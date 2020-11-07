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Hürriyet
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Hürriyet Cumartesi
Ömür Kurt / omur@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kâğıtların heba olmasına dayanamadı, öğrencileriyle atölye kurdu

Ömür Kurt
Ömür Kurt
omur@hurriyet.com.tr
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Ömür Kurt
Ömür Kurt
omur@hurriyet.com.tr
Kâğıtların heba olmasına dayanamadı, öğrencileriyle atölye kurdu
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Nebahat Öğretmen öğrencileriyle birlikte başladığı geri dönüşüm projesinde atık kâğıtlardan defterler, zarflar, mektup kâğıtları üretiyor. Öğrencilerine eskiyi değerlendirmeyi, yok etmek yerine üretmeyi öğütlüyor. Yaptığı kâğıtlardan üretilenleri de @medeniyet_hamuru hesabından Instagram’da paylaşıyor.

Sebahat Kavak MEB’de öğretmen. Bir öğretmenin hem öğrencilerinde hem de hayata dair nasıl farklar yaratabileceğinin güzel bir örneği o. Okullarda her gün ziyan olan kâğıtlara içi yanıyordu. O da topladı öğrencilerini, sıvadı kollarını. Önce Yalova Lisesi’nin koridorlarına kâğıt atık kutuları koydular. Sonra bir ustadan kâğıt yapmayı öğrendiler. Şimdi kurtardıkları kâğıtlarla çiçeklikten maket gemiye kadar pek çok şey üretiyorlar.

Kâğıtların heba olmasına dayanamadı, öğrencileriyle atölye kurdu

Kâğıtları değerlendirmeye nasıl başladınız?

Özellikle okullarda her gün yüzlerce kâğıt harcanıyor, fotokopiler boşa gidiyor, çöpler kâğıt atıklarla doluyordu. Kâğıtları boşa harcamak istemiyordum ve öğrencilerimle bir araya gelerek kâğıtları dönüştürmek için bir çalışma yapmaya karar verdik. Yalova Lisesi’nde koridorlara ‘kâğıt atık kutuları’ koyduk. Herkes atık kâğıtları orada topladı. Sonra öğrencilerimle birlikte Yalova’daki İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi’ne gittik ve orada kâğıt ustası Aytekin Vural’dan kâğıt yapmayı öğrendik. Böylece okulumuzda bir geri dönüşüm atölyesi kurduk. O günden bu yana atık kâğıtları dönüştürüp yeniden kullanılır hâle getiriyoruz.

Kâğıtların heba olmasına dayanamadı, öğrencileriyle atölye kurdu

Peki, kâğıt üretirken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?

Plâstik tekne, eleme işlemi için üzerine sineklik gerilmiş bir çerçeve (elek), boş çerçeve, pamuklu bez, çırpıcı, mandal, ip, sünger, iki adet kalın keçe, rondo, atık kâğıt ve mısır nişastası...

Kâğıtların heba olmasına dayanamadı, öğrencileriyle atölye kurdu

Bu atık kâğıtlarla neler yapılabilir, siz neler yapıyorsunuz?

Biz pek çok ürün elde ediyoruz. Örneğin kâğıtları bir araya getirip, iğne ve iplikle dikerek bol sayfalı defterler, katlayıp yapıştırarak zarflar, kartvizitler, albümler, davetiyeler, takvimler, hatta takı kutusu, avize, kalemlik ve mumluk bile yapıyoruz. Kâğıt her türlü şekilde kullanılabilir. Ne yapmak istediğiniz hayal gücünüze kalmış. Biz öğrencilerimizle kâğıt çiçeklik, maket gemi, kitap ayracı ve hatta heykel bile yaptık.

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Ömür Kurt
Ömür Kurt
omur@hurriyet.com.tr
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