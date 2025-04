İstanbul’da metal yazı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Son birkaç yıldır ülkemizde daha fazla rock ve heavy metal konseri gerçekleşiyor. Ama önümüzdeki günlerden itibaren, özellikle yaz aylarında kelimenin tam anlamıyla ‘metal fırtınası’ yaşayacağız. Manowar’dan Avenged Sevenfold’a, Gojira’dan Opeth’e birçok ismi canlı izleyeceğiz. Daha önce gidenler bilir, heavy metal konserleri binlerce hayranın katılımıyla adeta bir ayine dönüşür. Etkisinden çıkmanız günler sürer. Yazar Doğu Yücel “Metal’in karakteri gereği ‘yeraltı’ bir türmüş gibi bir his geçiyor insanlara ama aslında ortada müziğe büyük bir tutkuyla bağlı çok büyük bir kitle var” diye açıklıyor bu durumu. Konserlere çevre ülkelerden, özellikle İran’dan ve Rusya’dan da büyük bir katılım oluyor. Tabii bu anlattıklarımız madalyonun gülen yüzü. Bir de mutsuz arka yüzü var. O da bilet fiyatları... Kimi konserlerin VIP biletleri 20 bin lirayı aşıyor. Tabii bu da “Konserlere gerçek hayranlar gerçekten gidebilecek mi” sorusunu gündeme getiriyor. Son haftalarda sosyal medyada gençlerin fiyatlarla ilgili yakınmalarına daha sık rastlar olduk. VIP ve sahne önü bilet fiyatlarının cep yaktığından ve talep arttıkça bilet fiyatlarının da arttığından şikâyet ediyorlar. Heavy metal müziğe tutkulu yazar Doğu Yücel ve televizyoncu Yavuz Harani ile hem heyecanla beklenen konserleri hem de fiyatlarını konuştuk.

◊ Guns N’ Roses

2 Haziran, BJK TÜPRAŞ Stadyumu

Grup 32 yıl aradan sonra tam kadro sahnede olacak. Bazı kategorilerde biletler tükendi. Şu an en ucuz bilet 7.050 (saha içi ayakta) lira. En pahalı biletse 20.300 (diamond circle ayakta) lira.

“Bu konserde tercih edilen bilet stratejisinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çok da tepki topladı. Guns N’ Roses gibi anaakıma da seslenebilen büyük gruplar maalesef son turnelerinde bilet fiyatlarını çok yüksek tutuyorlar. Perde arkasında mutlaka teknik ve ekonomik gerçekler vardır ama her halükârda üzücü bir durum, çünkü çok büyük GNR fanları bile bu İstanbul konserinden şimdiden soğudu. Gerçek hayranların değil, durumu müsait olanların gideceği bir konserin ne kadar güzel geçeceği bence bir soru işareti.” (Doğu Yücel)

Haberin Devamı

“İzlediğim ilk stadyum konseri: 25 Haziran 1993 Metallica. Bir ay önce Guns N’ Roses konseri vardı. Deplasmanda okuyan bir öğrencinin iki konsere bütçe bulması imkânsızdı. 32 yıl sonra bu eksiği telafi etmeyi planlıyorum. İş pogo’ya kadar varır mı bilmiyorum ama on binlerce kişilik bir koroyla şarkı söylemek kesinlikle unutulmaz bir deneyim olacak. Bilet fiyatları bütçeyi zorluyor, evet, ama bence kesinlikle değer.” (Yavuz Harani)

◊ Avenged Sevenfold

4 Haziran, İstanbul Life Park

Modern metal müziğin en önemli gruplarından. Türkiyeli hayranları onları uzun süredir bekliyordu. Alan bileti 3.920, sahne önü 7.280 ve VIP 11.200 lira.

”Çocukluğum, gençliğim, geç gençliğim ve son gençliğimde sevdiğim birçok sound’u harmanlıyorlar. Canlı olarak dinlemeyi iple çekiyorum. Guns N’ Roses’la aynı ayda gerçekleşecek olması bütçeyi zorlayıcı bir faktör.” (Yavuz Harani)

Haberin Devamı

◊ Headbangers’ Weekend

4-5-6 Temmuz, İstanbul Life Park

Kreator, Manowar, Opeth, Katatonia, Paradise Lost, Machine Head, Soen, Dark Tranquillity ve daha nicelerini izleme fırsatı bulacağız. Kamplı kombine bilet 6.130 lira. Tek gün 1.780 lira.

