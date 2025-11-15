â€˜KaragÃ¶z, Karagkiozis ustalarÄ±na ilham veren bir sanattÄ±â€™

Haberin DevamÄ±

DÃ¼n baÅŸlayan 21. UluslararasÄ± Bursa KaragÃ¶z Kukla ve GÃ¶lge OyunlarÄ± Festivali 23 KasÄ±mâ€™a kadar 11â€™i yerli, 10â€™u yabancÄ±, toplam 21 ekibi aÄŸÄ±rlayacak. Festivalin konuklarÄ±ndan biri de Yunanistanâ€™dan gelen Anemodoura kukla ve gÃ¶lge tiyatrosu grubu. Ekip, 2016â€™da Sofia Chatzoglou, Babis Kostidakis ve Stavros Kostidakis tarafÄ±ndan kurulmuÅŸ. Ekipten Babis Kostidakis sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±.

â—Š â€˜Karagkiozis ve Ejderhaâ€™ nasÄ±l bir hikÃ¢ye anlatÄ±yor?

â€˜Karagkiozis ve Ejderhaâ€™ Yunan gÃ¶lge tiyatrosunun geleneksel komedisine dayanÄ±yor: BÃ¼yÃ¼k ejderha su kemerinin yanÄ±na yerleÅŸmiÅŸ ve ÅŸehri susuz bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžehrin efendisi, ejderhayÄ± Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸiye tahtÄ±nÄ± ve eÅŸ olarak kÄ±zÄ±nÄ± vaat eder. Ancak en iyi savaÅŸÃ§Ä± bile ejderhayla yÃ¼zleÅŸmek iÃ§in yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyar ve bu yardÄ±m, fark yaratma ÅŸansÄ± olan zayÄ±f ve korkak kahramanÄ±mÄ±zdan gelir.

â—Š â€˜Karagkiozisâ€™ TÃ¼rkiyeâ€™deki KaragÃ¶zâ€™e benziyor mu?Â

Karagkiozis ve KaragÃ¶z ortak Ã¶zelliklere sahip olmakla birlikte birÃ§ok farklÄ±lÄ±klarÄ± da var. ToplumlarÄ±nÄ±n ortalama insanÄ±nÄ± temsil ederler. Tarihsel olarak KaragÃ¶z, Karagkiozisâ€™ten Ã¶nce vardÄ±. Yunanistanâ€™a ulaÅŸan ve Yunan Karagkiozis ustalarÄ±na ilham vererek Yunan geleneksel gÃ¶lge tiyatrosunun yaratÄ±lmasÄ±na neden olan bir sanattÄ±. Karagkiozis, Yunan halk geleneÄŸinin unsurlarÄ±yla yaratÄ±ldÄ± ve zenginleÅŸtirildi. KaragÃ¶z, TÃ¼rk halkÄ±na; Karagkiozisâ€™se Yunan halkÄ±na aittir.

â—Š Sizce kukla ve gÃ¶lge tiyatrosu gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde yeterince ilgi

gÃ¶rÃ¼yor mu?

Kukla ve gÃ¶lge tiyatrosu zengin bir geÃ§miÅŸe sahip olmakla birlikte; dinamik bir bugÃ¼ne ve umut verici bir geleceÄŸe de sahip. Toplumlar ve devletler tarafÄ±ndan desteklendiÄŸinde bÃ¼yÃ¼k ve sÄ±cak bir ilgi gÃ¶rÃ¼rler. DiÄŸer durumlarda izleyicileriyle buluÅŸmakta zorluk Ã§ekebilirler, ancak izleyici bu sanatlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda, yine de bÃ¼yÃ¼lenir.

Ne zaman izleyelim?

Festival kapsamÄ±nda â€˜Karagkiozis ve Ejderhaâ€™yÄ± 17 KasÄ±m Pazartesi 15.00â€™te Merinos AKKM Muradiye Salonuâ€™nda izleyebilirsiniz. Geleneksel Portekiz kukla tiyatrosu â€˜Teatro Dom Robertoâ€™yu sahneleyecek Portekiz ekip S.A Marionetas da bugÃ¼n 11.00â€™de aynÄ± yerde olacak.