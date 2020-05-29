Kamera önünden mikrofon başına...

BERGÜZAR KOREL

YOL HİKÂYELERİNE, SOFRALARA EŞLİK ETTİĞİNİ DUYDUKÇA ÇOK MUTLU OLDUM...

Aykut Gürel presents Bergüzar Korel 2’ albümünüz çıktı. ‘Star Bergüzar’ stüdyoda kendini ne kadar teslim ediyor?

Tümden. Starlık bu ışıltılı dünyanın ve insanların bana biçtiği bir rol. Bense kendimi işini çok iyi yapmak için çabalayan bir insan olarak görüyorum. Güvendiğim insanların etrafımda olmasını ve onlara teslim olmayı seviyorum.

Müzik eğitiminiz var mıydı?

Albüm ve şarkı söyleme sürecimde düzenli olarak Carmen Yeşiltepe’yle çalıştım. Konservatuvarda da zaten solfej, şan dersimiz vardı.

İkinci albüm nereden çıktı?

İlk albümü yapalı dört yıl olmuştu, hep güzel yorumlar aldım. Albümümün hâlâ dinlendiğini, insanların yol hikâyelerine, sofralarına eşlik ettiğini duydukça çok mutlu oldum. Hamilelik sürecimde Aykut Bey’le (Gürel) bir araya geldik, sohbet ederken insanların beklentilerini ikimiz de dile getirince, “Hadi yine yapalım” dedik.

(16.02.2020 tarihli Hürriyet Pazar röportajından)

SERKAN KESKİN

MÜZİK, MESLEĞİM OLMADIĞI İÇİN EĞLENCELİ VE HEYECANLI GELİYOR Keskin, grubu Barabar’la (soldan üçüncü)...

Barabar’ isimli grubunuz nasıl kuruldu?

‘Semaver Kumpanya’da oyun çalışıyorduk. Ben yönetiyordum, Taner Ölmez oynuyordu... Müzikli bir oyundu. Şarkıların da canlı çalınmasını istiyordum. Daha önce ‘Leyla The Band’ grubunda birlikte çaldığımız Fırat İkisivri’yi davet ettim aramıza. Taner’in söylediği bir türkü vardı, onu hep beraber çalıp söylerken çıktı her şey. Grup kuralım, albüm yapalım gibi bir derdimiz yoktu.

Oyuncu olarak müziğe başlamak bir artı mı yoksa önyargı oluyor mu?

Önyargı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu olarak da hep müzikle iç içeydik. Hiçbir şeyde sınırların olmadığını da düşünüyorum. Bu sadece Taner’le benim olduğum bir grup değil, meslekleri müzik olan, değerli grup arkadaşlarımız var.

Siz hangisinden daha çok keyif alıyorsunuz?

Oyun oynamaktan çok büyük keyif alıyorum, benim mesleğim zaten. Müzik kesinlikle çok eğlenceli ve heyecanlı. Eğlenceli gelmesinin sebebi mesleğimin bu olmaması. Ayrıca bir gruba dahil olma duygusunu çok seviyorum.

METİN AKDÜLGER

ELİMİ BİRKAÇ KEZ KIRINCA BAS GİTARLA ARAMA MESAFE GİRDİ

Journers’ isimli bir müzik grubu kurarak ‘oyuncu-şarkıcılar’ kervanına katıldınız...

Şu günlerde pek bir şeyin kervanı kalmadı ama olsa da zaten tüccarlıktan pek anlamam, beni kervanda dolandırırlar. Şaka bir yana, lise grubumuzun bas gitaristiydim. Yıllar içinde hepimiz farklı yollar seçtik. Ben spor kazaları sonucu elimi birkaç kez kırınca bas gitarla arama mesafe girdi. Zamanla şarkılara vokalist olarak katılmaya başladım.

Grubunuz nasıl doğdu?

Burak Yeşildurak -biz kendisine ‘Yeşil’ deriz- müziğe ruhundan bağlı insanlardan. Uzun süredir şarkılar yapıyorduk. İçimize sinenleri paylaşmaya karar verdik.

‘Journers’ın anlamı ne?

‘Yoldaşlar’ın bir versiyonu. Şimdilik üç ‘journer’dan oluşuyor grubumuz; Yeşil, ben ve Mehmet Can Erdek.

(26.04.2020 tarihli Hürriyet Pazar röportajından)

ŞEBNEM HASSANİSOUGHİ

BİRBİRİMİZE İYİ GELECEK ŞEYLERİ NEDEN YAPMAYALIM?

Neden son dönemde oyuncular şarkı da söylemeyi tercih eder oldu?

Kendi adıma konuşabilirim. Canımızın istediği, birbirimize iyi gelecek şeyleri neden iç rahatlığıyla yapmayalım ki? Şarkı söylemeyi seviyorum, paylaşmayı seviyorum. Neden olmasın?

