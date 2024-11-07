İstanbul’dan Eskişehir’e, kültür-sanatın peşinde…

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*KONSER





-Kadıköy’deki Yeldeğirmeni Sanat 9 Kasım Cumartesi 20.00’de İstanbul Müzik Derneği’nin (İMD) açılış gala konserine ev sahipliği yapıyor. Poyraz Baltacıgil (viyolonsel), Murat Anıl Erginol (keman), Yarkın Tuncer (kontrbas) ve Barış Lütfi Büyükyıldırım ile Zoran Imsirovic’in (piyano) sahneye çıkacağı konserde baroktan günümüze eserler seslendirilecek. Bilet fiyatı 110 ve 220 lira.

-Hande Yener 9 Kasım 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Bilet fiyatı 1.995 ila 18.000 lira (4 kişilik VIP).

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-Alternatif müziğin güçlü sesi Tuğçe Şenoğul 9 Kasım 21.00’de Ankara, Kulüp Müjgan’da konser verecek. Bilet fiyatı 364 lira.

-Hey! Douglas 9 Kasım 22.00’de Babylon’da olacak. Bilet fiyatı 250 ve 650 lira.

-İstanbul Filarmoni Orkestrası (İFO) 10 Kasım Pazar 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda ‘Atatürk’ü Anma Konseri’ gerçekleştirecek. Bilet fiyatı 600 ila 1.540 lira.

-İş Sanat genç müzisyenlere destek olmak amacıyla yürüttüğü ‘Parlayan Yıldızlar’ serisine Güneş Tunçkıran (piyano) ve Yağmur Bakar (şan) konseriyle devam ediyor. 11 Kasım Pazartesi 20.30’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz izlenebilir.

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-Esen Kıvrak (keman), Poyraz Baltacıgil (viyolonsel) ve Gökhan Aybulus (piyano) 12 Kasım Salı 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda J. Brahms ve A. Piazzola’nın eserlerini seslendirecekler. Bilet fiyatı 224 ve 444 lira.

-Berkay 13 Kasım Çarşamba 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 1.710 ila 18.000 lira (4 kişilik VIP).

-Gevende 13 Kasım 22.00’de 6:45 KK Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 400 lira.

-Çakal 13 Kasım 22.00’de Mask Beach’te sevenleri için sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 300 lira.

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-Bülent Ortaçgil ile Erkan Oğur, Can Çankaya, Kağan Yıldız, Turgut Alp Bekoğlu’dan oluşan müzik topluluğu Telvin 15 Kasım Cuma 21.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Bilet fiyatı 660 ila 2.400 lira.

-Nil Karaibrahimgil 15 Kasım 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 672 ila 2.800 lira (VIP).

-Keremcem 15 Kasım 22.00’de Hayal Kahvesi Atakent’te. Bilet fiyatı 333 lira.

-Fransız müzisyen Chassol 15 Kasım 22.00’de Beyoğlu Caz Festivali kapsamında Blind’da olacak. Bilet fiyatı 680 lira.

*GECE

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-Mahsun Kırmızıgül 9 Kasım Cumartesi 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Toprak Barış 9 Kasım 23.00’te Hiema’da setin başında olacak. (0535) 018 72 24

-Seda Mete 9 Kasım 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Baran Bayraktar 9 Kasım 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Begüm Obiz 10 Kasım Pazar 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-DJ Serhat Yılmaz 13 Kasım Çarşamba 00.00’da Next Door’da kabinin başında olacak. Rezervasyon: @nextdooremirgan

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-Derya Bedavacı 14 Kasım Perşembe 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Serdar Ortaç 15 Kasım Cuma 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

-Ayta Sözeri 15 Kasım Cuma 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Dimitri Perdikaris 15 Kasım Cuma 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

*SERGİ





-Beşiktaş’taki Sevil Dolmacı İstanbul, Koreli ünlü çağdaş sanatçı Kim Hyunsik’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının ‘Intended Blank’ isimli sergisi için ağırlıklı olarak bu yıl özel ürettiği 60 eserlik seçki, 13 Kasım-13 Aralık günlerinde görülebilir.

