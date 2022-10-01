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JLo’nun şıklığını yakalayın

Güncelleme Tarihi:

#Jennifer Lopez#Moda#Yaşam
JLo’nun şıklığını yakalayın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:00

Çok uğraşmaya gerek kalmadan şık bir tarz yakalamayı sağlayan uzun elbiseler yeniden moda. Missoni’den Gucci’ye pek çok markanın koleksiyonunda bulabileceğiniz bu tarzı en iyi uygulayan isimlerin başında şarkıcı Jennifer Lopez geliyor.

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Uzun elbiseler 2022 podyumlarını da ele geçirdi. Altuzarra’dan Acne Studios’a, Missoni’den Ralph Lauren’e kadar pek çok markada hem gündüz hem de geceye uygun alternatifler karşımıza çıkıyor. İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonlarının sergilendiği
moda haftalarında da -özellikle sokak stillerinde- uzun eteklere ve elbiselere bolca rastladık. Üstelik her beden tipine uyum sağlayan uzun elbiselerin karışık desenlilerden düz slip modellere, A kesimlerden trikolara birçok alternatifini bulmak mümkün.

‘Hakkını vermiş’

Bu tarzı en iyi kullanan isimlerden biri JLo. Temmuzda evlenen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Affleck çifti, nikâhın hemen ardından balayı için Paris’e gitmiş ve pek çok kez paparazzilere yakalanmıştı. Çiçekli elbiseleri kendisine çok yakıştıran JLo’nun balayı sırasında çekilen fotoğrafları arasında en çok kaftan tasarımlı Gucci elbisesi ve onu tamamlayan kutu formundaki mini çantası dikkat çekti. Yakası tamamen kapalı ve hiçbir dekoltesi olmayan elbiseyle saçını toplaması ve yalnızca küpe tercih etmesi de “Elbisenin hakkını vermiş” dedirtmişti.

JLo’nun şıklığını yakalayın

JLo’nun geçen yaz New York’ta giydiği lila tonlarındaki dantelli elbise de balayında Paris’te giydiği çiçekli elbise de Gucci’nin.
JLo, ağustos başı gittiği Capri’de hem sahnede hem de etkinliklerde yine benzer formlarda elbiseler tercih etti. Sahnede Roberto Cavalli tasarımı uzun bir elbise giyen şarkıcı, gecenin devamında tercih ettiği sarı şifon Gucci elbisesiyle kendine hayran bıraktı. Aynı seyahatte benzer formda ama bu kez etnik desenli bir Etro elbiseyle de görüntülendi. Son olarak eylül başında eşiyle Malibu’da görünen Lopez, beyaz elbisesi ve adidas x Gucci koleksiyonundan seçtiği terliğiyle herkese ‘uzun elbise giyme dersi’ verdi.

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Gece için saten, şifon ya da payet

Bu sezon uzun elbiseler kadar uzun etekler de popüler. Havalı bir görünüm vaat eden uzun etekleri giyerken işinizi kolaylaştıracak bazı önerilerimiz var:

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Kabarık ya da hacimli bir uzun eteğin üzerinde dar ve crop bir bluz tercih ederek denge yakalayabilirsiniz.

Şık bir etekle tamamlanan sporcu sutyenleri ters köşe ama stil sahibi bir görünüm yaratmanızı sağlar. Son dokunuşu bomber ya da
blazer ceketlerle yapabilirsiniz.

Minik topuklu ayakkabıların uzun eteklerle nostaljik, havalı ve şık bir görünüm yarattığını söylemeden geçmeyelim. Düşük omuzlu bir bluzla tamamlayarak nostaljik
havayı güçlendirebilirsiniz.

Uzun etekleri geceleri veya davetlerde giymek isterseniz saten, şifon ya da payetli versiyonlarını tercih edebilirsiniz.

JLo’nun şıklığını yakalayın


KISA KISA
Milano Moda Haftası’nda öne çıkanlar
İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonlarının sergilendiği Milano Moda Haftası bu yıl da dünyanın dört bir yanından ünlü ziyaretçileri ağırladı. Özellikle Fendi, Prada, Versace, Gucci, Dolce&Gabbana ve Bottega Veneta sürprizleriyle izleyenleri cezbetti. Fendi koleksiyonunda saten dokular dikkat çekerken Prada sade koleksiyonuyla şıklığın abartıya ihtiyaç duymadığını hatırlattı. Y2K ve ‘grungy’ temalarının öne çıktığı Versace koleksiyonunun sonunda, ‘fahri Y2K temsilcisi’ Paris Hilton podyumda yürüdü. Bottega Veneta ise podyumda Kate Moss’u ağırladı. Gucci’nin yalnızca tek yumurta ikizi modellerin yürüdüğü podyumu görülmeye değerdi. Ancak en sürprizli etkinlik Dolce&Gabbana’ya aitti. Kim Kardashian’la özel bir koleksiyon hazırlayan markanın tüm şovunu, arka planda Kim’in spagetti yemesi eşliğinde izledik.

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JLo’nun şıklığını yakalayın


Ardından yapılan ‘after party’ye ise Kardashian’ın daracık elbisesiyle tabiri caizse adım bile atamadığı anlar damga vurdu. Türkiye’de moda dünyasının etkili isimlerinden Rüya Büyüktetik de oradaydı, kendisinin Instagram hikâyelerinden bu özel partiyi takip etme şansı bulduk.

JLo’nun şıklığını yakalayın

JLo’nun şıklığını yakalayın


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#Jennifer Lopez#Moda#Yaşam

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