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İyileştiren sesler…

Güncelleme Tarihi:

#MELTEM FIRATLI#Kültür Sanat#Müzik
İyileştiren sesler…
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 18:50

Eda Baba, Ceren Gündoğdu, Tamino ve Mitski’nin ruhu okşayan seslerine kulak verdik bu hafta. Eda Baba ‘KOZA’sından çıkarken Ceren Gündoğdu ‘Derbeder’le umuda yer açıyor. Tamino ve Mitski düetiyse yürekleri titretiyor.

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İyileştiren sesler…

İlmek ilmek işlemiş 

Eda Baba adeta bir ipekböceği gibi özenle işlediği yeni albümü ‘KOZA’yı yayımladı. Baştan sona hikâye anlatan, yolculuğa çıkaran albümlere hasret kaldığımız bir dönemde ‘KOZA’ ilaç gibi geliyor. 

Albümde Eda Baba'nın özgün bestelerinin yanı sıra Sinan Kaynakçı (Pinhâni), Şenceylik ve Üner Demir'in parçaları da var.

‘KOZA’ (Albüm)

Eda Baba

Eda Baba

İyileştiren sesler…


Vedalar hep zor…

“Ömrünü beraber geçireceğini sandığın biriyle vedalaşmanın zorluğu ve bu vedayı takip eden ilk gecenin koyu hüznü…” Ceren Gündoğdu ikinci albümünün yayımlanmasına haftalar kala çıkardığı yeni teklisi ‘Derbeder’i böyle anlatıyor. Bu hüzünlü şarkının düzenlemesinde kor angle (bir çeşit obua) öne çıkan enstrümanlardan.

‘Derbeder’ (Tekli)

Ceren Gündoğdu

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CGC Music

İyileştiren sesler…

Dokunaklı düet

Ülkemizde çok sevilen, konserleri kapalı gişe geçen iki isim; Belçikalı Tamino ve Amerikalı Mitski. Onları ‘Sanctuary’ bir araya getirmiş. Tamino’nun martta çıkacak yeni albümü öncesi yayımlanan tekli, heyecan verici bir düet. Kalp ağrısına eşlik eden umudu anlatıyor.

‘Sanctuary’ (Tekli)

Tamino, Mitski

Sony Music Türkiye

İyileştiren sesler…

Köklere yolculuk

Buzuki Orhan Osman, Hindistan'ın Racastan bölgesinden tüm dünyaya yayılan Romanların merkezi Kerala'nın duygusunu ve geçmişini aynı isimle yayımladığı yeni şarkısında dile getiriyor. Canlı kaydedilen ‘Kerala’da müzisyene Pınar Toksoy Osman, Dilan Bilmez ve Kobra Murat eşlik ediyor.

‘Kerala’ (Tekli)

Orhan Osman

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Orhan Osman Production

İyileştiren sesler…

Mesaj kaygılı

Hip-hop sahnesinin güçlü ismi Zen-G yine güçlü mesajlar içeren bir parçayla karşımızda. ‘A.E.O.’daki eleştirilerden müzik piyasası da nasibini alıyor. Bu arada A.E.O.’nun açılımı şarkıda da geçen “Allah’a emanet ol” sözü.

‘A.E.O.’ (Tekli)

Zen-G

Sony Music Türkiye

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#MELTEM FIRATLI#Kültür Sanat#Müzik

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