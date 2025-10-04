İstanbul’u gece keşfetmek bambaşka

Haberin Devamı

Zaman zaman Hiperaktif’in 7/24 yetmez bölümünde şehirde düzenlenen gece turlarının duyurusunu yapıyorum. Takip ettiğim kadarıyla bu turların, açıklandığı gibi, kontenjanı doluyor, biletleri tükeniyor. Ne zamandır çok merak ediyordum nasıl gerçekleştiğini, Hürriyet Seyahat yazarımız, profesyonel rehber ve tarihçi Saffet Emre Tonguç’un ‘Ayasofya Camisi ve Yerebatan Sarnıcı’nda Bir Gece’ turunun duyurusunu görünce de fırsatı kaçırmak istemedim. Geçen hafta hava kararıp herkes yavaş yavaş evine dönerken ben turun buluşma noktasındaydım.

30-40 değil, 120 kişi

Ayasofya Camisi’nin giriş kapısı, günlerden pazar, saat 19.00 suları. Sonbahar artık iyice ‘Ben buradayım’ diyor, rüzgâr tatlı tatlı esiyor, hafif ısırıyor... İstanbul yine bildiğiniz gibi büyüleyici. Karşımda ışıklandırılmış Sultanahmet, hava kararınca daha bir görkemli görünüyor. Saffet Bey rehberlik yaptığı Boğaz turundan direkt gelmiş, toplanma yerindeki misafirlerini karşılıyor. Kalabalık karşısında şaşırıyorum; çünkü 30-40 kişi olacağını tahmin ettiğim gezi grubu o gece tam 120 kişiydi.

Son bir yoklama yapıldıktan sonra dinleme cihazlarımızı boynumuza takıp kulaklıklarımızın sesini açıyoruz. Ve Saffet Bey anlatmaya başlayınca da takılıyoruz peşine, masal dinler gibi tarihini, dedikodusunu öğreniyoruz bu görkemli yapıların. Bu arada Ayasofya’ya girerken kadın misafirler için eşarp zorunlu, yanınıza almayı unutmayın. Yaklaşık 45 dakika sürüyor içerideki gezi. Ayasofya’dan sonra Sultanahmet Meydanı yani Bizans İmparatorluğu döneminde Konstantinopolis’teki adıyla Hipodrom’da dolaşıyoruz. Örme Dikilitaş, Theodosius Dikilitaşı ve Alman Çeşmesi gibi tarihi yapıların arasında sürüyor turumuz. Gecenin karanlığı iyice bastırınca gerçekten bir başka havaya bürünüyor burası. Belki onlarca defa geldiğim bu meydanda ilk kez geziyormuşum, sanki yurtdışı seyahatindeymişim gibi hissediyorum. İşi bileninden dinlemek, yıldızların altında İstanbul’u keşfetmek ayrı bir deneyim. Dolaşa dolaşa Yerebatan’ın kapısına varıyoruz. Burası gündüz turist yoğunluğundan çok kalabalık oluyor ama akşamları sakin, doya doya vakit geçirebiliyorsunuz.

Yerebatan’a girdikten sonra tur yaklaşık 45 dakika daha sürüyor... 19.30 gibi başlayan gezi 21.30’da sona eriyor. Gece şehir turlarını ilk başlatan isim Saffet Emre Tonguç, onun esprili anlatımı ve bilgisiyle şehri turlamak ayrı keyif. “Şehir bildiğimiz şehir, sokaklar bildiğimiz sokaklar” deyip geçmeyin, yaşadığınız sokaklara birkaç saatliğine yabancılaşın, turist gibi gezin İstanbul’u. Emin olun, o ‘tanıdığınız sokaklar’ gece bambaşka görünüyor; ışıkların aydınlattığı İstanbul’sa unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Şemsiyeyi unutmayın

Gideceklere minik tavsiyelerim olacak. Sıkı giyinin, dışarıda dolaşırken üşümeyin ve rahat bir spor ayakkabı tercih edin. Yanınızda eşarbınız, yağmur ihtimaline karşı şemsiyeniz çantanızda olsun. Ve tabii turun sonunda seyyar arabalardan kestane kebabınızı alın, kurulun bir banka, biraz önce tarihini dinlediğiniz şehrin tadını çıkarın.

Saffet Emre Tonguç’un ‘Ayasofya Camisi ve Yerebatan Sarnıcı’nda Bir Gece’ turu sezon boyunca devam edecek, yeni tarihler Sacred7 Travel’ın sitesinden (sacred7travel.com) duyurulacak. Tura katılım bedeli kişi başı 3.950 lira.

Bunlar da var...

◊ İstanbul Tükenmeden gece şehir gezileri düzenleyen bir diğer tur şirketi. 6 Ekim Pazartesi akşamı ‘Mois Gabay ile Gece Gece Sarnıçlar ve Ayasofya’ etkinliği var. Fiyatı 1.250 lira. 20 Ekim Pazartesi yapılacak ‘Aleksandır Masev ile Gece Gece Yedikule Zindanları’ turuysa 1.300 lira. 24 Aralık Çarşamba akşamıysa ‘Mois Gabay ile Noel Akşamı Beyoğlu, Pera’ turuna katılabilirsiniz. Fiyatı 2.500 lira. istanbultukenmeden.com

◊ ’Yedikule Zindanları Fenerli Gece Turu’ 1.600 yıllık geçmişe sahip zindanlarda rehberli bir turu içeriyor. Etkinlik duyurulan tarihlerde 20.00-21.00, 21.00-22.00 ve 22.00-23.00 arasında üç seansta oluyor. Tur tarihleri de internet sitesi (etkinlik.suricifatih.com) üzerinden duyuruluyor. Katılım ücretsiz.

AH GECELER

◊ Aybüke Albere bu gece 23.00’te Oda By Venge sahnesinde. (0554) 198 05 12

◊ Yusuf Aslan bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Anıl Durmuş yarın 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

◊ Özgür Cankardeş 7 Ekim Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Sude 7 Ekim 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Alya 9 Ekim Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Ercan Saatçi 10 Ekim Cuma 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Gülşen 10 Ekim 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Begüm Obiz 8 Ekim Çarşamba günü 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

7/24 YETMEZ

◊ Fişekhane’de dün başlayan Art&Antiques Fest yarın sona erecek. Festivalde vintage ürünlerin satıldığı stantlar var. Ayrıca piyano dinletileri, atölyeler, söyleşiler, mezat ve müzayedeler de düzenleniyor.

◊ Cihangir’deki kitap kafe BookBar’ın bu ayki programı açıklandı. 11 Ekim’de Melisa Kesmez, 12 Ekim’de İsmet Vural, 18 Ekim’de Yekta Kopan ve 29 Ekim’de Tuğçe Isıyel’in söyleşi ve imza günü olacak. Bilgi almak için @bookbar.cihangir’e mesaj atabilirsiniz.

◊ Akaretler’in en yenisiyle tanıştırayım sizi; Tiny Drinkery House... Burası ‘speakeasy’ (gizli, referansla girilebilen) tarzı canlı müzik mekânı. Öncesinde oturup, kokteyl içip bir şeyler atıştırabileceğiniz bir menüsü var. Son zamanlarda en çok duyduğum yerler arasında.