İthal hamur işleri İstanbul’u kuyruğa soktu!

Pankek ‘tava keki’ demek. Amerikan kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden. Un, süt, yumurta ve şekerle hazırlanıyor, genelde çeşitli soslar eşlik ediyor. Son birkaç yılda ülkemizde de pankek yapan mekânlar açıldı veya birçok menüye girdi.

Hürriyet Ekler gastronomi yazarı Ebru Erke’ye göre pankekin bu kadar sevilmesinin nedeni şu: “Instagram’da güzel görsel veriyor. Ayrıca patiseri (pastacılık) eğitimlerine büyük ilgi var. Modern bir alternatif olarak görüyor genç şefler. Düşük maliyetli, kokusu ve görseli çok çekici.”

Pankek servis eden işletmelerin en ünlüsü Kadıköy, Moda’daki Munchies Crepe & Pancake... Tatlı veya tuzlu çeşitleri var. Menüdeki ‘munchies kahvaltı’ seçeneğinde pankekler reçel, bal, fıstık ezmesi, nutella, zeytin ezmesi gibi soslarla servis ediliyor. 45 lira.

Menüde mekâna özel bir lezzet olan pancheese, yani pankek tostu da var. Üç çeşit peynir ve salamla... 21 lira.

Bir diğer pankek durağıysa Beşiktaş, Arnavutköy’deki Crépan... Lezzeti ve sunumlarıyla dikkat çeken mekânın menüsündeki öne çıkan lezzetler speculoos pancake ve ballı kaymaklı pancake. İlki bisküvi ezmesi, muz ve çilekli servis ediliyor, 37 lira. Ballı kaymaklı olansa 36 lira.

Erken gidin, bitmeden deneyin

Kat kat tereyağlı hamur, tadı damaklarda kalan bir lezzet... Kruvasan da en az pankekler kadar trend! İyisi için saatlerce sıra beklemeyi göze alanlar var. Örneğin, Moda’daki Brekkie&Croissant Cookie’nin kruvasanı için bir gününüzü ayırmalısınız. Favori ürünleri cromisu. Espressolu hamurla yapılıyor, için mascarpone krema dolgulu... 28 lira. Tuzlu olaraksa white çok seviliyor. Cheddar ve mozzerella peyniriyle füme hindi ve yeşillik var içinde. 29 lira.

Popüler duraklardan bir diğeri Nişantaşı’ndaki Kruvasan İstanbul. Kokusu tüm sokağı kaplıyor. Tatlı seçenekler 25-28, tuzlular 32-44 lira arasında. Tüm çeşitleri bulmak için mekâna erken gidin.

SIRA BEKLEMEYİN, KENDİNİZ YAPIN

Şef İdil Yazar’dan...



Pankek





NASIL YAPARIM?

Un, şeker, kabartma tozu ve tuzu bir kâsede karıştırın. Süt, yumurta ve tereyağını da ekleyip çırpın. Beş dakika dinlendirin sonra tavada pişirin. Hava kabarcıklarının oluştuğunda çevirip diğer tarafını pişirebilirsiniz. Akçaağaç şurubu ve meyvelerle servis edin.

NE LAZIM?

- 130 gram un

- 230 ml süt

- 1 yumurta

- 2 yemek kaşığı şeker

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- 1 çay kaşığı tuz

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- Akçaağaç şurubu

- Meyve

Pratik kruvasanlar





NASIL YAPARIM?



- Milföy hamurlarını tezgâhın üzerine alın. Hamurları bir bıçak yardımıyla yukarıdan aşağıya iki adet üçgen olacak şekilde kesin. Uzun olan kenardan bıçak yardımıyla birer kesik açın. Bu işlem sararken işinizi kolaylaştıracak.



- Bir kâsede ceviz, keçi peyniri ve ıspanağı birleştirin ve elinizle karıştırın.



- İç malzemeyi hamurun alt kısmına doğru koyun. Kesikten hafifçe açarak hamuru sarın.



- Hamuru yağlı kâğıt serili fırın tepsisine alın.



- Diğerinin orta kısmına tahin-pekmez sürün. Yine kesikten hafifçe açarak hamuru sarın ve yağlı kâğıdın üzerine koyun.



- Bir diğer hamura çikolatalı fındık kreması sürün.



- Bir kâsede balkabağı püresiyle portakal reçeli, tarçın ve zencefili karıştırın. Son milföy hamurunun arasına bu karışımdan koyun ve onu da sarın.



- Üzerlerine bir fırça yardımıyla bolca yumurta sarısı sürün.



- Tahin pekmezli olanın üzerine file badem serpin. Keçi peynirli olanın üzerine susam ilave edin. Tepsiyi önceden ısıtılmış fırına verin ve 8 dakika pişirin.

NE LAZIM?



- 2 adet dikdörtgen milföy

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 tatlı kaşığı çikolatalı fındık ezmesi

- 1 tatlı kaşığı tahin pekmez

- 1 yemek kaşığı file badem

- Pudraşekeri

- 1 tatlı kaşığı balkabağı püresi

- 1 çay kaşığı portakal reçeli

- Tarçın m Zencefil

- 1 tatlı kaşığı keçi peyniri

- 1 tatlı kaşığı ıspanak

- Ceviz

BİR ÖNERİ

İTALYAN ESİNTİLİ YARATICILIK: URLA VINO LOCALE







Büyük şehirde yaşamama kararı verip evlenerek genç yaşta Urla’ya yerleşen Seray ve Ozan Kumbasar’ın Urla’nın Bağ Yolu Rotası’nda açtığı Vino Locale yerel ve mevsiminde malzemelerle İtalyan mutfağı esintili yaratıcı yemekler sunuyor. İncili Gastronomi Rehberi’nde dört incisi var. Her mevsim güzel ama sonbaharda bir başka!

Kuşçular Mah. 8037. Sokak. No: 3 Urla / İzmir