‘Zeki Müren’den dinlediğimiz ‘Elbet Bir Gün Buluşacağız’ı söylediniz. Neden bu şarkı?

Türünden, biçiminden bağımsız çok sevdiğim bir şarkı. Yoksa bir Zeki Müren şarkısını yeniden yorumlamak ya da Türk Sanat Müziği söylemek gibi bir yerden yola çıkmadım. Hatta yola çıkmadım, bu şarkıyı paylaşmak bir tasarı değildi. Bir süredir keyif olsun diye söylediğim şarkılardandı, paylaşmaya karar verdim.

Şarkıcılık ileride oyunculuğun yerini alır mı?

Kariyer planına inanmıyor, öyle yaşamayı çok garantici ve sıkıcı buluyorum. Şu an oynamaya asla doyabileceğimi düşünemiyorum ama kim bilir belki, “Artık sadece resim yaparak ya da gezerek yaşayacağım” derim bir gün.

HAKAN KURTAŞ

ORTAK RİTMLER YAKALAMAYA ÇALIŞAN AMATÖR MÜZİSYENİM

Kalben’le ‘Tesadüfen’ isimli şarkıda düet yaptınız. Müzikle ilgilenmeye nasıl karar verdiniz?

Oyunculuk dışında müzik ve edebiyat, anlatmak istediğim şeylerin dışarı çıkma yolu oldu. Sevdiği arkadaşlarıyla ortak ritmler ve hisler yakalayıp istediğini çalmaya çalışan amatör bir müzisyenim diyelim.

Neden oyuncular müzikle ilgilenmeye başladı?

Birden fazla yöne, anlatım diline ve tutkuya aşina olarak büyüyen bir jenerasyonuz. Zihnimizdekileri herhangi bir yolla dışarı çıkarmaktan çekinmemiş ve içimizdekilerden şüphe etmemişiz demek ki... Ne güzel.

Bu işe profesyonel olarak devam eder misiniz?

Etiketlerden çok hayalini kurduğum şeyleri yapmaya çalışarak devam edeceğim. Evet, yeni şarkılar yolda.

BARAN BÖLÜKBAŞI

OYUNCULUKTAN KAZANDIĞIMI MÜZİĞE YATIRIYORUM Ozan Doğulu albümündeki ‘Dedikodu’ şarkınız TikTok üzerinden 200 milyon izlenmiş. Ardından yeni şarkınız ‘İhtimaller’ çıktı. Bu başarılardan sonra oyunculuğun yerini müzik alır mı?

İki mesleğimden de zevk alıyorum. Oyunculuktan kazandığımı müziğe yatırıyorum. Yarın müzikten kazandığımla belki bir tiyatro kurarım.

Oyunculuk mu müzik mi daha zor?

Oyunculukta yönetmen ben değilim. Bana yazılanı ve söyleneni kendi enerjimi katarak oynuyorum. Ancak müzikte yazan da söyleyen de yöneten de benim. Müzik daha zor diyebilirim çünkü ne zaman bittiğine en son ben karar veriyorum.

Kendinizi artık oyuncu mu müzisyen olarak mı tanımlıyorsunuz?

Oyunculuk ruhunu geliştirmeye çalışan bir müzisyenim. Mesleğimiz eğer para kazandığımız işse oyuncuyum.



KUBİLAY AKA

GÜZEL BİR SAHNENİN HEYECANINI DEĞİŞMEM

Tesadüf sonucu keşfedildiniz ve oyunculuk kariyerinizde hızla yükseldiniz. Müzik nereden çıktı?

Müzik hayatıma babamın 12’nci yaş günümde aldığı gitarla girdi.

İki sene gitarın yüzüne bakmadım.

Sonra elimden bırakmadım.

‘Gamzendeki Çukur’ şarkınız 100 milyona yakın izlenmiş. Kamera önü mü mikrofon önü mü?

Güzel bir sahne oynamanın heyecanını hiçbir şeye değişmeyecek olsam da mikrofon önü çok ilginç bir tecrübe.

Şarkı söylerken sizi en zorlayan neydi?

Stüdyoya ilk girdiğimde çok zorlanmıştım Çıplak sesle çok güzel söylediğim şarkıyı mikrofon anlamıyordu resmen. Mikrofon kullanmayı öğrenip şarkıyı çıkardık.

DİJİTAL ÇAĞ, GENÇ OYUNCULARIN MÜZİKTEN DE EKMEK YEMESİNE FIRSAT TANIYOR

TOLGA AKYILDIZ (HÜRRİYET MÜZİK YAZARI) Timuçin Esen, ‘Müslüm Baba’ rolünde...

