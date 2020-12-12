İstikrar ve özgürlük: Bunlar benim anahtar kelimelerim

Onu ilk önce sosyal medyada paylaştığı akapella şarkılarıyla tanıdık. Bugüne kadar Ajda Pekkan, Şebnem Ferah ve Pinhâni gibi isimlerin şarkılarını cover’layan Ekin Beril, söz ve müziği kendine ait olan ilk albümü ‘Dualite’yi yayımlamıştı. Artık şarkılarını sık sık popüler dizilerde de duyar olduk. Üretkenliğiyle dikkat çeken Beril, şimdi yeni bir tekli yayımladı, ‘Fırtına’ ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Sizi cover şarkılarınızla tanıdık. Şimdi de tüm şarkıları size ait bir albümle karşımızdasınız...

Bence albüm yapmanın güzelliği sizi yansıtan birçok şarkıyla daha konsept bir şey yaratabilmek. Dijitalleşme süreciyle üretim ve tüketim çok hızlandığı için günümüzde albüm yapmanın fazla meşakkatli gibi göründüğünü biliyorum. Ancak ben küçükken sevdiğim müzisyenlerin albümlerini, kaset ve CD’lerini aldırdım. Şarkılarla müzisyenlerin dünyasına girmenin keyfini biliyorum. Ben de dinleyicilerimle bunu yaşamak istedim.

Kendi bestelerinizle dinleyicinin karşısına çıkmak size nasıl hissettiriyor?

İlk başlarda ‘Yapabilecek miyim, bestelerimi beğenecekler mi?’ gibi telaşlarla yazıyordum şarkılarımı. Şu ansa duygularımı açığa çıkardığım, kendimi tanımama yarayan, yaptığım en kıymetli şeylere dönüştü şarkılar. Daha yazarken şarkılarımla inanılmaz bir bağ kuruyorum. Dinleyicilerle bunu paylaşıyor olmak tarif edilemez bir his. Hayatı daha anlamlı kılıyor.

‘Dualite’ albümünün nasıl bir hikâyesi var?

Bu “Tüm bu evren neden var? İnsan olmak ne demek?” gibi yıllardır beynimde dönen soruları hikâyeleştirdiğim bir albüm oldu. Albümde her şarkının felsefik bir sorusu var. Kendimle yüzleştiğim bir albüm aslında. Çok kolay değildi, bu yüzden zaman zaman albümü iptal etmeyi bile düşündüm. Albüm tamamlandığındaysa kendimi sanki tekrar inşa olmuş gibi hissettim. Albümün içindeki sorular ve anlamları ekinberilmusic.com adresinde bir kitapçık halinde paylaştım. İlgilenenler buradan bakabilirler.

HER SATIRI, HER NOTASI GERÇEK

İlk başlarda şarkılarınızı evinizde kaydediyordunuz. Şimdi şarkılarınız popüler televizyon dizilerinde... Sosyal medyada fark edilir bir vokal veya müzisyen olmak için neler gerekli?

Bence hayatta her iş için istikrar şart. Ben de cover videolarımdan beri, beş senedir durmadan üretiyorum. Bu noktada bence özgünlük de olmazsa olmaz. İstikrar ve özgünlüğün anahtar kelimeler olduğunu düşünüyorum.

Sizin için yapılan Billie Eilish benzetmelerine ne diyorsunuz?

Billie Eilish’e bayılıyorum. Benzetilmekten rahatsız değilim ancak bence benzer bir yanımız yok. Saçlarım renkli olduğu ve elektronik şarkılar yaptığım için böyle söyleniyor sanırım. Türkiye’deki müzisyenleri hep yurtdışından birilerine benzetme ihtiyacı oluyor. Ben kendim olarak anılmak isterim.

Son yayımlanan ‘Fırtına’ tekliniz nasıl bir yaşanmışlık üzerine yazıldı?

Benim için çok özel bir şarkı. Her kelimesi, her notası gerçek. Yaz boyunca altyapısından sözlere tek başıma çalıştım. Yaşanamamış bir aşkı anlatıyor. Ancak o kadar yoğun ki, ulvi yanı var bu aşkın. Tanrı’nın varlığına inandıran cinsten!

‘Fırtına’ teklisi 24 Kasım’da yayımlandı.

MÜZİK BENİM İÇİN NE İŞ NE DE EĞLENCE

Sokağa çıkma kısıtlamalarında vaktinizi nasıl değerlendirdiniz?

Durmadan müzik yapıyorum. Hayatım böyle geçiyor. Stüdyom evde, motivasyonumu korumak için her sabah uyanıp, dışarı çıkarmışçasına giyinip hazırlanıyorum. Arada sevdiğim insanlarla görüşüyorum. Bir şeyler izliyorum ama o anlarda bile aklımda yeni yapacağım besteler dolanıyor. Uyuyana kadar müzikten başka bir şey düşünmüyorum resmen. Öyle heyecanlıyım halen.

Konserlerin yapılamadığı, müzik mekânlarının kapalı olduğu böyle bir dönemde bir müzisyen olarak yeni bir şeyler üretebilme motivasyonunu nasıl buluyorsunuz?

Motivasyonum hiç düşmüyor. Özellikle beste yapmaya başladığımdan beri müzik benim için ne bir iş ne de bir eğlence. Artık daha özel bir şeye dönüştü. Kendimle tanıştığım, kendime arkadaşlık edip eğlendiğim en özel anlarım oldular.

Pandemiden sonra müzik adına nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz?

Bol bol konser verdiğim, sevdiklerime sarıldığım ve doyasıya gezdiğim bir dünya hayal ediyorum. Daha önce yaptığım gibi yurtdışı işbirlikleri yapmak, bir yandan da dünyayı gezmek istiyorum. Umarım en kısa sürede hayatımız normale döner.