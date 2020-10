‘Kaba’ ama çok şık!

Kaba saba, hatta hantal diyebileceğimiz botlar aslında bir süredir hayatımızda... 2019 Sonbahar/Kış sezonunda kalın tabanlı botları, hem moda haftalarında hem de sokaklarda görmeye başlamıştık. Ama bu botlar asıl çıkışını bu sezon yaptı diyebiliriz. Bottega Veneta’nın çeşitli renklerde sunduğu neredeyse palyaço ayakkabısını andıran modelleri, Hailey Bieber’dan Giorgia Tordini’ye kadar dünyaca ünlü birçok stil ikonunun tercihi oldu. Bizdeyse influencer Rachel Araz Kiresepi bu botları ilk giyen isimlerden biri...

Valentino, Prada, Alexander McQueen ve Versace gibi pek çok yüksek moda markası 2020-2021 Sonbahar/Kış podyumlarında romantik elbiselerden takımlara kadar birçok kıyafeti bu botlarla tamamladı. Gerçi Dr. Martens sevenler, gardıroplarında grunge, punk, biker tarzda parçalara yer verenler bu trende çok uzak değil... İşçiler ve askerler için üretilen bu dayanıklı postallar; kalın burnu, bağcıkları ve dikiş efektli, tırtıklı tabanıyla bir moda ikonuna dönüşerek bize ‘incelikten yoksun’ botları sevdirmişti.

STİL TÜYOLARI





◊ Kaba bot modellerinin kullanımı ilk bakışta zor gibi görünse de aslında birçok stile rahatlıkla uyarlanabilir. Örneğin, çiçekli elbiselerin altına giyerek

o romantik görünüme asi bir hava kazandırabilirsiniz.

◊ Deri pantolon, deri ceket, tişört üçlüsüyle giyerek rock’n roll bir tarz yaratabilirsiniz. Bu eşleştirmeyi gece dışarı çıkarken bile tercih edebilirsiniz.

◊ Çekinmeyin, işe de giyin. Bol paçalı siyah kumaş pantolon, beyaz gömlek ve kalın tabanlı botlarla hem şık hem minimal bir tarz yakalarken tüm gün

çok rahat hissedeceğinizi de garanti ediyoruz.

HER TARZA UYGUN

Daha iddialı, daha yüksek tabanlı olsun diyenler için seçtik. Mango, 699.99 lira.

Beyaz ve ekru tonlardaki bot modelleri bu kış çok popüler. Yaya by Hotiç, 229 lira.

Mom jean, bol kaban ve bu botlarla kötü görünme ihtimaliniz yok. Pull and Bear, 459.95 lira.

Bu modellerin modası hiç geçmeyecek gibi görünüyor. Timberland, 1.499 lira.

Pantolon paçalarının içerisine sokmak için ideal bir model... Lütvelizade, 229.90 lira.

Bağcıklı olanlar da stil ikonları arasında çok seviliyor. Elle Shoes, 544.90 lira.

Bej rengi botlar, açık mavi jean’lerle çok yakışıyor. Nine West, 499 lira.

Ünlü markaların podyumdaki modelleri, daha uygun fiyatlarla... Zara, 699.95 lira.

VEGAN DERİ TASARIMLARI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR





Ünlü moda tasarımcısı Selma Çilek, Boyner için 60 parçadan oluşan bir koleksiyon hazırladı. Günlük şıklık arayan ve hem rahat hem iddialı görünmek isteyen kadınlar için tasarlanan ‘Selmacilek X Boyner’ koleksiyonu, hazır giyim ve dış giyim ürünlerinin yanında özellikle vegan deriyle (çevreye duyarlı üretilen yapay deri) tasarlanmış elbiseler, ceketler, etek ve pantolonlarıyla dikkat çekiyor.

Kısa bir sohbet gerçekleştirdiğimiz Selma Çilek sürdürülebilirlik ve etik kavramlarının moda dünyasını etkisi altına almaya başladığını söylüyor: “Gerçek deri yerini alternatif materyallere bırakıyor. Vegan deri de bunlardan biri. Kaliteli seçenekleri, trend tasarımlarıyla son dönemde oldukça ilgi görüyor. Ben de son yıllarda koleksiyonlarımda kullanıyorum. Vegan deriyle hazırladığım tasarımlar müşterilerim tarafından da büyük ilgi görüyor.”

Ünlü tasarımcının imzası volanlı mini elbiseler, yüksek bel pantolonlar, ‘crop’ (kesilmiş) kazak ve tişörtlerin de yer aldığı koleksiyona, seçili Boyner mağazalarıyla boyner.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.