Kahve alana portresi bedava

Haberin Devamı

Bir kafede oturuyorsunuz. Önünüzde yulaf sütlü latte’niz. Siz kahvenizi keyifle içerken bir ressam, illüstratör ya da resim öğretmeni de 10-15 dakika içerisinde portrenizi kahve bardağına çiziyor. Üstelik bunu ücretsiz yapıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde trend olan bu hizmeti sunan kafelere gittik, ressamlarla, işletmecilerle ve müşterilerle konuştuk.

İlk durağımız Kadıköy’deki Siena Coffee’ydi. Kafenin işletmecisi Koray Bulut fikrin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor: “Daha önce kahvecilerde insanların bardaklarına isim yazılıyordu. Biz bunu biraz daha özelleştirip insanlara farklı bir deneyim sunmak istedik. Hem bir anı kalsın hem de kendilerini daha özel hissetsinler diye...”

Siena Coffee’nin çizerlerinden Ayda A.’ya (25) göre portrelerde ifade belirleyici bir unsur. Çizilen kişinin kendini ‘tatlı’ hissetmesi çizimin kabul görmesinde önemli bir rol oynuyor: “Erkekler çizimlere daha rahat tepkiler veriyor, kadınlar yüz, saç ve mimiklerle ilgili daha hassas davranıyor.”

Haberin Devamı

Kafenin bir diğer çizeri Yasemeen Etmaan’sa (22) karşısındaki kişiyi olduğu gibi çizdiğini ancak yüzün öne çıkan özelliklerini daha yumuşak ve kabul edilebilir şekilde vurguladığını anlatıyor.

10 dakika sürüyor

İkinci durağımız, Kadıköy Suadiye’deki ÜstKat’sa tiyatro oyunlarının da sahnelendiği bir kültür-sanat mekânı. İşletmecisi Ayça Bildik portrelere ilginin arttığını belirterek “Ressamımız haftada bir gün geliyor. Bir ressam daha eklemek için görüşmelerimiz var, talep arttığı için gün sayısını arttırabiliriz” diyor.

Ressam Berçin Aydoğan bir portreyi ortalama 10-15 dakikada tamamlıyor: “Çoğunlukla fotoğraf üzerinden çalışıyorum, bu hem çizilen kişinin rahat etmesini sağlıyor hem de süreci hızlandırıyor. Kadınlar saç, ruj rengi ya da arka plan gibi detaylara dair taleplerde bulunabiliyor. Ben de renkleri ve detayları buna göre şekillendirebiliyorum.”

Haberin Devamı

Melih Yüksel ve Rabia Fidan (üstte) birlikte poz vermişler. Yüksel “Kendimi Sezar gibi hissettim. Oturuyorsunuz, biri sürekli size bakıyor, çizim yapıyor ve sonunda da bir ‘heykel’ çıkıyor” diyor.

Kızı ve eşiyle ÜstKat’ta portresini yaptıran Yeşim Şener : “Bu tür etkinliklere meraklı biri olarak sosyal medyada böyle bir etkinlik olduğunu görünce hemen geldim. Hem güzel bir hatıra hem de keyifli bir deneyim, arkadaşlarıma önereceğim.”

Beren Çolak (solda) sosyal medyadaki paylaşımları görüp gidenlerden. Trabzon’daki babasına sürpriz olsun diye onunla çektirdiği bir fotoğrafın çizimini yaptırmış: “Böyle bir hediyenin kalıcı olacağını düşündüm. Taşıması kolay, anlamı büyük, babamın çok beğeneceğini düşünüyorum.”

Haberin Devamı

‘Bearista’ piyasası





Kafelerin ilgiyi arttırmak için kullandıkları yöntemlerden bir diğeri özel ürünler çıkarmak. Kahve zinciri Starbucks’ın ‘Bearista’ bardakları gibi. Bu bardaklar Türkiye’de de sınırlı sayıda olmak üzere yakın zamanda raflarda yerini aldı. İlk günden stokları tükenen bardakların fiyatı 2 bin lira ama ikinci el alışveriş sitelerinde 10-15 bin liraya satanlar var.