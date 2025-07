Kapının önünde buluşalım

Haberin Devamı

Son zamanlarda adını sıkça duyuyordum Bebek’teki Kiff’in. Küçük Bebek Caddesi’nde ocak sonuna doğru açıldı. Kışın şehirde çok sevildi, yaz gelince de eğlencesini sayfiyeye taşıdı, bir şubesini The Bodrum Edition’ın içine açtı.

Geçen cuma gecesi 00.30 sularında Kiff’in yolunu tuttum. Yanımda hemen hemen her hafta sonu oraya giden, müdavim bir arkadaşım vardı. Israrlarına karşı koyamadım, kendimi bangır bangır müziğin çaldığı bu barda buluverdim. Kapısının önündeki kalabalığı görünce Lucca’nın eski günlerini anımsadım; insanlar yola taşar, trafiği felç ederdi.

Kiff her gün açık. Sabah 10.00’da kahvaltıyla başlıyor, öğle ve akşam yemeği servisi de var. Yani kısaca 7/24 hep hareketli. Bebek’te kısa bir yürüyüşün ardından bir mola verip kapısının önündeki koltuklara oturup geleni geçeni, güneş gözlüklerinizin arkasından kesmek için ‘cool’ bir alternatif. Kahvaltı olarak Fransız omlet, çılbır, kahvaltı tabağı gibi alternatifler var, 380 ile 510 lira arasında. Öğle yemeği seçenekleri 480 ile 750, akşam yemeği için olanlarsa 290 ile 2.200 lira arasında.

Çarşambadan cumartesiye...

Yüksek bir kapıdan giriyorsunuz mekâna, biraz ilerlediğinizde sol tarafınızda boydan boya bir bar ve DJ kabini var. Yüksek tavana asılı kırmızı sarkıt lambalar içeriye seksi bir hava katıyor. Gelelim mekânın bana göre asıl olayına yani gece eğlencesine. Burası öyle şişelerin açıldığı, şampanyaların patlatıldığı bir mekân değil. Güzel müzik dinleyebileceğiniz, dans etmeye gidebileceğiniz veya kapının önünde elinizde içkinizle sosyalleşebileceğiniz havalı bir mekân. Kapısının önünden bahsederken söylemeden geçmeyeyim, tıklım tıklım bir kapı önünden bahsediyorum, içerisi de keza öyle. Son zamanlarda şehirdeki popüler mekânlar arasında ilk 5’te diyebilirim.

Kiff’te akşam yemeği servisi 22.00 gibi sonlanıyor, hemen akabinde hareketlenme başlıyor. Eğlence çarşambadan cumartesiye gece 2.00’ye kadar devam ediyor. Setin başına geçen isimler arasında Orkun Bozdemir, Murat Tokuz, Fırat Oral, Black Batu ve Kerem Önger var. Benim gittiğim gece kabinde Kerem Önger çalıyordu. Bu arada pazar günleri ‘gastronomi happy hour’ dedikleri akşamüzeri partileri düzenleniyor, misal geçen pazar döner servis edildi.

Şu sıralar gittiğim, gördüğüm çoğu yerin aksine yaş ortalaması yüksek. Giyim, kuşam burada rahat, öyle abartıya asla yer yok. Aman diyeyim, sivri topukları dolabınızda bırakın, gülünç duruma düşmeyin. Ünlü isimleri de içeride görebilirsiniz, örneğin Fırat Çelik kapının önünde arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. İmza kokteylleri 650-720 lira, biralar 265-400 lira arasında. Bu arada Kiff’de eğlence bitince hemen alt komşusuna yani Kaia’ya iniyor çoğu kişi. Ben geceye orada devam etmedim ama listeme aldım, bir dahaki sefer uğrayacağım.

Roma’yı ayağımıza getirdi

Pandemiden 15 gün önce şubat ayıydı, kardeşim ve kız arkadaşlarımla Roma tatiline çıktık. Tabii gitmeden önce nerede, ne yiyelim diye planlama yaparken Alfredo alla Scrofa’yı listemize ekledik, gidince de restoranın imza yemeği Fettucine Alfredo’nun tadına baktık. Tabii ki muhteşemdi. Dönelim bugüne... 1914’te açılan restoranın icat ettiği Fettuccine Alfredo, orijinal reçetesiyle İstanbul’a taşındı. Alfredo alla Scrofa’nın sahibi Mario Mozzetti, Vadistanbul’daki Filo D’olio’ya geldi. Lezzetli Hayat yazarımız Danilo Zanna’nın restoranında iki İtalyan beraber Alfredo Fettucine hazırladılar. Etkinliğe Roma’ya beraber seyahat ettiğimiz en yakın kız arkadaşımla katıldım, tadı damağımızda kalan makarnayı bu sefer de İstanbul’da yedik. Gecede başka neler mi oldu? Mario Mozzetti İtalyan mutfağına katkılarından dolayı Danilo Zanna’ya onur madalyası takdim etti, Alfredo Fettucine’yi layıkıyla yapan tek isim olduğunu açıkladı. Ayrıca Danilo Şef’e kendi imzasını taşıyan altın kaplama kaşık ve çatal takımı hediye etti.

Ah geceler

◊ Erol Evgin bu gece 22.00’de Çeşme Günay sahnesinde olacak.

(0532) 503 90 90

◊ Deniz Seki bu gece 22.00’de Avlu Alaçatı’da çıkacak. (0532) 473 34 82

◊ Deha Bilimlier bu gece 22.30’da Şerefe Alaçatı’da. (0533) 671 45 08

◊ Alya bu gece 22.30’da Two Yalıkavak sahnesinde. (0542) 109 34 11

◊ Bengü Beker bu gece 00.30’da Lineup Suadiye sahnesinde.

(0531) 498 80 93

◊ Begüm Obiz yarın 00.30’da Korto Alaçatı sahnesinde olacak. Rezervasyon için:

@kortoalacati

◊ Anıl Durmuş yarın 00.30’da Terzi İstanbul sahnesinde.

(0531) 290 24 34

◊ Berk Sunal 17 Temmuz Perşembe 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için:

@boop_alacati

◊ Kaan Yorulmaz

18 Temmuz 23.30’da Aztek’te çalıyor. (0212) 247 59 01

◊ Gülşen 18 Temmuz Cuma 23.00’te Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90



7/24 yetmez

◊ ’Bağda Yazlık Sinema’ geceleri başladı. Arcadia Bağları’ndaki Bakucha Vineyard Hotel’in bahçesinde gerçekleşecek etkinliğin takvimine göre; 18 Temmuz’da “L‘Argent de poche”, 25 Temmuz’da “Sur les chemins noirs” gösterilecek. Programa otelin Instagram hesabından (@bakuchavineyardhotel) ulaşabilirsiniz.

◊ Artık bir klasik haline gelen Dalyan, The Beach of Momo’daki Ken on the Beach etkinliği 19 Temmuz Pazar 19.00’da kapı açılışıyla başlayacak. Kenan Doğulu sahneye çıkacak, şarkılarını söyleyecek. Yazın en güzel etkinliklerinden biri olacağına hiç şüphem yok. Bilet için adres şöyle: momosapiens.com.tr

◊ Tamirane Akasya temmuz takvimini açıkladı. 18 Temmuz’da Volume Up x Canlı Karaoke gecesinde canlı orkestrayla sahneye çıkılacak. 25 Temmuz’daysa kontrtenor Nuri Harun Ateş performans sergileyecek. Ayrıntılı bilgi: @tamirane