Karakalemden yapay zekâya...

Genç galerilere alan açmak ve bağımsız sanat inisiyatiflerini koleksiyonerlerle, sanatseverlerle buluşturmak için düzenlenenCI Bloom bu yıl 5’inci kez düzenleniyor. 28 galeri ve 4 sanat inisiyatifi olmak üzere toplam 32 katılımcıyla açılan fuarda 300’den fazla sanatçının 800’ü aşkın eseri sergileniyor.

Fuarı dolaşırken bu yıl CI Bloom’a ilk kez katılan KUN Art Space’in (Adana) sanatçısı Mustafa Özbakır’ın ‘Yalnız Bir Opera’ başlıklı yağlıboya eserine rastlıyoruz. Sanatçının fotoğraf ve sinema arasında dolaşan bu üretimi müzisyen Cem Adrian’ın ‘Yara’ adlı şarkısının kapak görseline de ilham vermiş.

CI Bloom bu yıl da heykelden resme uzanan farklı disiplinlerden işleri sanatseverlerle buluşturuyor. Merve Öztemel’in ‘Venus, Otherwise’, Seda Boy’un ‘Sinking Together’ ve Leyla Borovalı’nın ‘Vessel’ serisi reçineden silikona, ahşaptan seramiğe uzanan farklı malzemelerle üretilmiş heykeller arasında öne çıkıyor. Fuarda ziyaretçilerin uzun uzun önünde durduğu işlerden biri de DG Art Gallery&Project sanatçısı Durmuş Bahar’ın ‘Alice’in Büyülü Penceresi’ başlıklı eseri. Sanatçı bu çalışmasında çerçeveye kadar yapay zekâdan destek almış ve 3D baskı tekniği kullanmış. Hollandalı Anne von Freyburg’un Ruzy Gallery standında sergilenen ‘Sharp on the Edges’ eseriyse dikiş ve el işçiliğiyle rokoko tarzında üretilmiş.

Vision Art Platform’daki bir annenin çocuğunu kucakladığı karakalem çalışma Fatih Temiz’e ait. Sanatçı, eserlerinde küresel olayların medyadaki imgelerine odaklanıyor. Muse Contemporary bünyesindeki İtalyan sanatçı Anna Botticini kumaş üzerine kömürle ürettiği ‘Self Portrait with Tulip’ adlı eserini şu sözlerle anlatıyor: “Ana figür olan kadın izleyiciyle doğrudan bir bağ kurarken, etrafı laleye rahatsız bir şekilde bakan insanlarla çevrili. Bu lale bir çekim noktası haline geliyor. Lale aslında bir güzellik sembolü, ancak burada kimlik, yargı ve masumiyet etrafında oluşan çatışmaları yansıtan sembolik bir araca dönüşüyor.”

CI Bloom’un 5’nci edisyonu Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda bugün 11.00-20.00, yarın 11.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilir.