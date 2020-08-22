İster hemen serinleyin, ister eve götürün

1) ÇOK ÖZEL REÇETELER

Federal Coffee Co. Topağacı-İSTANBUL

Kahve harmanları lezzetli. Özel reçetelerle hazırlanan soğuk kahvelerini denemek lazım. ‘Ice Zebra Mocha’ en çok tercih edilenlerden. (0212) 241 48 73

2) UNSUZ BROWNİE’YLE DENEYİN

Coffee Department Balat-İSTANBUL

Billur Saatçi “Buzlu latte’nin yanında badem unuyla hazırlanan glütensiz brownie’yi deneyin” diyor. Brezilya menşeli Pedra Azul ise en çok tercih edilen çekirdek.

(0532) 441 66 63

3) NİTROJENDE 12 SAAT

Kronotrop Cihangir-İSTANBUL

Yeni tatlar denemek isteyenler için doğru adres. 12 saat nitrojende bekletilen Nitro çok lezzetli. Buzlu vegan latte ve cold brew da denenmeli. Dondurmalı affogato da serinletici bir seçenek. (0212) 249 92 71

4) BUZDOLABINIZA STOKLAYIN

Petra RoastIng Co. Beşiktaş-İstanbul

İstediğiniz kahve çekirdeğini seçebiliyorsunuz. Gürhan Kara “Cam şişede cold brew satıyorlar. Evde stoklayıp daima leziz soğuk kahvelerini içebilirsiniz” diyor. (0212) 356 10 57

5) SOĞUK TÜRK KAHVESİ

Coffee Manifesto Kadıköy-İstanbul

Uzun demleme süresiyle yöresel kahveleri cold drip olarak sunuyorlar. Tat ve dolgunluk çok başarılı. Soğuk Türk kahvesini de burada deneyebilirsiniz. (0216) 550 00 36

6) BALLA TATLANDIRIYORLAR

ROR Cafe & Roastery Çankaya-Ankara



Ankara’nın önemli kahvecilerinden biri. Geniş bir menüleri ve özel reçeteleri var. Cenk Girginol “Ballı soğuk kahvesini mutlaka deneyin” diyor. (0312) 223 23 36

7) UZUN UZUN DEMLENİYOR

CoffeetopIa Eminönü-İstanbul

12 ile 18 saat arasında, yavaş yavaş damlatılarak demlenen Kyoto tarzı kahveleri doğal bir tatlılığa sahip. Özel tasarım damıtma üniteleri ve kahve çekirdekleri mekânı özel kılıyor. (0212) 522 61 77

8) ÇOK POPÜLER ÇEKİRDEKLER

Coffee Inspace Yeşilköy-İstanbul

Yeşilköy’ün en popüler mekânlarından biri. Kolombiya, Kosta Rika ve Guatemala çekirdekleri çok taze ve lezzetli. Özel reçetelerle hazırlanan sütlü soğuk kahveler de denenmeli. (0546) 610 92 57

9) ÜÇÜNCÜ DEĞİL, DÖRDÜNCÜ NESİL

Tuck Coffee Bornova-İzmir

Yavaş kavurma, Kyoto yöntemiyle demleme sayesinde üçüncü değil, dördüncü nesil kahveci... Ice caramel latte ve cold brew kahveleri diğerlerinden bir adım daha önde. (0232) 435 02 08

10) KADIKÖY’ÜN GÖZDESİ

Rafine Espresso Bar Kadıköy-İstanbul

Kadıköy, Moda Caddesi’ne yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Cold brew ve iced Americano en çok tercih edilenler arasında. (0552) 425 78 96