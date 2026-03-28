Japonya’ya dijital bir pencere: ‘Düşler Zamanı’

İstanbul’da kısa bir Japonya yolculuğuna çıkmak isteyenler için yeni bir durak var: Dijital Deneyim Merkezi’nde açılan ‘Düşler Zamanı: Japonya’ sergisi. Geyşalar, samuraylar, dalgalar ve kiraz çiçekleri... Hepsi hareketli bir dijital evrenin içinde. Ücretiyse 350 lira (indirimli bilet 90 lira).

17’inci yüzyıldan 19’uncu yüzyıla uzanan Japon sanatının estetik mirasını bugünün teknolojisiyle kuran sergi, 8 farklı alandan oluşuyor ve izleyiciyi anlatının parçası olmaya davet ediyor. Serginin kalbi sayılabilecek ‘Sürükleyici Deneyim Odası’nda yolculuk kiraz çiçeklerinin hafifliğiyle başlıyor. Ardından Hokusai’nin ünlü ‘Büyük Dalga’sı mekânı sarıyor; Debussy’nin ‘La mer’i eşliğinde denizin ritmini neredeyse bedeninizde hissediyorsunuz. Paravanların ardından beliren geyşalar, fener ışığında hareketlenen kabuki sahneleri ve samurayların sert ritmi, Japonya’nın kolektif hafızasını çağıran güçlü bir görsel akışa dönüşüyor.

Bir sonraki durakta, artırılmış gerçeklikle kurgulanan Bonzai Bahçesi var. Su yüzeyleri ve bonzai ağaçlarının eşlik ettiği bu alan, Japon bahçe kültürünün dinginliğini mekâna taşıyor. Fiziksel alanla dijital katmanların üst üste gelmesi, ziyaretçiyi neredeyse bir Zen bahçesinin içine yerleştiriyor. Yaklaşık 4 dakikalık deneyim sonrasında biraz baş dönmesi yaşanabiliyor.

Wabi-Sabi’nin kusurlu ve geçici olana açık bakışı, sinematik imgeler ve yapay zekâ estetiğiyle birleşerek mekânda rüya gibi bir akış yaratıyor. Zeminde ve yüzeylerde hareket eden projeksiyonlar, ziyaretçinin bedenini kompozisyonun parçası haline getiriyor.

Yaklaşık 400 eser

Serginin en keyifli bölümlerinden biri Sanal Gerçeklik Odası. Burada Japon folklorunun ruhani figürleriyle karşılaşıyoruz. Yokai’lerden (Japon kültüründe doğaüstü yaratıklar ve olaylar) ilham alan görsel evren tarihle hayal gücü arasında gidip gelen şiirsel bir atmosfer kuruyor. Dönüşen peyzajlar ve akışkan gölgeler, anlatıyı hareketli bir geçit törenine dönüştürüyor. Dijital Deneyim Merkezi’nin teknolojik altyapısıyla kurgulanan sergi, dünyadaki farklı müzelerden derlenen yaklaşık 400 klasik Japon eserini çağdaş anlatı içinde yeniden yorumluyor ve Japon estetiğini hissettiriyor.