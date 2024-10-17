Kadın gücü adına…

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Yüzleşmeye hazır mısınız?

Türk rock müziğinde güçlü kadın vokallere hasret kaldığımız bir dönemdeyiz. Venüs güçlü sesinin yanı sıra isyankâr tavrıyla da dikkat çekiyor. İlk teklisi ‘Cehennem’ insanı kendi sınırlarıyla yüzleştiriyor. Söz ve bestesi Venüs’e ait olan ‘Cehennem’de prodüktör Genco Arı’nın da imzası var. Nu metal, hardcore ve alternatif rock sevenlere…

‘Cehennem’ (Tekli)

Venüs

Pinklimo Entertainment

Kendinizi sevin

K-Pop grubu BLACKPINK’in her üyesi birbirinden çok seviliyor. Tıpkı JENNIE gibi. Solo çalışmaları da olan genç müzisyen yeni şarkısı ‘Mantra’yı yayımladı. Enerjik şarkıda ‘Bazen kızlar sadece eğlenmek ister’ diyen JENNIE, ‘Mantra’yla ilgili olarak “Tüm kadınlara ve kızlara kendinizi olduğunuz gibi sevin mesajı veriyor” diyor.

‘Mantra’ (Tekli)

JENNIE

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Sony Music Türkiye

Aşk acısı diner mi?

Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan bir isim Elif Buse Doğan. Doğru isimlerle çalışıyor, sürekli üretiyor. ‘Aşk Güzel Şey Sanmışım’ adlı yeni teklisinin söz ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran imzalı. Düzenlemeyi de Çağrı Telkıvıran yapmış. Aşk acısının nasıl yaşandığını ve bittiğini bir de onun sesinden dinleyelim.

‘Aşk Güzel Şey Sanmışım’

Elif Buse Doğan

Avrupa Müzik

Albüm yolda

Onu geniş bir kitleyle tanıştıran YouTube ve Twitch platformlarında yaptığı cover’lar oldu. Sonra söz ve müziği kendisine ait parçalar yaptı. Ayça Özefe tekrar bir cover parçayla karşımızda. Yüksek Sadakat grubunun ‘Döneceksin Diye Söz Ver’ şarkısını dingin vokaliyle cover’lıyor. Şarkı, Özefe’nin yakında piyasaya çıkacak EP’sinin de habercisi niteliğinde.

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‘Döneceksin Diye Söz Ver’ (Tekli)

Ayça Özefe

Dart Music

Taptaze yorum

Londra’da yaşayan prodüktör ve ses mühendisi Glasxs bu kez ‘Gesi Bağları’ türküsünü kendi özgün tarzıyla söylüyor. Elektronik müzikle yeniden yorumlanan türkü için prodüktör koltuğuna oturan isimse Serkan Çinioğlu.

‘Gesi Bağları’ (Tekli)

Glasxs

Avrupa Müzik