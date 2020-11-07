Kâğıtların heba olmasına dayanamadı, öğrencileriyle atölye kurdu

Sebahat Kavak MEB’de öğretmen. Bir öğretmenin hem öğrencilerinde hem de hayata dair nasıl farklar yaratabileceğinin güzel bir örneği o. Okullarda her gün ziyan olan kâğıtlara içi yanıyordu. O da topladı öğrencilerini, sıvadı kollarını. Önce Yalova Lisesi’nin koridorlarına kâğıt atık kutuları koydular. Sonra bir ustadan kâğıt yapmayı öğrendiler. Şimdi kurtardıkları kâğıtlarla çiçeklikten maket gemiye kadar pek çok şey üretiyorlar.





Kâğıtları değerlendirmeye nasıl başladınız?

Özellikle okullarda her gün yüzlerce kâğıt harcanıyor, fotokopiler boşa gidiyor, çöpler kâğıt atıklarla doluyordu. Kâğıtları boşa harcamak istemiyordum ve öğrencilerimle bir araya gelerek kâğıtları dönüştürmek için bir çalışma yapmaya karar verdik. Yalova Lisesi’nde koridorlara ‘kâğıt atık kutuları’ koyduk. Herkes atık kâğıtları orada topladı. Sonra öğrencilerimle birlikte Yalova’daki İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi’ne gittik ve orada kâğıt ustası Aytekin Vural’dan kâğıt yapmayı öğrendik. Böylece okulumuzda bir geri dönüşüm atölyesi kurduk. O günden bu yana atık kâğıtları dönüştürüp yeniden kullanılır hâle getiriyoruz.

Peki, kâğıt üretirken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?

Plâstik tekne, eleme işlemi için üzerine sineklik gerilmiş bir çerçeve (elek), boş çerçeve, pamuklu bez, çırpıcı, mandal, ip, sünger, iki adet kalın keçe, rondo, atık kâğıt ve mısır nişastası...

Bu atık kâğıtlarla neler yapılabilir, siz neler yapıyorsunuz?

Biz pek çok ürün elde ediyoruz. Örneğin kâğıtları bir araya getirip, iğne ve iplikle dikerek bol sayfalı defterler, katlayıp yapıştırarak zarflar, kartvizitler, albümler, davetiyeler, takvimler, hatta takı kutusu, avize, kalemlik ve mumluk bile yapıyoruz. Kâğıt her türlü şekilde kullanılabilir. Ne yapmak istediğiniz hayal gücünüze kalmış. Biz öğrencilerimizle kâğıt çiçeklik, maket gemi, kitap ayracı ve hatta heykel bile yaptık.