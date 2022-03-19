İyilik yap, ödülü kap!

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Bir işi yaparken mutlu olursak ve keyif alırsak beynimiz onu tekrar yapmak için kendini şartlandırıyor. Zevk anında salgılanan dopamin ve serotonin haz üreten sinir ağının mesajlarını hayati fonksiyonlarla bağlantılı beyin sapına, duyguların oluştuğu ve yönlendirildiği limbik sisteme ve beynin diğer bölümlerine yayıyor. Bu etkiyle de haz aldığımız aktivitelere karşı ‘bağımlılıklar’ geliştiriyoruz.

Şampiyonada ‘Gülümseme fotoğrafı yarışması’ da var. Her oyun bitiminde şampiyonlar ve ödülleri internet sitesinden duyurulacak. Büyük ödüller Paris, Endülüs, Bosna Hersek, Balkanlar ve Kudüs turu.

İşte, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı öncülüğünde gerçekleştirilen İyilik Şampiyonası’nın düzenlenme nedeni de, dopamin ve serotonin seviyesini yükseltici pozitif aktiviteleri projelendirerek topluma iyilik bağımlısı gençler kazandırmak! Üç aylık proje kapsamında katılımcılar haftalık olarak duyurulacak iyilik oyunlarında İstanbul’un çeşitli semtlerini gezmekten bir grup aktivitesine katılmaya kadar değişik görevler alacaklar. Bu görevleri başarılı şekilde tamamlayanlar hem o oyuna ait ödülü hem de İyilik Şampiyonası büyük ödüllerini kazanma şansı yakalayacaklar.

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Şampiyonanın işleyişi şöyle...

Etkinliğe katılmak için gençlerin kendi 4 kişilik takımlarını kurup iyiliksampiyonasi.com üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Şampiyona boyunca programları yönetecek, yarışan gruplara mentorlük yapacak 108 üniversite öğrencisinin sosyal liderlik ve gençlik yönetimi eğitimleri tamamlandı. Eğitimlerini başarıyla bitiren mentorler ikinci turdan itibaren yarışanlara koçluk hizmeti verecek. Her iyilik koçu

4 takımdan doğrudan sorumlu olacak ve aynı zamanda kendi takımları haricindeki dört başka takım için kontrolör görevini yürütecek. İyilik koçları tarafından kontrol edilen oyun sonuçları İyilik Hakem Heyeti’ne iletilecek.

İyilik Şampiyonası’nın başlangıcından itibaren her pazartesi günü, İyilik Şampiyonası Genel Koordinatörü Yavuz Yiğit, çevrimiçi olarak sosyal liderlik ve takım çalışması eğitimi verecek. Bu buluşmalarda hem o haftanın oyunu duyurulacak hem de gelen sorular birinci ağızdan yanıtlanacak. Ayrıca haftanın oyunuyla ilgili detaylar ertesi gün internet sitesine yüklenecek ve sosyal medya hesaplarından da

duyurulacak. İyilik Şampiyonası ve ödülleri hakkında detaylı bilgi için: iyiliksampiyonasi.com

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Yarışmalardan yarışma beğen

HADİ GÜLÜMSE!

Gülümseme fotoğrafı yarışması

* Başlangıç: 28 Mart

* Bitiş: 4 Nisan

Gülümseme kartınızı internet sitesinden indirin. Bu kartla insanların gülümserken fotoğraflarını çekin ve bu fotoğraflardan 1 dakikalık müzikli bir video oluşturun. Çektiğiniz fotoğrafları ve hazırladığınız videoyu #iyilikşampiyonası ve #hadigülümse etiketleriyle paylaşın.

KÜÇÜK BİR HEDİYE HAZIRLA

Kasiyerler Günü yarışması

* Başlangıç: 11 Nisan

* Bitiş: 18 Nisan

Bir çiçek veya küçük bir hediye hazırlayın. Bu hediyenizi, markette bir kasiyere verin ve onun Kasiyerler Günü’nü kutlayın. Onun mutluluğunu, çektiğiniz fotoğraf veya bir videoyla anlatın; içeriklerinizi #iyilikşampiyonası ve #kasiyerlergünü etiketleriyle paylaşın.

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EN SEVDİĞİNİ PAYLAŞ!

Paylaşma yarışması

* Başlangıç: 4 Nisan

* Bitiş: 11 Nisan

Sizin için manevi değeri olan bir eşyanızı ve bu eşyanın hatırasını bir video çekerek anlatın. Bu eşyanızı iyilik için paylaşın. Çektiğiniz videoyu #iyilikşampiyonası ve #ensevdigim etiketleriyle yayımlayın.

SOKAKLARA ÇIK VE KEDİLERİ ÇEK!

İstanbul Kedileri Günü yarışması

* Başlangıç: 18 Nisan

* Bitiş: 9 Mayıs

Sokaklara çıkın ve İstanbul’un değişik yerlerinde ilginç kedi fotoğrafları çekin. Çektiğiniz kedi fotoğraflarını #iyilikşampiyonası ve #istanbulunkedileri etiketleriyle paylaşın.