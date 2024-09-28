Kahverengiyle nasıl olacak demeyin

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Sonbaharda kahve tonlarına rastlamak sürpriz değil. Ama bu kadar farklı tasarım ve dokularla bir araya gelmesi, bir de yaşlı rengi algısından çıkıp moda sahnelerine ‘cool’ bir edayla dönmesi yeni bir durum sayılır. Birkaç sezondur moda ikonlarının üstünde görmeye başladığımız kahve tonları, özellikle baştan aşağı kullanıldığında gizemli ve havalı oluyor. Taba tonlarıysa sanki sonbahara daha uyum sağlıyor, mevsime çok yakışıyor. İki renk tonunu da çok seviyorum ve gardırobuma eklemek için gözüme kestirdiğim parçalar var. Kahve tonlarında süet bir deri ceketle aynı ton ve dokuda bir çantanın stil güncellemem için yeterli olduğunu düşünüyorum.

POPÜLER EŞLİKÇİSİ BORDO

Peki, gelelim yüksek modanın kahverengiyi koleksiyonlarına nasıl adapte ettiğine. Bottega Veneta’dan Miu Miu’ya, Coach’tan Burberry’ye kadar modaya yön veren markaların çoğunda kahve tonlarına rastlıyoruz. Özellikle çikolata kahvesi başrolde. Ve en çok dış giyim parçalarında karşımıza çıkıyor. Uzun, deri, kahverengi ceketler en çok gözümüze çarpanlardan. Yani dolabınızdaki siyah deri ceketin yerini bu sezon yeni kahverengi deri ceketiniz alabilir, hazırlıklı olun. Kurtarıcı siyah elbiseniz de sezonda kurtarıcı kahverengi elbise olarak güncellenebilir. Özellikle Courrèges’in midi elbiseleri beni dolabıma bir kahverengi elbise ekleme konusunda ikna etmeye yetti. Kahverenginin sezonda en öne çıktığı bir başka materyalse süet. Hem ceketlerde hem çanta ve ayakkabıda kahverengi süetler gerçekten hiç olmadığı kadar gözde olacak. Özellikle çikolata tonları öne çıksa da, taba rengi süet parçalar da hiç azımsanmayacak kadar popüler hale gelecek.

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Kahverengiyi siyahla kıyasladık evet, ama kullanımı siyaha göre size daha zor geliyor olabilir, ama aslında hiç öyle değil. Öncelikle siyah ve kahverengi bir arada kullanılmaz algısını aklınızdan çıkarmakla işe başlayabilirsiniz. Çünkü bu son yıllarda modaseverlerin en sevdiği renk eşleşmelerinden. Yani kahverengi tonlarında bir pantolonu, siyah bir ceketle tamamlayarak havalı bir görünüm yaratabilirsiniz. Baştan aşağı kahve ve bej tonlarında seçimler de yapabilirsiniz, daha garantici bir seçenek olur. Kahve tonlarına denimler de kusursuz eşlik ediyor, kararsız kaldığınızda bu seçenek hep aklınızda olsun. Turuncu, koyu sarı, gri ve hâki tonları da kahveyle bir araya geldiğinde şık bir kontrast yaratır.

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Kahverenginin sürpriz bir popüler eşlikçisi daha var: Bordo. Moda ikonlarının üstünde kahveyle tamamlanmış halde sık göreceğiz. Ferragamo, Hermès, Michael Kors gibi markaların Sonbahar/Kış 2024 koleksiyonlarında da bu birliktelik için ilham alınabilecek görünümler var.

HER TARZA UYGUN:





Denimlerle çok yakışır. H&M, 929,99 lira





Botlar ve bol trikolarla bir araya getirin. Koton x Zeynep Bastık, 899,99 lira





Kahverengi elbiseler çok popüler. Mango, 1.799,99 lira





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Pahalı ama sezonun en gözde parçası. Massimo Dutti, 19.950 lira





Aksesuarlarda da kahve tonları öne çıkıyor. Suud Collection, 1.150 lira

KISA KISA

Sürdürülebilir ve zamansız tasarımlar





Psikolog ve stil danışmanı Kayla Manukyan’ın kurucusu olduğu Cait, ilk koleksiyonunu tanıttı. ‘Giydiklerimizin hissettiklerimizde, hissettiklerimizin de giydiklerimizde büyük etkisi olduğunu düşünüyorum’ diyen Manukyan, tasarımlarını yaparken tüm kadınların içinde rahat ve özgüvenli hissedeceği parçalar hayal ettiğini söylüyor. Markanın en öncelikli misyonu doğaya ve hiçbir canlıya zarar vermeden sürdürülebilir, zamansız ve şık parçalar üretmek. Tasarımcı giyenlerin de aynı bakış açısını benimseyebilmesini hedefliyor. Cait markasının ürünlerine thecait.com üzerinden ulaşabilirsiniz.