Kahverengi yerini sağlamlaştırdı, pembe tonları atağa geçti

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Yeni yılda ağırlıklı olarak 2024 yılından kalma trendleri görmeye devam edeceğiz. Sadece yeniden yorumlanmış ve modernize halleriyle karşımıza çıkacaklar. Örneğin spor müsabakalarının, formaların moda dünyasındaki etkisi devam ediyor. Yine klasik çizgiler denizci stilleriyle bir araya geliyor. 2025’in trendleri hakkında bir özet geçelim şimdi...

Bohem enerji: Bohem rüzgârını 2024 Sonbahar/Kış Sezonu itibariyle görmeye başlamıştık. 2025 baharındaysa etkisini gitgide arttırmaya devam edecek. Uzun tül elbiseler, kroşeler, fırfırlar, püsküller adeta atağa geçecek. Süet ceketlerin de popülaritesi devam edecek; hatta bahar aylarında uzun elbiselerin üzerinde kullanacağız. Bu arada sezonun bohem görünümleri 1970’lerin hippi tarzından çok farklı olarak modernize edilmiş ve daha sofistike yorumlarıyla karşımıza çıkacak.

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Yılın rengi kahve:

Global renk analiz platformu Pantone her sene olduğu gibi bu sene de tasarımdan sanata ve modaya farklı alanları etkisi altına alacak rengi belirledi ve 2025’in rengi ‘mocha mousse’ oldu. Sıcak bir kahve tonuna işaret eden bu rengin seçilmesi hiç sürpriz değil. Zaten birkaç sezondur kahverengi moda ikonlarının ve global devlerin gözdesiydi. Sakinlik ve basitliğin önemi vurgulanarak seçilen bu renge

2025 boyunca neredeyse

her parçada rastlayacağız.

Her yer pembe: Bundan iki sene önce ‘Barbie’ filmiyle esen pembe rüzgârı bu sene de gündeme geliyor. Ancak bu defa daha pastel tonlar karşımıza çıkıyor. Hem takım elbise gibi güçlü parçalarda hem de gece elbiselerinde kullanılan pudra pembesi genellikle kadınsılık, masumiyet ve neşe gibi kavramlarla da ilişkilendiriliyor.

Sportif gösteriş: Genellikle tasarımcılar sanki ortak bir karar almış gibi belli spor dallarından ilhamla spor giyimi gündelik giyime uyarlar (geçen sene tenis kıyafetlerinin popüler olması gibi). Ancak bu sene birçok farklı spor dalından ilham alan tasarımlara rastlıyoruz. Tenis yine var, ek olarak Formula 1 yarışları ve binicilik gibi sporlardan ilhamla tasarlanmış kıyafetler görüyoruz. ‘Bomber’lar, dar pantolonlar, mini etekler, deri ‘biker’ ceketler bunlara örnek.

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Pek ağırbaşlı: 2024 yılının sosyal medyadaki viral trendlerinden ‘very demure’u hatırlar mısınız? ‘Ağırbaşlı’ anlamına gelen bu trendin, 2025 podyumlarında yansımalarını da görüyoruz. Bebe yakalar, uzun etek-ceket takımlar ve pilili etekler bu ağırbaşlı sakinliği tanımlıyor sanki.

Denizci gibi: Çizgili parçaları her ilkbahar/yaz sezonunda görüyoruz ancak bu sezon farklı olarak denizci temasında tasarlanmış versiyonları da bolca var. Klasik lacivert ve beyaz kombinasyonların yeniden anlam kazandığı bu temada, çizgiler gündelik çağrışımlardan çıkıp daha sofistike bir hale bürünüyor.

Güç savaşları: İlkbahar/yaz döneminde iş kıyafetlerine güçlü bir güncelleme geliyor. Dries Van Noten’den Loewe’ye kadar birçok tasarımcı, önümüzdeki sezon iş dünyasında dikkatleri üzerimize çekeceğimizin garantisini veriyor. Deneysel bir yapıda karşımıza çıkan iş kıyafetleri -Bottega Veneta’nın asimetrik pantolonları gibi- daha gevşek ama keskin omuzlarla bir araya gelmiş halde görünüyor. Kravatlar ve geniş kesimli ceketler de hâlâ var.

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HER TARZA UYGUN



2025’in rengi kahverengi her parçayı ele geçirecek.

H&M

799

lira

Pudra pembesi masumiyet ve neşe gibi kavramları simgeliyor.

Koton,

1.799 lira

Çizgiler hem erkek hem kadın stillerinde var.

Mavi, 1.199 lira

Biker ceketleri bolca göreceğiz. Beymen’de…

PCFG, 25.899 lira

Bohem uzun elbiseleri çizmelerle tamamlayın.

Zara, 2.390 lira



İlham Arnavutköy’den...

Stil danışmanı Deniz Marşan’ın kurucusu olduğu Direct Message, plaj giyimi koleksiyonuyla birkaç senedir kendini kanıtlamıştı. Marka şimdi kış sezonuna özel hazırladığı çokyönlü tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Her mevsime uyarlanabilir, gündüzden geceye taşınabilen bu koleksiyon hem işlevsel hem de estetik. Direct Message 2025 Kış Koleksiyonu örme, dokuma, triko ve deri gibi dört ana kumaş grubunda üretilmiş parçalardan oluşuyor. Koleksiyon, ilhamını Arnavutköy’ün tarihi dokusundan almış. Moda, tasarım ve sanatı birleştiren bir atmosfer yakalamak istenmiş. Marşan sınırlı sayıda ürettiği parçalarla koleksiyonlarını sürekli yeni ve güncel tutmayı amaçlıyor.