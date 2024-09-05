İstanbul’da K-Pop, adada caz…

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KONSER



-Tamer Temel (saksofon) ve Stefano Battaglia (piyano) 7 Eylül Cumartesi 20.30’da Suda Sahne’de konser verecek. Bilet fiyatı 248 ve 448 lira.

-Hande Yener 7 Eylül 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da olacak. Bilet fiyatı 840 ila 2.576 (VIP Bistro) lira.

-Mabel Matiz 7 Eylül 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.350 ila 6.000 (protokol) lira.

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-İsveçli senfonik metal grubu Therion 7 Eylül 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 550 lira.

-Melike Şahin 8 Eylül Pazar 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 400 ila 5.000 (protokol) lira.

-Gülsin Onay ve keman sanatçısı oğlu Erkin Onay 9 Eylül Pazartesi 21.00’de Bodrum, Antik Taş Ocağı’nda konser verecek. Bilet fiyatı 248 ve 448 lira.

-Zuhal Olcay 10 Eylül Salı 21.00’de Swissôtel The Bosphorus’ta hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 1.000 ve 1.600 lira.

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-Emir Can İğrek 10 Eylül 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 650 ila 3.500 (protokol) lira.

-Metal müziğin Nordik ismi Eivor 11 Eylül Çarşamba 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta olacak. Bilet fiyatı 770 ve 1.100 lira.

-Belçikalı tango topluluğu SONICO 11 Eylül 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 44 ila 165 lira.

-Tuğçe Şenoğul 11 Eylül 22.00’de Blind İstanbul’da izlenebilir. Bilet fiyatı 200 lira.

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-İngiliz müzisyen Chris Corner’ın solo projesi IAMX 12 Eylül Perşembe 21.30’da Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de olacak. Bilet fiyatı 715 lira.

-Amerikalı şarkıcı Mehro 12 Eylül 21.30’da Zorlu PSM, %100 Studio’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 750 lira.

-İngiliz indie rock grubu bar italia 12 Eylül 22.00’de Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 700 lira.

-Ayyuka 13 Eylül Cuma saat 22.00’de Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 500 lira.

GECE



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-Mahsun Kırmızıgül 7 Eylül Cumartesi 22.00’de Yalıkavak Günay sahnesinde. (0532) 443 33 33

-Hakan Altun 7 Eylül 23.00’te Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90

-Berk Sunal 7 Eylül 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon: @boop_alacati

-Bengü Beker 7 Eylül 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Anıl Durmuş 7 Eylül 00.00’da Ara Kat Suadiye sahnesinde. (0533) 604 71 74

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-Baran Bayraktar 7 Eylül 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Begüm Obiz 8 Eylül Pazar 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Özgür Cankardeş 10 Eylül Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

-Ümit Yaşar 11 Eylül Çarşamba akşamı 22.30’da Sahne 17’de olacak. (0542) 659 18 17

OPERA-BALE



-31. Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı. 13-26 Eylül tarihleri arasında Antalya’daki Aspendos Antik Tiyatrosu’da gerçekleşecek festivalde ilk gün saat 21.00’de ‘Aida’ operası Ankara-Antalya Devlet Opera ve Balesi müdürlükleri ortak yapımı olarak müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 550 ve 1.250 lira.

FESTİVAL



- 6 Eylül’de başlayan Bozcaada Caz Festivali devam ediyor. Festivalde 7 Eylül Cumartesi Bozcaada Ensemble (Önder Focan, Alper Yılmaz, Monika Bulanda, Adem Gülşen, Anıl Şallıel, Barış Doğukan Yazıcı), Kraak&Smaak, KLEIN, Ömer Karaçuha Quartet sahneye çıkacak. 8 Eylül Pazar günüyse Alfa Mist, Cenk Erdoğan Trio, Girls in Airports gibi isimlerin konserleri gerçekleşecek. Bilet fiyatı 2.500 (günlük), 4.750 (kombine) ve 2.750 (öğrenci-kombine) lira.

