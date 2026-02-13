Kalpten kalbe hikâyeler

Haberin Devamı

‘Hayatta kalma meselesi’

Annemin Uyurgezer Geceleri

Ayfer Tunç-Can Yayınları

Yazar bireysel hatıraların nasıl toplumsal hafızaya dönüştüğünü sorguluyor. Nermin Mollaoğlu: “Ayfer Tunç tüm eserlerinde olduğu gibi son romanında da aşkı yüceltmez ama yok da saymaz. Bu romanda aşk, hayatta kalma meselesi.” Ebru Aykaç’ın da tavsiyesi. 268 lira

Yanlış zaman

Kâğıt Saray

Miranda Cowley Heller-Can Yayınları

Yıllar sonra karşılaşan iki insan üzerinden ilerleyen roman aşkı ‘doğru hayat’la ‘arzulanan hayat’ arasındaki çatlakta ele alıyor. Sibel Oral: “Aile ve evlilikle kuşatılan bu ilişki, aşkın romantik bir idealden çok, kalıcı ve zorlayıcı bir yüzleşme olduğunu hatırlatıyor okura.” 530 lira

‘Gecikmiş başlangıç’

Kıştan Sonra

Guadalupe Nettel-Livera Yayınevi

İki ayrı şehirde yaşayan, iki yabancının hikâyesi. Duygu Özdemir: “Paris ve New York’un sessiz sokaklarında, kayıplarla ve içe kapanmışlıkla örülü hayatlar sürdüren Claudio ve Cécilia’nın yollarının kesiştiği hem yeni

hem gecikmiş bir başlangıcı anlatıyor.” 312 lira

‘Cesur bir metin’

Dört Ayak Üstünde

Miranda July-Medusa Yayınları

Bir kadının kendini yeniden keşfetmesi üzerine roman. Doğu Yücel: “Miranda July’nin ses getiren bu kitabı aşkı, tutkuyu ve cinselliği son derece çıplak bir dille ele alıyor. Orta yaş kadınları hapsoldukları çerçevenin dışına çıkaran, çok cesur bir metin” diyor. 300 lira



Zamanın oyunu

Aramızdaki Yedi Yıl

Ashley Poston-Yabancı Yayınları

Büyülü gerçekçi bir aşk romanı. Müge İplikçi eserle ilgili şunları söylüyor: “Zaman atlamalarıyla şekillenen bir aşkı anlatıyor. Doğru insan, yanlış zaman kavramını çok güzel özetleyen bir kitap. Sıcak ve samimi bir anlatımı var. Mizahla hüznü harmanlıyor.” 300 lira



Toksik ilişki

Kairos

Jenny Erpenbeck-Can Yayınları

Roman 1980’lerin sonlarında Doğu Berlin’de geçen yoğun ve karmaşık bir aşk hikâyesini konu ediyor. Ebru Aykaç “Katherine ve Hans’ın bir otobüs durağında karşılaştıktan sonra başlayıp hastalıklı, takıntılı ve saplantılı ilerleyen bir ilişki yumağını konu alır” diyor. 284 lira



Yüzleşme, hesaplaşma

Ayrılığın İlk Günü

Aslı Perker-Epsilon

Romanın tanıtım yazısında “Aşka dair büyük bir hesaplaşma” yazıyor. Doğu Yücel “Aslı Perker’in kitabında bir kadının ayrılık sonrasındaki ilk gününü tüm detaylarıyla okuyoruz. Aşka ve geçmişe dair hesaplaşmayla ilgili, çok dürüst bir roman” diye anlatıyor. 138 lira.



Aidiyet arayışı

Rüyaya Benzer

Defne Suman-Doğan Kitap

1990’ların çalkantılı Türkiye’sinde bir üniversite öğrencisinin İstanbul’u, kendini ve hayatı keşfetme hikâyesi. Nermin Mollaoğlu: “Romanda, aidiyet, kimlik ve geçmişle yüzleşme temaları aşkla çok güzel harmanlanıyor” yorumunu yapıyor. 240 lira



‘Aşkın yaralayan doğası’

Normal İnsanlar

Sally Rooney-Can Yayınları

Arkadaşlık, karşılıklı çekim ve aşk üzerine bir roman. Sibel Oral “Sally Rooney aşkı büyük duygusal patlamalarla değil; sınıf farkı, kırılganlık ve konuşulamayanlar üzerinden kurmuş. Aşkın hem yakınlaştıran hem de yaralayan doğasını anlatıyor” diyor. 405 lira



İkinci bahar

Ruhların Sonbaharı

Kent Haruf-Dedalus Kitap

Yaşlılık, yalnızlık, ölüm ve insan ilişkileri üzerine kurulu bu roman, hayatın sonbaharında filizlenen duygulara odaklanıyor. Duygu Özdemir kitabı şöyle tanımlıyor: “Sıcacık bir ikinci bahar hikâyesi... İki yalnızlığın birbirine yaslanarak hayata tutunmasına tanık oluyoruz.” 180 lira