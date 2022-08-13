Kadrajınız bol olsun

Haberin Devamı

100.000-150.000 lira arası

Rakiplerine meydan okuyor

Nikon Z9 (118 bin 999 lira)





Aksiyon veya spor çekimleri için saniyede 120 kare çekim hızı ve otomatik netleme özelliğiyle öncü makinelerden. Kayıt süresiyle de rakiplerine meydan okuyor. 8K modunda yaklaşık 125 dakika boyunca video kaydı yapabiliyor. Dilan Bozyel, Muhsin Akgün ve Hakkı Yıldırmaz bu makineyi öneriyor.

Profesyonellerin ilk tercihi

Sony A1 (124 bin 450 lira)





Haberin Devamı

50 megapiksel çözünürlük ve saniyede 30 kare çekim hızına sahip. Otomatik odaklama ve 4K video kaydı özelliği bulunuyor. Mine Kasapoğlu “Sony A1 hem süper bir spor/aksiyon kamerası hem de çok yüksek çözünürlüğe sahip. Bir numaralı tercihim A1” diyor.

Yağmurdan, tozdan etkilenmiyor

Canon EOS-1D X MARK III (109 bin 740 lira)





Eksi 50 derecede bile düşmeyen pil ömrüyle tek şarjla üç bin kare çekme özelliğine sahip. Yağmurdan, nemden, tozdan kolay etkilenmiyor. Bu modeli önerenlerden Bünyamin Aygün “Benim için fotoğraf makinesinde üç şey önemli: Hız, her türlü ortamda çekim ve tek seferde aralıksız kayıt” değerlendirmesinde bulunuyor.

50.000-100.000 lira arası

Her yerden fotoğraf gönderiyor

Canon EOS R5 (76 bin 499 lira)





Fotoğraf makinesi sensörünün tüm genişliğini kullanarak saniyede 20 kareye ulaşan hızda 45 megapiksel fotoğraflar çekmek istiyorsanız bu model size göre. Sarsıntılara karşı da dayanıklı. Wi-Fi ve Bluetooth özelliğiyle çektiğiniz fotoğrafları istediğiniz konumdan gönderin. Tanın Helvacı ve Hakkı Yıldırmaz’ın favorisi.

Haberin Devamı

Hız sevenler için

Nikon D850 (53 bin 750 lira)

Ayrıntılı görüntüleri kaydetmek için yüksek çözünürlüğüyle diğer modellerden ayrılıyor. Kendisini yalnızca yüksek çözünürlüklü bir DSLR (dijital refleksli) olarak değil, aynı zamanda hız, hareketli film ve düşük ışıkta çekim ihtiyaçları için bir fotoğraf makinesi olarak konumlandırıyor. Tavsiye edenler; Erhan Coral ve Muhsin Akgün.

50.000 liraya kadar

Yeni başlayanlara birebir

Sony A6000 (11 bin 999 lira)





Şık tasarımı, hızlı otomatik odaklama kabiliyeti ve kolay kullanımıyla Sony’nin A6000 modeli amatörler için ideal. Dilan Bozyel, Bünyamin Aygün, Tanın Helvacı ve Erhan Coral bu modeli öneriyor.

Haberin Devamı

Aranan özelliklere sahip

Sony Alpha 7 IV (49 bin 299 lira)





Profesyonel kulvardaki fotoğraf makinelerini zorlayan bu model 33 megapiksel çözünürlük, mükemmel dinamik aralık ve otomatik netlemesiyle aranan tüm özelliklere sahip. Gövdesi ve objektifleri diğer makinelere göre çok daha hafif. Bünyamin Aygün, Tanın Helvacı ve Hakkı Yıldırmaz’ın seçimi.

Vlogger’ların vazgeçilmezi

Sony ZV-1 (13 bin 116)





Özellikle vlogger’ların (videolu blog çeken kişi) tercih ettiği bu cihaz 24-70mm 1.8-2.8 lensiyle oldukça kaliteli fotoğraflar ve 4K videolar çekmeye imkân tanıyor. Siperi olan mikrofonu sayesinde daha az rüzgâr gürültüsüyle sesinizi net bir şekilde kaydediyor. Seçenler; Mine Kasapoğlu, Dilan Bozyel ve Hakkı Yıldırmaz.

Haberin Devamı

Retroya ilgi duyanlara

Fujifilm X-T4 (33 bin 499 lira)





Boyutu sayesinde elde rahat bir kullanım sağlamasının yanı sıra ekranının ön tarafa dönebilmesi özellikle vlog çekim yapanlara kolaylık sağlıyor. Video ve fotoğraf modu arasında hızlı geçiş yapıyor. Retro tasarımı ve portre çekimlerindeki başarılı performansıyla öne çıkıyor. Muhsin Akgün ve Hakkı Yıldırmaz’ın favorisi.

Hem küçük hem de çok hafif

Olympus E-M10 Mark IV (8 bin 369 lira)





Şık tasarıma ve iyi teknik özelliklere sahip model, 4K video kayıt özelliği ve geniş ISO 200-25600 hassasiyet aralığıyla oldukça başarılı bir başlangıç modeli. Hem küçük hem de çok hafif. Kamera içi yazılımı sayesinde uzun pozlamalar için tercih edebileceğiniz bir makine.