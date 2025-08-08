İyi bir romana kim hayır diyebilir?

Haberin Devamı

‘Osmanlı Dünyasının

Kadın Banileri-Gülnuş Sultan

ve Mimari Mirası’

Muzaffer Özgüleş

Çeviren: Tansel Demirel

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Tarih

Kitapta başkadınlık (IV. Mehmed) ve valide sultanlık (II. Mustafa ve III. Ahmed) yapan Gülnuş Sultan’ın mimari alandaki hamilik rolü; ondan önce ve sonra gelen hanedan kadınlarının oluşturduğu kadın baniler geleneği içinde anlatılıyor. Eser geniş bir arşive ve saha çalışmasına dayanıyor.

‘Hiçkimse Koyu’nda Bir Yıl’

Peter Handke

Çeviren: Ayşe Selen

Everest Yayınları

Roman

2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Peter Handke’nin olgunluk döneminin en yetkin eserlerinden biri kabul edilen bu kitap, bir yazarın bir yıllık içsel yolculuğunu konu alıyor ve ‘yalnızlığı kucaklayanlara, sessizlikte anlam arayanlara ve hayatın kırılgan güzelliğine âşık olanlara sesleniyor’.

‘Güneşsiz 1: Cehennem Diskosu’

Jean-Christophe Grangé

Çeviren: Işıl Özgüner

Doğan Kitap

Roman

Ünlü Fransız gerilim-polisiye yazarı Grangé’nin merakla beklenen yeni romanının hikâyesi 1980’ler Paris’inde geçiyor. Tecrübeli doktor Ségur, yakışıklı dedektif Swift ve parlak lise öğrencisi Heidi, vahşice öldürülen bir adamın katilini bulmak için Paris’in gece kulüplerinin altını üstüne getirirler...

‘Sağın Kasveti-Otoriter Liderler

ve Çalınan İsyan’

Zafer Yılmaz

İletişim Yayınları

Araştırma-İnceleme

Kitapta ‘Popülizm ve otoriterizm kavramı bu olan biteni açıklamak için bizlere yeterli bir çerçeve sunuyor mu’, ‘Benzersiz bir kriz döneminden mi geçiyoruz, yoksa olan biten kapitalizmin, modern devletin ve modern kitle toplumunun bitimsiz krizlerinin bir başka görünümü mü’ gibi sorulara dünyanın farklı ülkelerinden örneklerle yanıt aranıyor.

‘Pıtrak’

Feridun Oral

Yapı Kredi Yayınları

Çocuk (3-8)

Feridun Oral’ın yazdığı ve resimlediği ‘Pıtrak’ uykucu bir kedinin bir macerasını konu alıyor. Biraz daha hareket etsin diye mama kabı farklı yerlere konan kedi, bir gün mamasını ararken yaşadığı çiftlikten uzaklaşırsa başına neler gelir?