‘Kamburun çıktı, dik dur’

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Son yıllarda duruş bozukluğuyla ilgili şikâyetlerde belirgin bir artış yaşandığını söylüyor uzmanlar. Özellikle baş, boyun, omuzlar ve sırttaki ağrı ve postür (duruş) sorunları çok daha yaygın. Bu artışın nedenleri arasında modern yaşam tarzının getirdiği hareketsizlik, teknolojinin yaygın kullanımı ve pandemi süreciyle birlikte değişen çalışma koşulları var. Ayrıca düzenli egzersiz alışkanlığının azalması ve stres de bu sorunları tetikleyen unsurlar arasında. “Poliklinik başvurularımızın önemli bir bölümü bu tür şikâyetleri olan hastalarımıza ait” diyen Acıbadem Hastanesi’nden fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum’a göre evden çalışma düzeni, ergonomik olmayan ortamların yaygınlaşmasına neden oldu. Birçok kişi ayarlanabilir masa ve sandalye yerine yemek masası veya kanepe gibi alanlarda çalışıyor. Bu yüzden şikâyetler artıyor.

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Amerikan Hastanesi’nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında çalışan Doç. Dr. Önder Çerezci de duruş bozukluğunda en önemli tedavinin bilinçlenme olduğunu söylüyor: “Daha çocukluk zamanından itibaren ailemiz, okulda öğretmenlerimiz, spor hocalarımız tarafından doğru duruşun gösterilmesi ve bunun takip edilmesi gerekir. Yaşantıda birçok işimizi vücudumuzun ön tarafıyla yapıyoruz. Dolayısıyla sırt adalelerimiz zayıf kalıyor ve gövdemiz bizi öne doğru çekiyor. Omuzlarımız öne doğru sarkıyor ve sırtta bir kamburluk gözükmeye başlıyor. Spor çalışmalarımızın içine mutlaka sırt bölgesi antrenmanları eklemeliyiz. Masa başında, bilgisayar karşısında çalışıyorsanız, görünür bir yere nasıl oturduğunuzu ve oturma süresini mutlaka yazın. Bu yazıyı gördükçe postürünüzü düzeltebilir, her 45 dakikada bir kalkıp yürüyüş yapabilirsiniz.”

KORSE YARAR YERİNE ZARAR VERMESİN

Postür düzelten korseler omurgayı destekleyerek kambur duruşu engellemeye yardımcı olabiliyor. Ancak bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.

- Bedenimize uygun olmayan bir korse rahatsızlık yaratabilir ve istediğimiz etkiyi göstermeyebilir. Aşırı sıkı bir korse, kan dolaşımını engelleyebilir ve kasların zayıflamasına yol açabilir. Postür düzeltici korseler genellikle geçici bir çözüm sunar. Korsenin kullanım süresiyle ilgili uzman hekim tavsiyeleri dikkate alınmalı. Herhangi bir rahatsızlık hissedilirse kullanım durdurulmalı. (Doç. Dr. Mustafa Çorum)

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- Korse kullanımını sevmiyoruz. Vücut hep minimumda yaşamaya planlanmıştır. Eğer korse takarsak, adaleler “Bizim işimizi yapan bir düzenek var” deyip atrofiye, yani kendilerini zayıflatma yoluna giderler. Ancak ileri düzeyde skolyoz gibi anomaliler ya da omurga kırığı veya riski varsa, o zaman korse kullanımı gerekir.(Doç. Dr. Önder Çerezci)

DURUŞ DÜZELTME KURSLARININ RİSKLERİ NEDİR?

Doç. Dr. Mustafa Çorum yanlış yönlendirmelerin, duruş bozukluğunun daha da kötüleşmesine veya yeni sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabileceğine de dikkat çekiyor: “Örneğin skolyoz (omurga eğriliği) olan bireyler için yanlış egzersizler, eğriliğin ilerlemesine yol açabilir. Bel fıtığı veya boyun fıtığı yaşayan kişilerdeyse uygun olmayan hareketler, fıtıkların büyümesine ve daha ciddi problemlere neden olabilir. Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığı olan bireylerde bazı egzersizler omurga kemiklerinde kırıklara yol açabilir. Bu kurslar genellikle genel bir yaklaşım sunar ve kişiye özel tedavi planı oluşturulmaz.”

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GİYİN YA DA TAKIN

- Omuzlar öne doğru yuvarlanma eğilimindedir. Bu sırt desteği onları geri ve aşağı çekiyor.

- Çok uzun süre kambur durduğunuzda titreşimle uyarıyor. Bu küçük aparatı sırtınızın üst tarafına yapıştırın ve uygulamayı aktif hale getirin.

- Bu sutyenin altı ayarlanabilir askısı, ağırlığı sırtınıza ve omuzlarınıza eşit şekilde dağıtıyor.

POSTÜR BOZUKLUĞU İÇİN EVDE YAPILABİLECEK HAREKETLER

- Omuz germe: Ayakta durun ve kollarınızı iki yana açın. Dirseklerinizi bükmeden, kollarınızı geriye itin.

- Kedi-deve egzersizi: Elleriniz ve dizlerinizin üzerinde durarak sırtınızı düz tutun. Ardından sırtınızı yukarıya doğru yuvarlayın, belinizi aşağıya doğru indirin.

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- Karnı içeri çekme: Sırtınızı dik tutarak oturun ve karın kaslarınızı içeri çekin. Bu egzersiz, bel kaslarını güçlendirir.

- Sırt düzeltme: Sırtüstü yatın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere koyun. Ellerinizle dizlerinizi vücudunuza doğru çekin ve sırtınızın üst kısmını yere bastırın.

- Göğüs açma: Ayakta veya oturarak, kollarınızı başınızın arkasında birleştirin ve omuzlarınızı geriye doğru çekin.

Hareketleri günde 10-15 dakika boyunca yapın. (Doç. Dr. Mustafa Çorum)