İstanbul’un en iyi 10 terası... ‘İstanbul kanatlarımın altında’

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1- TARİHİ YARIMADA’DAN BOĞAZ’A...

Upperist, Beyoğlu

The Marmara Taksim’in tepesinde. Terasa adım atar atmaz eşsiz İstanbul manzarası sizi karşılıyor, şehre 360 derece hakim oluyorsunuz. Serda Büyükkoyuncu “Hem midenize hem gözlerinize ziyafet çekin” diyor. DJ performansları da var. Çağdaş Ertuna, Ebru Erke, Gaye Şahin, Melis Yılmaz, Saffet Emre Tonguç, Senem Bal Ay ve Sermet Severöz de öneriyor. (0534) 575 31 75 @upper_ist

2- KALİTELİ YEMEK İÇİN...

16 Roof, Beşiktaş

Swissôtel The Bosphorus’un çatı katında... Burada güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Şef Murat Bozok’a göre ‘yemek kalitesi üst seviyede’. Yedi jürinin önerileri arasında. (0549) 326 11 12 @16roof

3- HAVALI PAZAR KAHVALTISI

Bebek Hotel by The Stay, Bebek

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Melis Yılmaz “Hafta sonu brunch’ları şehrin en havalı pazar kahvaltılarından” diyor. Çağdaş Ertuna, Jale Balcı ve Senem Bal Ay’ın da listesinde. (0538) 487 18 46 @bebekhotelbythestay

4- GELENEKSEL TATLAR...

BİZ İstanbul, Beyoğlu

Atatürk Kültür Merkezi’nin terasında. Saffet Emre Tonguç “İstanbul mutfağından geleneksel tatlara harika bir İstanbul manzarası eşlik ediyor” diyor. Çağdaş Ertuna ve Serda Büyükkoyuncu’nun da seçimi. (0539) 551 41 76 @bizistanbulcuisine

5- MENÜ, MİCHELİN YILDIZLI ŞEFTEN

Spago by Wolfgang Puck, Nişantaşı

The St. Regis İstanbul’un terasında. Michelin yıldızlı şef Wolfgang Puck mutfağından sorumlu. Murat Bozok “Harika bir menüsü var” diyor. (0549) 804 59 70 @spagoistanbul

6- LEZZETLİ KOKTEYLLER

Teras Emirgân, Sarıyer

Denize nazır Teras Emirgân’la ilgili Melis Yılmaz’ın değerlendirmesi şöyle: “Şehrin en sevdiğim terası. Hafta sonu akşamüzeri DJ performansları oluyor, kokteylleri harika.” Senem Bal Ay’ın da seçimi. (0532) 135 35 50 @terasemirgan

7- GÜNBATIMI DURAĞI

Monkey İstanbul, Beyoğlu





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Şişhane’deki İKSV binasında. Günbatımlarına ev sahipliği yapıyor, DJ performansı oluyor. Gaye Şahin ve Senem Bal Ay öneriyor. (0532) 605 81 56 @monkeyistanbul

8- KARŞINIZDA GALATA KULESİ

Simone, Beyoğlu

Ruz Hotel’in 6’ncı katında, gelenleri Galata Kulesi manzarası karşılıyor. Menüsü Akdeniz mutfağından ilham alıyor. Gaye Şahin ve Senem Bal Ay’ın önerilerinden. (0539) 412 88 28

@simoneistanbul

9- DÜNYA SIRALAMASINDA

Mikla, Beyoğlu

Michelin yıldızlı restoran The Marmara Pera’da… Saffet Emre Tonguç: “Dünyanın En İyi 50 Restoranı arasında yer alıp ilk kez Türkiye’nin listeye girmesini sağladı.” (0212) 293 56 56

@miklarestaurant

10- KALAMIŞ’TA MOLA

Jigger Kitchen&Bar, Kadıköy

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Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in terasında. Dekorasyonu, kokteyl menüsü ve marina manzarasıyla Anadolu Yakası’nın iddialı mekânlarından. Sermet Severöz öneriyor. (0532) 778 42 18 @jiggerkitchenbar