Bir oyuncunun şarkı söylemek için mutlaka müzik eğitimi alması gerekmiyor. Öte yandan evrensel düşünen iyi bir oyuncunun en azından ‘doğru’ söyleyebilecek kadar şan eğitimine sahip olması ya da yeteneği varsa kendini geliştirmesi şart. Bir film ya da dizide sesinizin sınırlarını bilerek ya da bir etkinlikte, kutlamada şarkı söylemek ayrı, bir müzik kariyeri hedeflemek apayrı. İkincisi için iyi şarkı söyleyebilmek yetmez. Dijital çağ, popüler alanda özellikle genç oyuncuların müzikten de ekmek yemesine fırsat tanıyor. Ancak ben bir oyuncunun, öncelikle ‘Müslüm’ gibi bir filmde tüm şarkıları kendi söyleyerek bizi Müslüm Gürses olduğuna inandırmayı başaran Timuçin Esen’den ya da ‘Bir Yıldız Doğuyor’da Bradley Cooper’ın vokal performansından feyz alması gerektiğini düşünüyorum.

SEDA AKMAN

BENDEN POPSTAR OLMAZ AMA KEYFİM İÇİN SİNGLE ÇIKARABİLİRİM

Sizi oyuncu olarak biliyorduk, geçen sene gece kulübü La Boucherie’de sahne aldınız. Nereden çıktı?

Bir dizide de şarkı söylemiştim. Onun müziklerini de Özer Atik yapmıştı. Umut’la (Evirgen) hep birlikte oturduğumuz bir gün Özer bu durumdan bahsetti. Onun üzerine Umut’tan teklif geldi.

Sahnede şarkı söylemek nasılmış?

İlk geceyi unutmuyorum. Kalbimin küt küt atışını herkes duyuyormuş gibi geliyordu. İlk şarkıdan sonra tabii hafif bir rahatlama oldu. Oyuncu olarak ezberde çok sıkıntı çeken biri değilim. Fakat şarkı sözlerini ilginç bir şekilde ezberleyemem. Bazı yerleri hatırlayamıyordum. Önümde şarkı sözleri duruyordu ve yan yan şarkı sözlerine bakıp durduğum haller benim için zor ve komikti.

Sizden popstar olur mu?

Hayır, benden popstar olmaz. Albüm yapacağımı da zannetmiyorum. Belki bir amaç için ya da keyfim için single olur.

İŞİ SADECE ŞARKICILIK OLANLARLA ÇALIŞMAKTAN DAHA RENKLİ

AYKUT GÜREL (MÜZİSYEN-PRODÜKTÖR)

Oyunculara şarkı söyletme meselesini başlatanlardan biriyim. Yaptığım işin, yapılan şarkıların bir oyuncunun ağzından nasıl duyulduğunu çok merak ettim. Bergüzar Korel’le başladık. Ardından Gökçe Bahadır, Selçuk Yöntem, Bergüzar Hanım’la bir albüm daha ve Gonca Vuslateri’yle single çalışması yaptık. Bu isimleri nasıl seçtim? İyi şarkı söylediklerini bir videoda ya da programdan duyduğum isimlerden. Biraz da tavsiyeyle... Benim çalıştığım isimler eğitimliydi. Oyunculuk eğitimi alırken şan eğitimi de alıyorlar. Ve ağızlarından çıkan kelimenin arkasındaki derinliği veriyorlar. O yüzden şarkı söylerken çok daha rahatlar. Sözlerin hissini karşıya daha rahat geçiriyorlar. Bunun maddi bir tatmini olduğunu ya da bir tatminsizlikten ortaya çıktığını düşünmüyorum. Bir prodüktör olarak oyuncularla çalışmanın işi yalnızca şarkıcılık olan insanlarla çalışmaktan çok daha renkli bir dünya olduğunu söyleyebilirim.

CELİL NALÇAKAN

MESLEK HALİNE GETİRMEYE CÜRETİM YOK



Oyuncuların müzik hevesini neye bağlıyorsunuz?

Ben oyuncuyum. Şarkı söylemeyi de seviyorum. Ama bunu meslek haline getirmeye cüretim de, o kadar bilgim de yok.

Sesiniz nasıl keşfedildi?

‘Poyraz Karayel’deki bir bölümde bir türkü evi sahnesi vardı... Sonra ısrar üzerine ‘Müşkülpesent’te 26-27 program yaptık.

Profesyonel bir albüm çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Öyle bir niyetim yok ama Hakan Altun, Ercan Saatçi, Aydın Kara bazen “Yapalım” diyorlar. Kadere çok inananlardanım. Eğer yapılması gerekiyorsa illa olacaktır.

TOPRAK SAĞLAM

BENİMKİ MAYMUN İŞTAHLILIK DEĞİL

Bu ay ‘Gitme’ isimli bir şarkı çıkardınız. Dizi oyuncuları önce tiyatroya başladı, şimdi müzikte karşımıza çıkıyorlar...

