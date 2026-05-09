Kapıların ardındaki şehir...

Haberin Devamı

Gün içinde fark etmeden önünden geçtiğimiz sayısız yapı, demir çitlerin arasından gördüğümüz bahçeler, içine giremediğimiz binalar aslında İstanbul’un geçmişinden izler taşıyor. Şimdi bu izleri takip etmek için bir fırsatımız var.

Dünyanın farklı şehirlerinde yıllardır yapılan Open House (açık ev) etkinliklerinin İstanbul ayağı ilk kez düzenleniyor. Open House Worldwide mimarlık, tasarım ve kent kültürü üzerine festivaller ve etkinlikler yapan uluslararası bir ağ. İstanbul’daki 50’den fazla yapıyı ziyarete açan etkinlikse 7 Mayıs’ta başladı, yarın sona eriyor. Mimarlık Eğitim Derneği’nin desteklediği etkinlik, şehrin mimari hafızasını yürüyüşler, söyleşiler, atölyeler ve özel rotalarla keşfe çıkarıyor. Rezervasyon Luma uygulaması üzerinden ücretsiz yapılıyor.

Haberin Devamı

İstanbul’un mimari durakları

Open House İstanbul’un basın toplantısında buluştuğumuz; “İnsanların yaşadıkları kentle daha güçlü bir bağ kurmalarını istiyoruz” diyen Dr. Çiğdem Eren’den kapılarını ziyarete açan bazı mekânları anlatmasını istedik.



Beyoğlu Belediyesi

1857’de kurulan 6. Daire-i Belediye, İstanbul’da modern belediyeciliğin başladığı yer kabul ediliyor. Şişhane’deki belediye binasıysa 19’uncu yüzyıl sonunun en dikkat çekici kamu yapılarından biri sayılıyor.

İTÜ Taşkışla

1846-1852 yıllarında inşa edilen Taşkışla, Osmanlı modernleşmesinin en önemli anıtsal yapılarından biri. Hastane olarak planlanan yapı daha sonra kışlaya dönüştürüldü, Cumhuriyet dönemindeyse İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne ev sahipliği yapmaya başladı. Neo-Rönesans cephe düzeni ve büyük avlusu yapının öne çıkan özellikleri arasında.

Haberin Devamı

St. Antoine Kilisesi konutları

1906-1912 yılları arasında Giulio Mongeri tarafından tasarlanan St. Antoine Kilisesi, İstanbul’daki Katolik cemaatin en önemli ibadet mekânlarından biri. Kilisenin önündeki apartman bloklarıysa Beyoğlu’nun erken betonarme konut örnekleri arasında. Yapı topluluğu, dini mekânla konut kullanımını bir araya getiren özgün bir kent modeli sunuyor.

Markiz Pastanesi

Art nouveau tarzındaki iç mekânıyla dikkat çekiyor. Orhan Veli, Peyami Safa ve Attilâ İlhan gibi isimlerin uğrak noktası olan pastane, Beyoğlu’nun kültürel hafızasında özel bir yere sahip. Vitrayları ve seramik panolarıyla dikkat çeken mekân, yıllar içinde Beyoğlu’nun dönüşümünün de simgelerinden biri haline geldi.

Haberin Devamı

Suriye Pasajı-Güngör Evi

1908’de tamamlanan Suriye Pasajı, Beyoğlu’nun en önemli pasaj yapılarından. Alt katlarındaki dükkânlar ve üst katlarındaki konutlarla erken modern kent yaşamının izlerini taşıyor. Yapı uzun yıllar sinema, gazete ve derneklerle Beyoğlu’nun kültürel hayatının merkezlerinden biri oldu.