“Üç gün, üç gece boyunca Life Park’ta metal solumayı hayal ediyorum. Üç günlük kombine bilet fiyatları, zengin sound menüsünde bana hitap eden grupların çokluğu ve sadece müziği değil, bir altkültürü paylaşma fırsatı verdiği için listemin

bir numarasında.” (Yavuz Harani)

“Bu yılın en flaş etkinliği kuşkusuz Headbangers’ Weekend olacak. İlk defa Amerikalı efsane Machine Head’i de izleyebileceğiz. Fiyat konusuna girersek de ilginç bir durum var: Bu festivalin kombine konaklamalı bileti Guns N’ Roses konserinin en ekonomik biletinden daha uygun.” (Doğu Yücel)

Haberin Devamı

◊ Dream Theater

27 Temmuz, KüçükÇiftlik Park

Konser grubun 40’ıncı yıl turnesi kapsamında gerçekleşecek. Kurucu/davulcu Mike Portnoy’un kadroya geri dönmesinden bu yana gerçekleşen ilk turne olması da önemli. Bilet fiyatları şöyle: Genel giriş 2.100, sahne önü 4.100 ve teras 8.100 lira.

”Albümleri gibi epik bir hikâye olacak, tarihe geçecek bir gece bizi bekliyor. Bilet fiyatları böylesine tarihi bir olay için makul.” (Yavuz Harani)

Konser takvimi

Bu konserlerde var

◊ Heavy metal tarihinin en karakteristik isimlerinden biri olan King Diamond, 13 Temmuz, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı genel giriş 1.650, sahne önü 3.850 lira.

◊ Moğol metal grubu The HU,

16 Temmuz, KüçükÇiftlik Park’ta. Bilet fiyatı 1.300, sahne önü 2.000 lira.

Haberin Devamı

◊ Paris Olimpiyatları’nın açılışında unutulmaz bir şova imza atan Gojira, 22 Temmuz, Küçükçiftlik Park’ta. Bilet fiyatı genel giriş 1.850, sahne önü 3.700 ve teras

6.000 lira.

◊ İlk defa birlikte izleyeceğimiz efsaneler Joe Satriani ve Steve Vai’nin grubu SatchVai Band, 25 Temmuz, KüçükÇiftlik Park’ta. Bilet fiyatı alan genel giriş 1.670, sahne önü 3.340, teras 6.000 lira.

◊ ‘Colors’ albümünü çalarak progresif metal tutkunlarını büyüleyecek olan Between the Buried and Me, 30 Temmuz, İstanbul If Performance Hall’da. Bilet fiyatı 800 lira.

◊ Sepultura ve Epica’yı da izleyeceğimiz Dark Sun Festival iki gün sürecek. 1-2 Ağustos, KüçükÇiftlik Park’ta. Bilet fiyatı genel giriş 1.500, sahne önü ve kombine 2.500, VIP balkon 4.000 lira.

◊ Amorphis, Belphefor, Lacuna Coil gibi isimlerinçıkacağı Bosphorus Open Air Fest,

20-21 Eylül, Maximum UNIQ Açıkhava’da. İki günlük kombine bilet 3.500 lira.

◊ Yeni çıkacak albümünden şarkıları ilk defa çalacak olan MEGADETH, 22 Eylül, KüçükÇiftlik Park’ta. Bilet fiyatı genel giriş 2.000, teras 7.778 lira.

◊ Alman power metal grubu Blind Guardian, 26 Eylül, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. :ilet fiyatı genel giriş 1.210, sahne önü 2.750 lira.

◊ En büyük thrash metal gruplarından Testament, Kasım ayında (günü belli değil), Jolly Joker Arena Ataşehir’de.

◊ Endüstriyel metal grubu Rammstein’ın solisti Till Lindemann bu kez tek geliyor. 6 Aralık, İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda. Bilet fiyatı 4.235 ve 7.205 lira.