‘İstanbul’da insanların bakışları çok güzel’

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında ilk kez Uluslararası İstanbul Dans Günleri düzenledi. 22 Nisan-2 Mayıs arasında yapılan etkinlikte çok sayıda ödülün sahibi olan ve İspanya’nın Ulusal Dans Ödülü’nü de alan, modern flamenkonun önemli temsilcilerinden biri olan Patricia Guerrero da ‘Deliranza’ adlı oyunda sahneye çıktı. İstanbul’a hayran olduğunu söyleyen Endülüslü dansçıyla Metrohan’da buluşup dansı, Endülüs’ü ve İstanbul’u konuştuk.

◊ Kendinizden bahsedebilir misiniz?

Flamenko dansçısıyım ve koreografım, şu anda Endülüs bölgesinin dans projesinin yöneticisiyim. Uzun süredir bu işteyim, çocukken başladım. Endülüs’te geleneksel bir mahallede büyüdüm, annem de dansçıydı, çocuklar için bir dans akademisi vardı, 3 yaşlarımdayken başladım. Sahneye çıkışım 8 yaşımda oldu.

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◊ Flamenko sizin için hangi duyguları ifade ediyor?

Benim için flamenko halkın, kültürün bir ürünü ve yansıması. Endülüs bölgesinin kültürel müziği. Bizim için yalnızca müzik değil, toplumun bir parçası. Geçmişten bugüne yaşadığımız neşeli anları, acıları, müziğe aktarılmış anıları bugüne taşıyoruz.

◊ Çalışırken nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Günde kaç saat çalışıyorsunuz?

Süreklilik çok önemli, bütün dans disiplinlerinde böyle. Tek başıma çok çalışmam gerek. Grup çalışmaları da yapıyoruz. Tutkulu olmak gerek. En zorlandığım kısım süreklilik. Günde 5-6 saat çalışıyorum.

◊ “Tutkulu olmak lazım” dediniz. Dansa duygunuzu nasıl katıyorsunuz?

Dans duyguları dışarıya aktarmak için çok iyi bir yol. Hatta insanlığın ilk kullandığı dillerden biri. Bunun için teknik çok önemli, teknikle bunu geliştiriyoruz.

◊ En unutamadığınız performansınız...

Hepsi çok önemli ve güzel anlarla dolu. Unutamadıklarımdan biri Japonya yakınlarında küçük bir bölgede sergilediğim performans ve İstanbul’daki ‘Distopia’adlı gösterimdi. O sırada İspanya’dan telefon geldi, Kültür Bakanımız aradı ve Ulusal Dans Ödülü aldığımı söyledi, unutulmazdı.

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◊ Diğer Latin dansları için ne düşünüyorsunuz?

Hepsini çok seviyorum ve beğeniyorum. Ara sıra denediğim oldu, hepsi kendi folklorik özelliklerini ve kültürünü taşır.

◊ Flamenkonun geleneksel unsurlarını koruyup modernize etmenin zorlukları ne?

Dengelemek çok önemli. Flamenko geçmişten geliyor ama bu dansı yapanlar olarak bugünün insanlarıyız. O yüzden bir şeyler katmak zorundayım.

‘TÜRKİYE’DE DANSA İLGİ VAR’

◊ Türkiye’ye daha önce gelmiş miydiniz?

1-2 yıl önce gelmiştik. Seyirciye bayıldım, yapmak istediğimiz her şeyi çok iyi anladılar ve çok güzel tepkiler verdiler. Çok mutlu ayrıldım. Ankara’ya da gittim. Daha çok gelmem lazım buraya . Ama çalışmalıyım (gülüyor).

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◊ Türkiye’de çok sayıda Latin dans kursu var...

Biliyordum böyle bir şey olduğunu. Dansa çok ilgi var. Potansiyel ve ilgi olduğunu biliyoruz.

◊ İstanbul hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çok güzel, muhteşem! Çok derin bir şehir. İnsanların bakışları çok güzel. Burada müthiş bir tarih var. Çok derin bir kültür. Şehri çok seviyorum. Ayasofya’ya girmek benim için büyülüydü.

◊ Türkiye’ye ait bildiğiniz bir dans türü var mı?

Konya, sufileri ve dervişleri biliyorum.

27 Nisan Cumartesi

10.00 Atölye: Selim Özyol ile Zeybek/Artİstanbul Feshane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

13.00 Atölye: Yaratıcı Dans Atölyesi (10-14 Yaş)/Çubuklu Silolar (İstanbul Senin/Ücretsiz)

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15.00 Atölye: K-Pop Atölyesi (14 Yaş +)/Çubuklu Silolar (İstanbul Senin/Ücretsiz)

20.00 Performans: Shaman Dans Tiyatrosu/İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi (İstanbul Senin/Ücretsiz)

28 Nisan Pazar

15.00 Söyleşi: ‘Dans Sahnesine Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bakmak’/ Metrohan (İstanbul Senin/Ücretsiz)

15.00 Atölye: Sirtaki Atölyesi (Yetişkin)/Baruthane (İstanbul Senin/Ücretsiz)

20.30 Performans: ‘Biz’ Dans/Metrohan (İstanbul Senin/Ücretsiz)

29 Nisan Pazartesi

18.30 Söyleşi: ‘Türkiye’de Çağdaş Dans’, Moderatör: Tuğçe Ilıgün Tuna (dansçı, koreograf, akademisyen), Konuşmacılar: Aslı Öztürk (dansçı, koreograf, akademisyen), Melih Kıraç (dansçı, koreograf, akademisyen), Emre Karaca (İDOB Modern Dans Topluluğu Direktörü), Gizem Bilgen (dansçı, koreograf, akademisyen), Korhan Başaran (dansçı, koreograf, eğitmen), Gizem Aksu (dansçı, koreograf, eğitmen)/CRR Konser Salonu (İstanbul Senin/Ücretsiz)

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20.00 Performans: Komoco “Pupo”/CRR Konser Salonu (Biletix/Ücretli)

Beyoğlu Sineması’nda Dans Günü-Film gösterimleri:

17.00 ‘Âşıklar Şehri-La La Land’ (İstanbul Senin/Ücretsiz)

19.30 ‘Özgürlük Dansı-Jimmy’s Hall’ (İstanbul Senin/Ücretsiz)

21.30 ‘Siyah Kuğu-Black Swan’ (İstanbul Senin/Ücretsiz)

30 Nisan Salı

20.00 Performans: Komoco “Pupo”/CRR Konser Salonu (Biletix/Ücretli)

20.00 Performans: ‘Köroğlu’ Balesi/Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi (İstanbul Senin/Ücretsiz)

2 Mayıs Perşembe

20.00 Performans: İBB Orkestraları ile Geleneğin İzinden/CRR Konser Salonu (Biletix/Ücretsiz)