Kendi şarkılarımı, kalbimi insanlara işlemeyi hayal ettim, onu yapmaya çalışıyorum. Benimki her şeyi yapayım gibi bir maymun iştahlılık değil. Ama popstar olmayı da hayal etmiyorum. Böyle iyi.

Oyunculukla şarkıcılık arasında bir seçim yapmanız gerekse?

Kiviyle çilek takas olur mu hiç? Yurtdışında tüm iyi oyuncular hem iyi dans ediyor hem de iyi şarkı söylüyor. Olması gereken bu. Biz milletçe niye şaşırıyoruz bu beceride bir oyuncu görünce anlamıyorum.

TUVANA TÜRKAY

OYUNCULUKTAKİ BAŞARI İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Müziğin bir parçanız olduğunu ne zaman anladınız?

Anne karnında çocukların her şeyi duyduğuna inanıyorum. Müzik içimde gelişen bir organım gibiydi. Çocukken kendini konuşarak çok iyi ifade edebilen bir çocuk da değildim. Küçük orgumda kendimce besteler yapardım. Bu benim yaşıtlarımın çoğunun bilmediği bir dildi. Biz ayrılmaz bir ikiliydik.

Peki neden müzisyenliği değil de oyunculuğu seçtiniz?

Mesleğim de beni seçti. Oyunculuğa çocuk yaşta başladım. Müzik de yapıyordum biraz ama benim çocuk olduğum zamanda çocuk şarkıcı olmak kabul görmüyordu.

Oyunculuktaki başarı müzik sektörüne girmeyi kolaylaştırıyor mu? Sizin için nasıl oldu?

Hayır, sadece zorlaştırıyor.

Sahne mi oyunculuk mu daha tatmin edici?

Elimi değdirdiğim her şey emeğimdir, kıymetlimdir.

YONCA ŞAHİNBAŞ

KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM, ÇOK YANILMIŞIM Geçen sene ‘Erguvan’ isimli bir TSM albümü çıkardınız. Neden oyunculuktan müziğe geçtiniz?

Şarkı söylemek benim hedeflerimdendi, gerçekleştirdim. Devamı da gelecek. Bu bir heves değil, hobi değil. Bir geçiş de söz konusu değil. Zaten ruhumda ve bedenimde var olan bir şarkı söyleme arzusunu gerçekleştirdim. Oyunculuğa tam gaz devam yani.

Şarkıcılıkta en şaşırtan ne oldu?

Kolay olacağını düşünmüştüm, çok yanılmışım. Yıllardır yalnız kaldığım anlarda hep şarkı söylerdim. Ama birilerinin dinlemesinin beni bu kadar heyecanlandırıp zorlamasına gerçekten çok saşırdım.

Sahnede olmanın zorlukları neler?

27 senedir tiyatro ve dizi setlerinde seyirci karşındayım. Ama şarkıcı kimliğimle, üstelik sanat müziği gibi zor bir tarzla seyirci karşısında olmak inanılmaz zormuş.

BURAK SEVİNÇ

OYUNCULUĞUN DAHA ÇOK KAZANDIRDIĞI KESİN Her oyuncu şarkı söyleyebilir mi?

Söyleyebilir tabii ama herkes iyi söyleyemez ya da ne kadar eğitim alırsa alsın istenilen seviyeye ulaşamaz. Çünkü ses rengi ve müzik kulağı diye bir gerçek var.

Müzik mi oyunculuk mu daha çok kazandırıyor?

Yıllardır sahne almadım. YouTube kanalımdan şarkıları paylaşıyorum ama oyunculuğun daha çok kazandırdığı kesin.

Müzikten mi yoksa oyunculuktan mı daha çok keyif alıyorsunuz?

Oyunculuktan daha çok keyif alıyorum. Çünkü müziği yaparken hâlâ Burak Sevinç var. Oysa oyunculuk kısmında Burak’ı dışarıda bırakabiliyorum, başka bir hayat, bir hikâye yaşayabiliyorum.

ONLAR DA SÖYLEDİ...

Gökçe Bahadır’ın ‘Aykut Gürel presents Gökçe Bahadır’ adında eski şarkılara ses verdiği albümü çok beğenildi.

Gonca Vuslateri sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait ‘Hep Bi’şey Eksik’le müzik dünyasına profesyonel adım attı.

‘Leyla The Band’, Ali Atay’ı vokalde karşımıza çıkaran, davulda Onur Ünlü’yü gördüğümüz bir müzik grubu.

Tuba Büyüküstün kendi YouTube kanalında ‘Sayenizde’ şarkısını seslendirdi.

Ayrıca Serenay Sarıkaya, Hayal Köseoğlu, Ayça Varlıer ve Hande Subaşı’nın da müziğe olan ilgileri biliniyor.