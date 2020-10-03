İster salatada ister kahvaltıda

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Avokado Bar’dan...



AVOSHAKE NE LAZIM?

Yarım avokado

Yarım muz

15 gram ıspanak

1.5 çay bardağı hindistancevizi sütü

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 kaşık fıstık ezmesi

2 adet taze hurma

Akçaağaç şurubu

Nane

NASIL YAPARIM?

Avokado, ıspanak, hurma, muz, yulaf ezmesi ve fıstık ezmesini blender yardımıyla iki dakika boyunca karıştırın. Hazırladığınız karışımı bardağa boşalttıktan sonra üzerine biraz akçaağaç şurubu ve nane ekleyip servis edin.

FÜME SOMONLU TOST

NE LAZIM?

Bir dilim ekşi maya ekmeği

75 gram füme somon

1 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı bal

Yarım avokado

1 çay kaşığı limon

Labne

Susam

Çörekotu

Kabak çekirdeği içi

Kapari

NASIL YAPARIM?

Füme somonu bal, soya sosu, çörekotu ve susamla marine edin. Avokadoyu bir kapta ezdikten sonra içine limonu sıkın. Ekşi maya ekmeğini kızartıp avokadoyu sürün. Sonra füme somonu yerleştirin ve son olarak labneyi sürün. Tostun üzerine çekirdek içi, susam, kapari ve çörekotunu ekleyin.

SAĞLIKLI BİR ÖĞÜN

AVOKADO VE ENGİNAR SALATASI

Caresse Bodrum, Buddha-Bar Beach sos şefi Okan Orun’dan...

NE LAZIM?

1 adet avokado

1 adet taze çanak enginar

Yarım taze rezene

Yarım çay bardağı soğuk sıkım zeytinyağı

Yarım çay bardağı taze sıkılmış limon suyu

4 dal roka yaprağı

50 gr parmesan peyniri

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı akbiber

NASIL YAPARIM?

- Avokadoları küp küp doğrayın, limon suyu ve zeytinyağıyla marine edin.

- Rezene ve enginarı ince ince doğrayın, buzlu suda beş dakika bekletin. Daha sonra avokadoyla aynı marinasyonu rezene ve enginara da uygulayın.

- Avokadoyu çember kalıp veya kâse yardımıyla tabağınıza yerleştirin.

- Rezene ve enginarları ekleyip parmesan peyniri serperek servis edin.

KAHVALTINIZ ŞENLENECEK

AVOKADOLU ÇIRPILMIŞ YUMURTA

Healin Foods’tan...

NE LAZIM?

2 dilim ekşi mayalı ekmek

1 olgun avokado

Krem peynir

1 salatalık

1 havuç

2 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Yarım limon suyu

Maydanoz ve kişniş

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Çörekotu

NASIL YAPARIM?