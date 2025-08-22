İsteyene roman, isteyene deneme…

Haberin Devamı

‘Mış Gibi’ Yetişkinler Yetişkin Çocuklar

Doğan Cüceloğlu

Kronik Kitap

Psikoloji

2021’de hayata veda eden ünlü psikiyatristin imzasını taşıyan bu çalışma ‘Sağlıklı ailenin önündeki engeller’ alt başlığını taşıyor. Kitapta ‘Yetişkin çocuklar nasıl ve hangi ortamda büyür’, ‘Aile kurarken karşındakinden ve kendinden beklemen gerekenler nelerdir’ sorularına yanıt aranıyor.

İyi İnsanlar Kötü Düşününce: Felsefe Bizi Kendimizden Nasıl Korur?

Steven Nadler Lawrence Shapiro

Çeviren: Ali Karatay

YKY Yayınları

Felsefe

COVID-19’un yayılmasından 5G’nin sorumlu olduğuna veya aşıların otizme yol açtığına inanan kişileri bu inançlarından vazgeçirmek mümkün mü? Yazarlar bu sorunun peşine düşüyor; akıldışılığın karşısında aklın kazanması için neler yapılması gerektiğini inceliyor.

Tarihin Devamı-Kadın Sanatçılar, Kadın Yaratıcılar

Geneviève Fraisse

Çeviren: Ahmet H. Durukal

YKY Yayınları

Sanat

Feminist düşüncenin öncülerinden Fransız felsefeci Geneviève Fraisse’in kitabı kadınların sanat alanında verdiği zorlu var olma mücadelesini farklı isimler üzerinden ele alıyor. Yazar kitabında “Tarihin devamı zevkle acı arasında yazılır” diyor.

Rota Bilinmez

Funda Karayel

TK Yayınları

Deneme-öykü

Gazeteci-yazar Funda Karayel kitabın bir seyahat rehberi olmadığını ama içinde okurun kendini bulabileceği duraklar olduğunu söylüyor. Karayel’e göre havalimanları, karmaşık yüzleşmelerin yapıldığı, zamanın askıya alındığı, kararların asılı kaldığı yerler…

Csutora-Şahsiyetli

Bir Köpeğin Hikâyesi

Sándor Márai

Çeviren:

Tarık Demirkan

Can Yayınları

Roman

‘İşin Aslı Judit ve Sonrası’ ve ‘Mumlar Sonuna Kadar Yanar’ isimli kitaplarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan yazarın 1932 tarihli kitabı Can Yayınları etiketiyle yayımlanıyor. Macar edebiyatının usta kalemi bir eve hediye gelen bir köpeği merkeze alan komik ve dokunaklı bir hikâye anlatıyor.