-Beyoğlu, Şişhane’deki Geo Gallery, Cem Öztürk’ün ‘Gölgeler ve Hayaletler’ isimli solo sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor. Trexit Salvador küratörlüğündeki sergi çocukluğumuzda yaşadığımız fanteziyle gerçeğin arasında sıkışıp kalan korkuyu konu alan özgün baskı ve yağlıboya eserlerden oluşuyor. Sergi 20 Kasım’a kadar açık.

-Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği’nin ‘Ejderha’ sergisi Kadıköy’deki Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’nde açıldı. Sergide farklı disiplinden sanatçıların ejderha temalı eserleri var. 17 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.

-Barış Manço Kültür Merkezi’nde Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında ‘Raşomon’ sergisi var. Sergide Arzu Taşçıoğlu’nun Akutagava’nın ünlü öyküsü ‘Raşomon’dan ilhamla, siyah mürekkep ve Japon sanatından esinlenerek ürettiği resimler sergileniyor. 15 Kasım’a kadar açık.

*DJ





-Kanarya Adaları’ndan DJ Pablo Fierro 9 Kasım Cumartesi 20.30’da Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 550 ila 5.500 lira (sahne arkası).

-Alan Cutt 9 Kasım 22.00’de Maslak’taki Fırın’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 350 ila 1.000 lira.

-Senegal kökenli Fransız DJ Awen 15 Kasım Cuma 20.30’da Klein Phönix’te çalacak. Bilet fiyatı 450 ila 3.000 lira (sahne arkası).

*TİYATRO

-Shakespeare yorumu





William Shakespeare’in eserinden uyarlanan ‘Öteki Venedik Taciri’ oyununu İsmail Sağır yönetiyor. Önyargılar ve ayrımların nefreti nasıl büyüttüğünü konu edinen oyunda başrolleri Çağdaş Tekin, Deniz Danışoğlu, İbrahim Arıcı, İsmail Sağır, İpek Türktan, Tuğra Can Bıçak ve Yiğit Sertdemir paylaşıyor. 9 Kasım Cumartesi 20.30’da Beyoğlu’ndaki Kumbaracı50’de izlenebilir. Bilet fiyatı 350 ve 500 lira.

-Aşk ve adaletin peşinde

Sam Holocroft’un yazıp İlham Yazar’ın yönettiği ‘Ayna’ DasDas yapımı olarak izleyiciyle buluşuyor. Oyunlarını sahnelemek için kendilerine yeni bir yol bulmak durumunda kalan bir tiyatro ekibinin hikâyesini anlatıyor. Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya, Serhat Barış ve Uğur Uzunel oyunda sahneyi paylaşan isimler. 11 Kasım Pazartesi 20.30’da DasDas Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 363 ila 825 lira.

-Kavuşma hikâyesi





Samuel D. Hunter’ın yazdığı, İbrahim Çiçek’in yönettiği ‘Balina’ bir baba-kızın geç gerçekleşen kavuşma hikâyesini sahneye taşıyor. Başrollerini Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in paylaştığı oyun 15 Kasım Cuma 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 660 ila 1.176 lira.

*ATÖLYE





-Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze’de (OMM) devam eden ‘Ehlikeyif’ sergisine paralel olarak düzenlenen eğitim programları kapsamında 10 Kasım Pazar 14.00’te ‘Doğadan İlhamla Nesne Tasarımı’ atölyesi düzenlenecek. 4-6 yaş grubuna yönelik aile atölyesinde çocuklar sergideki eserleri inceledikten sonra doğada karşılaştıkları imgeleri, dergilerden kestikleri parçalarla, çizim ve boyama teknikleriyle birleştirip kendi nesnelerini tasarlayacak. Fiyatı 400 lira. Detaylı bilgi için: egitim@omm.art

-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 14 Kasım Perşembe 19.00’da ‘Ev Yapımı Lazanya Bolonez’ atölyesi düzenliyor. Fiyatı 2.300 lira.