çalıştım ama bir türlü içime sinmedi. Günün sonunda Muammer Tali, Onur Dur, kız arkadaşım İrem Tuğba Erol ve benim birlikte yazdığımız versiyonu beğendim. Hayat da kurtarmıyoruz, vedalaşmayı bilmek lazım.

Haberin Devamı

◊ Yazdığın senaryoyu oynamak nasıl bir his?

Zor iş. Oynamanın tadını ‘Bursa Bülbülü’yle aldım. Çok zor ama yazmak daha zor. Takıntılı bir süreç, deli işi. Gece uykularınız mahvoluyor. Yatarken birden bir fikir geliyor, hemen kalkıyorsunuz. Ama sonrasında insanların geri dönüşü sizi çok mutlu ediyor. Elimden gelse yazmam. Yazmak zorunda olduğum için yazıyorum. Çünkü kendi tarzımda yazıp oynamaya alıştım.

◊ Günlük hayatınızda nasıl birisiniz, yazdığınız karakterlerle benzerlikleriniz var mı?

Yazdığımız karakterlerin çoğunda benden önemli parçalar var. Hayatımda hep “Niyet iyi olursa akıbet de iyi olur” dedim. Kendimle sürekli kavga eden biriyim. Ama kendimi geliştirmeye ve yapıcı olmaya çalışıyorum. Çevremdeki insanlarla birlikte hayal kuruyorum ve o yolculukta onlara ilham vermeye çalışıyorum.

Haberin Devamı

◊ Popüler olunca size tuhaf gelen durumlar yaşadınız mı hiç?

2012’de biriyle mesajlaşmışım. Tatlı tatlı yürümüşüz birbirimize. Bütün kibar çağrılarımı kabaca reddetmiş, ben de yazmayı bırakmışım. Bir mesaj geldi “Benimle evlenir misin” diye. Açtım baktım, o kişiydi. Önce tanınmıyordum, popüler olunca böyle oldu. Ben aynı insanım aslında. İnsan sorguluyor tabii ‘Popülerlik hep böyle sahte sevgi mi getirecek’ diye.

◊ Getirdi mi peki?

Çevrenizdeki insanlar önünüzde zıplayan pinpon topları gibi. Onları takip etmeye alışmışsınız yıllarca. Popülariteyle birden karşınızda kamyon dolusu pinpon topu zıplamaya başlıyor. ‘Ben kimim, ne oluyor’ diyorsunuz, toplar seke seke etrafa saçılıyor ve azalıyor.

Haberin Devamı

‘YAPAY ZEKÂYLA UĞRAŞMAYI SEVİYORUM’

◊ Giray Altınok ile yakınsınız. ‘Prens’le Altın Kelebek’te En İyi Komedi Dizisi Ödülü’nü aldı...

Dizinin ilk fikrinden tutun Altın Kelebek’e kadar geçen süreci biliyorum. Giray yakın arkadaşım.

Çalışkan, disiplinli, etik biri, çok seviyorum. Duygulandım ve ödülü alır almaz X’e (Twitter) “Bileğinin hakkıyla” yazdım. Kerem (Özdoğan) de çok yetenekli (‘Prens’in senaristlerinden ve oyuncularından).

◊ Boş zamanlarınız nasıl geçiyor?

Çok stabil bir hayatım var, evcimen sayılırım. Çalışma odamda yapay zekâyla uğraşmayı seviyorum. Kedim ve kız arkadaşımla vakit geçirmeyi seviyorum.

◊ Yeni yılda yeni hedefleriniz neler?

‘Tur Rehberi’ önceliğimiz. Seyircimizle birlikte izleyeceğiz, sinemalara gideceğiz. Sahne planım var, stand-up yapmak istiyorum. Tiyatro, sinema ve dizi çalışmaları da var.

◊ Sosyal medyada size benzer içerik üreten çok insan var, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sosyal medyadan gelen biri olarak kötü şeyler söylemek doğru olmaz. Üretmek isteyen hevesini kırmasın. Ama beceremiyorlarsa o sahneden çekilecekler. Ben de kimsenin torpiliyle buraya gelmedim. 90’larda “Sabah erken kalkan albüm yapıyor” derlerdi. En sonunda iyiler kalacak.