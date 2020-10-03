İster salatada ister kahvaltıda
Anavatanı Orta Meksika ama tüm dünya ona bayılıyor. Ülkemizin Akdeniz sahillerinde yetiştirilmeye başladığından beri de çoğu restoranın menüsünde. Avokadolu yeni tarifler arayanlar veya bu meyveyle tanışmak isteyenler için ustalara danıştık, leziz tarifler aldık.
BİR TAŞLA İKİ KUŞ
Avokado Bar’dan...
AVOSHAKENE LAZIM?
- Yarım avokado
- Yarım muz
- 15 gram ıspanak
- 1.5 çay bardağı hindistancevizi sütü
- 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 1 kaşık fıstık ezmesi
- 2 adet taze hurma
- Akçaağaç şurubu
- Nane
NASIL YAPARIM?
Avokado, ıspanak, hurma, muz, yulaf ezmesi ve fıstık ezmesini blender yardımıyla iki dakika boyunca karıştırın. Hazırladığınız karışımı bardağa boşalttıktan sonra üzerine biraz akçaağaç şurubu ve nane ekleyip servis edin.
FÜME SOMONLU TOST
NE LAZIM?
- Bir dilim ekşi maya ekmeği
- 75 gram füme somon
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 1 çay kaşığı bal
- Yarım avokado
- 1 çay kaşığı limon
- Labne
- Susam
- Çörekotu
- Kabak çekirdeği içi
- Kapari
NASIL YAPARIM?
Füme somonu bal, soya sosu, çörekotu ve susamla marine edin. Avokadoyu bir kapta ezdikten sonra içine limonu sıkın. Ekşi maya ekmeğini kızartıp avokadoyu sürün. Sonra füme somonu yerleştirin ve son olarak labneyi sürün. Tostun üzerine çekirdek içi, susam, kapari ve çörekotunu ekleyin.
SAĞLIKLI BİR ÖĞÜN
AVOKADO VE ENGİNAR SALATASI
Caresse Bodrum, Buddha-Bar Beach sos şefi Okan Orun’dan...
NE LAZIM?
- 1 adet avokado
- 1 adet taze çanak enginar
- Yarım taze rezene
- Yarım çay bardağı soğuk sıkım zeytinyağı
- Yarım çay bardağı taze sıkılmış limon suyu
- 4 dal roka yaprağı
- 50 gr parmesan peyniri
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı akbiber
NASIL YAPARIM?
- Avokadoları küp küp doğrayın, limon suyu ve zeytinyağıyla marine edin.
- Rezene ve enginarı ince ince doğrayın, buzlu suda beş dakika bekletin. Daha sonra avokadoyla aynı marinasyonu rezene ve enginara da uygulayın.
- Avokadoyu çember kalıp veya kâse yardımıyla tabağınıza yerleştirin.
- Rezene ve enginarları ekleyip parmesan peyniri serperek servis edin.
KAHVALTINIZ ŞENLENECEK
AVOKADOLU ÇIRPILMIŞ YUMURTA
Healin Foods’tan...
NE LAZIM?
- 2 dilim ekşi mayalı ekmek
- 1 olgun avokado
- Krem peynir
- 1 salatalık
- 1 havuç
- 2 adet yumurta
- Tuz
- Karabiber
- Yarım limon suyu
- Maydanoz ve kişniş
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Çörekotu
NASIL YAPARIM?
- Guacamole yapmak için avokadoyu ikiye bölün. Soğanı ince ince, yemeklik doğrayın. Tüm malzemeyi bir kâseye alın.
- Tuz, karabiber, limon suyu, kıyılmış maydanozla kişniş ve zeytinyağını kâseye aktarıp iyice karıştırın.
- İki yumurtayı bir kâsenin içerisine kırın. Bir miktar tuz serpip, tavaya biraz zeytinyağı ekleyip yumurta karışımını dökün. Az ateşte pişene kadar karıştırın.
- Ekmek dilimlerini fırında ısıtın. Önce krem peyniri üzerine sürün, daha sonra hazırladığınız guacamole’yi...
- İnce ince doğradığınız salatalık ve havuçları yerleştirin.
- Ekmeğinizin üzerine yumurtayı ekleyip çörekotuyla süsleyin. İsterseniz yeşillik de koyabilirsiniz üzerine.
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