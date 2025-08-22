Haberin Devamı

Geçen hafta işletmeci Burak Beşer, Melis Yılmaz’ın Hiperaktif köşesinde gece hayatının eskisi gibi popüler olmadığını, insanların o eğlenceyi artık festivallerde yaşadığını söylemişti. Evet, artık gece kulüpleri kapılarını erken kapatıyor ama bu, kulüplerin ana beslenme damarı elektronik müziğe olan ilginin azaldığı anlamına gelmiyor. Danışmanlık şirketi Wise Guy Reports’un tahminine göre; küresel elektronik müzik pazarının 2032’ye kadar 24,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Tür açısından bakıldığında house müzik 3,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle pazara hâkim. Bunu techno (2,5 milyar dolar) takip ediyor. Bizde de azımsanmayacak bir elektronik müzik kitlesi var. Bunu etkinlik takvimine bakarak bile anlamak mümkün. Charlotte de Witte’den Adriatique’e birçok ismi bugünden başlayarak önümüzdeki aylarda İstanbul’da izleyeceğiz. Elektronik müziğe olan ilginin kaynağını sektörden isimlerle konuştuk ve müzik tutkunları için bir takvim hazırladık.

‘Bize saygı duymaya başladılar’

Çağlar Aydın, menajerlik ve booking şirketi

Mena Collective’in kurucusu

◊ Elektronik müzik sanatçıları Türkiye’yi çok seviyor. Bunun en büyük sebebi tutkulu bir yapıya sahip olmamız. Ve bu tutkuyu çok iyi yansıtıyoruz. O enerji de sanatçıların hoşuna gidiyor.

◊ Coğrafi avantajımız da var. Tur tarihi olarak zamanlama uyuyorsa Ortadoğu veya Asya’ya giderken bizi köprü olarak kullanabiliyorlar.

◊ Bir de Mahmut Orhan, İlkay Şencan gibi Türkiye pazarında da ses getiren işlere imza atan sanatçıların olduğunu görünce yabancı isimler de bu ülkenin müziğine saygı duyup işbirliği yapmaya başladı. Tabii bunun onlara da avantajı var, çünkü dinlenme sayıları onlar için çok kıymetli.

◊ Buraya geldiklerinde gördükleri ilgi de hoşlarına gidiyor. İyi ağırlanıyorlar.

Murat Uncuoğlu, DJ/prodüktör, Isolate plak şirketinin kurucularından

◊ İstanbul herkesin hedefinde çünkü tutkulu bir kitle var. Ama çok üzücü ki ülkedeki alım gücünden dolayı bir üst kesim var, bir de artık alt kesim. Orta sınıf yok oldu. Onlar da sonbahardaki bir etkinliğe bileti şubat-martta alıyor. Hazirandan itibaren bilet alanların sayısı herhalde yüzde 60 falan düşmüştür.

Solomun

◊ Şöyle de bir durum var; seyircilerden bir kısmı orada olmak istediği için geliyor. Instagram’dan paylaşıyor. Yani çok da müzikle bağlantılı değil. Bu olabilir, kapıda durup “Sen müzikten anlıyorsun gel, sen gelme” diyemeyiz. Ama bu balonu da görmek lazım. Bir etkinliğe 5 bin kişi geliyorsa ve 4 bini böyleyse ileriye dönük olarak ona göre plan yapmak lazım. Çünkü o 4 bin kişi bugün Solomun’a, Adriatique’e, yarın da Yıldız Tilbe konserine gidecek.

◊ Solomun, Indigo (gece kulübü) döneminden beri bizimle çalışıyor. Pandemide de çok destek verdi. Amsterdam’ın ardından Diynamic Festival’i İstanbul’da yaptı. Türk dinleyicisini de çok seviyor.

Onur Eti, DJ, etkinlik şirketi Raven Projekt’in kurucularından

◊ İstanbul elektronik müzik açısından en özel şehirlerden biri. ABD, Latin Amerika ve Avrupa’daki sahnelerle kıyasladığımda, dinleyiciyle DJ arasında bu kadar güçlü bir etkileşim kurabilen şehir sayısı oldukça az. Bu da İstanbul’u sanatçılar ve müzikseverler için benzersiz bir deneyim haline getiriyor.

KİM, NE ZAMAN, NEREDE?

Tarihe geçti

Charlotte de Witte

KüçükÇiftlik Park (Bugün)

Techno’nun zirvedeki ismi Charlotte de Witte bu yaz elektronik müzik festivali Tomorrowland’in açılışını ve kapanışını yaptı. Ve festivalde aynı gün iki kez çalan ilk DJ olarak tarihe geçti. Bugün de

İstanbul’da Flexanima organizasyonuyla müzikseverleri büyüleyecek. Kapı açılışı 17.00. Bilet fiyatı 1.950 ile 5.000 lira arasında.

