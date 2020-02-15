İzlemeden geçmeyin

39

39, filmin yaşı. Gerard Depardieu için sırım gibi denemez ama şimdiki halinin dörtte biri neredeyse. Fanny Ardant çok güzel, çok zarif. Yönetmen François Truffaut, 1984’teki ölümüne kadar hiç ayrılmayacağı, bu filmle yıldızı parlayan ve daha sonra yönetmenin ilham perisi olarak anılacak Ardant’la ilk kez bir araya geliyor. Sene 1981. Film, ‘La femme d’à Côté’ yani eski adıyla ‘Penceredeki Kadın’, yeni adıyla ‘Komşu Kadın’.

Hızla deliliğin sınırına yol alan zehirli, kavurucu bir aşk hikâyesi. Catherine Deneuve’le yaşadığı ‘arıza’ ilişkiden esinlenerek yazdığı film, Truffaut’nun kariyerinin son dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Aklımda en güzel aşk filmlerinden biri olarak kalmış, eskimiş mi merak ettim; ve gördüm ki insanların birbirinin telefon numarasını kalın rehberlerden bulup ahizeli telefonlarla konuştuğu günlerde geçmesine rağmen hiç eskimemiş. Reklamlardaki kırmızı kurdeleler, çikolatalar, tektaşlar bombardımanının hemen ardından da iyi gider. (MUBİ)

BEŞ PROGRAM

1 - Müzik: Gençliğin enerjisini müziğin ritmiyle buluşturan ‘Lisede Müzik’ programı okul okul geziyor, neşeli sohbetler eşliğinde liselilerin ne söyleyip ne dinlediğini araştırıyor ve isteklerini ekrana taşıyor.

(TRT Müzik, cumartesi, 12.30)

2 - Film: Yönetmen Mehmet Can Mertoğlu’nun Cannes’a kabul edilen, ödüllü ilk filmi ‘Albüm’, evlat edinmeye karar verip sonra bunu konu komşudan gizlemek için hamilelik numarası yapan bir genç çiftin kara ve komik hikâyesi. (MovieSmart Türk, salı, 23.20)

3 - Belgesel: İlk bölümü yayında olan ‘Ganyan’ın dört bölümü daha sırada. Yarış severler, seyisler, at sahipleri, bahis oynayanlar,

hepsi rap müzik eşliğinde bu belgeselde. (BluTV, her çarşamba)

4 - Dizi: Dile kolay, tam 21. sezonunda ‘Law & Order: SVU / Özel Kurbanlar Birimi’. Başroldeki Mariska Hargitay, dizinin ne zaman biteceği sorusuna, “Keşke bitse ama şiddet bitmedikçe bu dizi de bitmez” minvalinde cevap vermiş. Azalarak bitmesi dileğiyle. (beINSeries Vice, salı, 22.00)

5 - Belgesel: Haftanın ikinci belgeseli ama bu da ilgiye değer gerçekten. ‘Ankara Havası’nın da ilk bölümü yayında, toplam beş bölümde Atatürk, ODTÜ, Çin Çin Mahallesi, Ankaragücü ve

Ankara oyun havası konu edilecek. (BluTV, her cuma)

HAFTANIN PROGRAMI The Outsider (beinConnect)

Bir Stephen King eseri olan dizinin konusu kısaca şöyle: Kasabada vahşice öldürülen küçük çocuğun öğretmeni tanıkların ifadeleri doğrultusunda tutuklanıyor ancak aynı adam, aynı anda, bir sürü tanığın gözleri önünde başka bir yerde de mevcuttur. Tutuklayan dedektif

işin içinden nasıl çıkacak bakalım?