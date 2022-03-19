İzmir’de caz, İstanbul’da dans

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Festival

29. İzmir Avrupa Caz Festivali başlıyor... Bugün 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde caz müziğin önemli davulcularından Martin Valihora, 24 Mart Perşembe 20.00’de Olivia Trummer sahnede olacak. Konser biletleri 40-80 lira.

Konser

*Keman sanatçısı Sevil Ulucan Weinstein, yarın 19.00’da Sibil Arsenyan yönetimindeki CRR Genç Oda Orkestrası ile birlikte S.Prokofiev

ve D.Şostakoviç’in eserlerini seslendirecek. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki konserin biletleri 23-33 lira.

*Alman techno DJ’i Marcel Dettmann, yarın akşam Klein Phönix’te çalacak. Öncesinde Ferhat Albayrak’ın DJ kabinine geçeceği etkinliğin biletleri 175-300 lira.

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* Amerikalı şarkıcı John Grant , 24 Mart Perşembe 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Konserin biletleri 55-220 lira.* Indie rock grubu Other Lives , 24 Mart Perşembe (21.30) ve 25 Mart Cuma (22.00) günleri Salon İKSV sahnesinde. Biletler 200-250 lira.* mor ve ötesi, 25 Mart Cuma 20.00’de Anemon Otel Eskişehir’de konser verecek. Bilet fiyatları 150 ila 225 lira.

Dans

*Hiphop ve çağdaş dansı harmanlayan Kanadalı dans topluluğu Rubberband İstanbul’a geliyor. Koreografisini Victor Quijada’nın hazırladığı ‘Ever So Slightly’ adlı gösteriyi 25 Mart Cuma 20.00’de, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda izleyebilirsiniz. Biletler 55-143 lira.





Sergi

* Bant Mag. ekibinin düzenlediği ‘Kirli Çıkı’ buluntu ve dönüştürülmüş objelerle sanatseverlere farklı bir sergi deneyimi vaat ediyor. Aralarında

Metin Akdülger, Nilipek, Kamufle ve Kutay Soyocak gibi isimlerin eserlerinin de bulunduğu sergi, 19 Nisan’a kadar Kadıköy’deki Bant Mag. Havuz/Bina’da görülebilir.

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* İzmir’deki Urla BE Contemporary Art Gallery ‘Female Narrative’ adlı grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Farklı nesilden kadın sanatçıların eserlerini bir araya getiren sergi, çağdaş sanatta kadın anlatısı kavramını ele alıyor. 20 Nisan’a kadar ziyarete açık.

* Candan İşcan ‘Gereğinden Fazla’ başlıklı sergisinde natürmort ve portre geleneklerine farklı bir yorum getiriyor. 9 Nisan’a kadar Büyükdere35’te görülebilir.

Atölye



* Rahmi M. Koç Müzesi, 5-7 yaş arası çocuklara gezegenimizi ve Güneş sistemindeki diğer gezegenleri tanımaları için ‘Kızıl Gezegen: Mars’ isminde bir atölye düzenliyor. Bugün 14.00’teki çevrimiçi atölyeye kayıt için muzeegitimi@rmk-museum.org.tr adresine başvurabilirsiniz.

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* Mutfak Sanatları Atölyesi somondan ızgara kalamara deniz ürünleri pişirme tekniklerini öğreneceğimiz lezzetli bir atölye düzenliyor. 16 Mart Çarşamba 19.30’daki atölyenin katılım ücreti 650 lira.