Görsel şölen Mathame



Infinitum Music

Festival-Zorlu PSM (Bugün)

Dün başlayan festivalde bugün performans sergileyecek isimler arasında Cassian ve Mathame var. Melodic house ve techno türlerinde üretimleriyle bilinen Cassian, Grammy ödüllü bir prodüktör. Dub techno ve melodic house ikilisi (kardeşler) Mathame’nin ilham kaynaklarıysa bilimkurgu, klasik filmlerin soundtrack’leri, yeni teknolojiler olarak sıralanıyor. Görsel şova da hazır olun. Bilet fiyatı 2.500 ve 6.000 lira.

İlham kaynağı ‘Matrix’

Argy-Ataköy Marina Arena (30 Ağustos)

Dünyanın en çok Shazam’lanan techno sanatçılarından Argy geçen yıl çıkardığı ‘New World’ albümüyle daha önce bilinmeyen bir diyara adım atan bir mistik gezgine dönüşüyor. En güçlü ilham kaynağı efsanevi ‘Matrix’ film serisi. Raven Project’in organize ettiği gecede algının sınırlarıyla oynayan görsel bir şova tanıklık edeceğiz. Bilet fiyatı 2.400 ile 9.500 lira.

Partiyse parti Keinemusik’ten Rampa



Rampa-Çubuklu 29

(31 Ağustos)

Son dönemde performanslarıyla çok konuşulan Keinemusik üçlüsünden Rampa, Çubuklu 29’da hafızalardan silinmeyecek bir partiye hazırlanıyor. Bilet fiyatı 3.900 ila 20.000 lira.

Şov, teknoloji...

Adriatique-Ataköy

Marina Arena (6 Eylül)

İsviçreli elektronik müzik ikilisi müzik, şov, sanat ve teknolojiyi bir araya getirdiği ‘X Show’uyla geliyor. Derin duygusal prodüksiyonları ve sürükleyici DJ setleriyle bilinen Adriatique’in kendine özgü enerjisini hissetmek etkileyici olacak. Bilet fiyatı 2.000 ve 8.000 lira.

Anılar biriktirmeye...

Solomun-Bonus

Parkorman (19 Eylül)

Melodic house ve techno’nun dünyaca ünlü ismi için müzik hayatın kendisi kadar çeşitli. Yaratılacak birçok ton, an ve anıyı kapsıyor. Bu özel DJ’i Isolate sunumuyla izleyeceğiz. Öncesinde Murat Uncuoğlu, Alican ve People Like Us setin başına geçecek. Bilet fiyatı 1.900 ve 5.400 lira.

Ritüele dönüşecek

Armin Van Buuren

KüçükÇiftlik Park (20 Eylül)

Elektronik dans müziğinin ünlü ismi sahne prodüksiyonu THE ORB’la geliyor.

O gece ses ve ışık birleşecek, seyirciler için kolektif bir ritüele dönüşecek. Bilet fiyatı 2.887 ila 15.435 lira.

Tempo yükseliyor

Artbat-Bonus Parkorman (11 Ekim)

Melodic techno ve progressive house ikilisi Artbat kapalı gişe performanslarıyla, liste başı parçalarıyla tanınıyor. Ukraynalı DJ’lerle temposu yüksek bir gece bizi bekliyor. Bilet fiyatı 2.750 ila 7.000 lira.

İkinci kez geliyor

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U Zorlu PSM Turkcell Sahnesi (28 Ekim)

Bu yıl Sónar İstanbul’da ilk kez izlediğimiz Japon DJ büyük ilgi görmüştü. Akla gelebilecek her türü birbirine kusursuzca bağlayarak çaldığı setlerle ünlü. Bilet fiyatı 1.900 lira.

Başka hangi isimler var?

◊ Ümmet Özcan ve Sibiryalı Otyken grubu 5 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta. Bilet fiyatları 900 ila 3.500 lira.

◊ Techno ikilisi 999999999 20 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 1.700 ve 3.200 (sahne arkası) lira.

◊ Techo ve trance’i harmanlayan Maddix 4 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 1.300 ve 3.500 lira.

◊ Melodic techno’nun öncülerinden Fideles 4 Ekim’de Maximum UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde. 1.150 ve 3.500 lira.

◊ Elektronik müziğin ülkemizde de çok sevilen ismi Monolink 7 ve 8 Kasım’da Volkswagen Arena’da. Bileti 1.250 lira.