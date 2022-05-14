Jean tutkunlarına 5 yeni tarz

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Zamansızlıkları sayesinde her sezonun vazgeçilmeziolsa da denim pantolonların dönem dönem öne çıkan modelleri oluyor. Örneğin, 2000’li yılların başında skinny pantolonlar altın çağını yaşamıştı. 2010’ların ortalarından itibaren mom jean’lerin dönemi başladı. Şimdi de düz kesimli ya da bol modeller daha gözde. Renkli ve desenlilerse farklılık arayışında olanların radarına girmeye hazırlanıyor. Stilinize ve zevkinize göre sezon trendleri arasından jean seçiminizi yapabilirsiniz...

Bol (Baggy) jean’ler: Moda sözlüğünde ‘baggy jean’ olarak geçen; bol, salaş pantolonlar bu sezon denim trendlerinde bir numarada. Düşük ya da yüksek belli olabilen baggy jean’lerin, kargo tarzında ya da yırtıklı detaylarla tasarlanmış olanları da mevcut. 2000’ler modasına adını veren Y2K ile iddialı bir dönüş yapan bu jean modelini, özellikle Z kuşağı çok sevdi. Hailey Bieber ve Bella Hadid gibi stiliyle öne çıkan modellerin de tercih ettiği baggy jean’ler, genellikle crop üstler ve sneaker’larla tamamlanarak sportif bir tarz yaratılıyor.



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Düz kesimler: Basenden paçaya dümdüz inen jean pantolonlar, en sevdiğimiz mom jean’le yer değiştirmeye aday. Hem daha rahat hem de net duruşu sayesinde gömlek ve topuklu ayakkabılarla iş ortamlarına kolayca uyarlanabilir. İlhamını 90’lı yılların jean kalıplarından alan bu modeli dilerseniz vintage ya da ikinci el ürünler satan mağazalarda da bulabilirsiniz.

Canlı renkler, iddialı desenler: Sarı, pembe, yeşil, turuncu gibi canlı renklerde tasarlanan jean pantolonlar da yaz ve bahar ayları için ideal. En sade parçalarla bir araya getirseniz de dikkat çekici bir stil yaratabilirsiniz. Kareli, saykodelik, çiçek desenli denim pantolonlarsa yaydıkları pozitif enerjiyle yaz ve bahar aylarına uyum sağlıyorlar. Siz de bu jean’lerle stilinize genç ve eğlenceli bir hava katabilirsiniz.

Beyaz ya da naturel tonlar: 2022 İlkbahar/Yaz sezonunda baştan aşağı beyaz ve naturel tonlar öne çıkıyor. Bu popülerlik elbette jean pantolon trendlerine de yansıyor. Minimalist ve sade görünümler için kurtarıcı olacak açık renkli denim pantolonlar zamansız bir gardırop oluşturmak isteyenlerin de ilk tercihleri arasına girebilir.

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Düşük bel: Moda otoritelerinin yıllardır dönüşünden en çok korktukları trendlerden biri olduğunu söyledikleri düşük bellere 2022 İlkbahar sezonunda yeniden merhaba dedik. Bu dönüşte Miu Miu markasının etkisinin olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Özellikle, bol ya da flare paçalı olan modellerde sıkça karşımıza çıkan düşük belli denim pantolonlar, stil influencer’larının etkisiyle Instagram akışımıza düşmeye başladı.