- Feel The Fest 7-8 Eylül tarihlerinde festivalcileri Parkorman’da müziğin ritmiyle coşmaya davet ediyor. 7 Eylül’de Athena, Can Bonomo, Palmiyeler ve Evden Uzak; 8 Eylül’de Duman, Adamlar, Jakuzi, Soft Analog konserleri gerçekleşecek. Bilet fiyatı 500 (tek gün) ve 900 lira.

- Lifepark 7 Eylül Cumartesi 15.00’te K-Pop tutkunları için kapılarını açıyor. K-Pop’un parlayan yıldızlarından Purple Kiss 17.30’da, DreamCatcher 20.00’de İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 1.620 ve 3.450 lira.

SERGİ



-Fatih’teki Barın Han, sanatçı Hilal Polat’ın ‘Biz Beceremiyoruz Bu Love İşlerini’ sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Polat mitlerden ilhamla hazırladığı sergisinde geçmişten günümüze aşkın farklı perspektiflerine ve geleneksel anlamına vurgu yapıyor. Sanatçı aşkı ironik bir dille yorumluyor. Sergi 21 Eylül tarihine kadar görülebilir.

-Taksim Sanat, Erdal Ateş’in farklı sanat disiplinlerini buluşturduğu ‘Doğu-Batı Divanı’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı sergide hat sanatıyla Batı’nın sanatsal değerlerini birleştirmenin yanı sıra bu iki kültürün ortak noktalarını ve zıtlıklarını sorguluyor. Sergideki eserlerinde harflerin ve kelimelerin ‘mana’larının ötesine geçerek, onları birer soyut görsele dönüştürüyor. Sergi 22 Eylül’e kadar görülebilir.

DJ



-Mahmut Orhan 8 Eylül Pazar 20.00’de Çeşme Alaçatı’daki Sommer Klein’da kabinin başına geçiyor. Bilet fiyatı 2.000 ve 7.500 (sahne arkası) lira.

-Karaköy’deki Frankhan 13 Eylül Cuma 22.00’de ‘Sincasa Discoteca’ etkinliği kapsamında DJ kabininde Amerikalı prodüktör ve DJ Ladymonix ve GARAN GARAN’ı ağırlıyor. Bilet fiyatı 500 lira.

TİYATRO



-Dağılan bir aile

Alejandro Casona’nın yazıp Nedim Saban’ın çeviri ve rejisini üstlendiği ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’de başrolleri usta oyuncu Nevra Serezli ve Aziz Sarvan paylaşıyor. Tiyatrokare yapımı oyun dağılan ailesini bir araya getirmek için risk alan bir adamın eşine yapmaya çalıştığı iyiliği anlatıyor. 10 Eylül Salı 21.00’de İzmir, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda izlenebilir. Bilet fiyatı 770 lira.

-İki kardeşin birbirini keşfetme hikayesi

Sam Shepard’ın ‘True West’ eserinden Yıldırım Türker’in çevirdiği oyunu Mert Öner yönetiyor. Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem’in sahnelediği ‘Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz’ iki kardeşin birbirini keşfetme, birbirine dönüşme hikâyesini konu alıyor. 12 Eylül Perşembe 20.30’da Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro’da. Bilet fiyatı 800 lira.

*ATÖLYE



-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 13 Eylül Cuma 19.00’da ‘Güney İtalya’yı Keşfediyoruz: Napoli Yemekleri’ isimli bir atölye düzenliyor. Eataly’nin şefleri tarafından verilecek atölyeye katılım ücreti 2.300 lira.

-Kadıköy, Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi’nde 12 Eylül Perşembe 19.00’da ‘Pizza Mia’ isminde, evde pizza yapmanın inceliklerinin anlatılacağı bir atölye var. Bilet fiyatı 1.200 lira.