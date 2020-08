İstanbul geceleri teraslara taşındı

KONSER, TİYATRO VEYA DANS!

Swissôtel The Bosphorus - 16 Roof

Maçka’daki otelin 16’ncı katında. İstanbul Boğazı’na hâkim bu mekânda güzel müzik dinleyip lezzetli yemekler yiyebilirsiniz. Etkinlik programı haftalık olarak Instagram hesabı (@16roof) üzerinden paylaşılıyor. Rezervasyon gerekiyor. (0549) 326 11 12

- Bugün 21.00’den 2.00’ye kadar DJ Tal Barahya performans sergileyecek.

- Yarın Doğuş Cabakçor kabinde olacak.

REZERVASYON YAPTIRMAYI UNUTMAYIN

Spago İstanbul

Nişantaşı’nda St. Regis Oteli’nin terasındaki Spago, yaz başından beri canlı müzik etkinlikleri düzenleniyor. Teras, haftanın yedi günü 15.00’te kapılarını açıyor ve mutlaka rezervasyon gerekiyor. Program, haftalık olarak Instagram hesabı (@spagoistanbul) üzerinden paylaşılıyor. (0212) 368 08 08

- Bugün 21.00’de Uğur Can Kaya kabinde.

- Yarın akşam 21.00’de Ata Marin Band sahnede.

PROGRAMI TAKİP EDİN

Summit Bar & Terrace

Beşiktaş’taki Conrad Oteli’nin terasındaki Summit Bar’da cuma ve cumartesi akşamları ‘Yeni&Meze’ etkinlikler düzenliyor. Bazı gecelerde Begüm Obiz ve Seda Yiyin gibi özel isimler canlı müzik yapıyor. Mekânın programını takip etmekte fayda var. (0212) 310 25 25

BOĞAZ’A KARŞI MÜZİK VE LEZZET

Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus

Beşiktaş’taki otelin Yalı lounge’unda haftanın farklı günlerinde farklı etkinlikler düzenleniyor. Programı, Instagram hesabından (@fsbosphorus) takip edebilirsiniz.

- Her çarşamba 19.00’daki ‘Wednesday Night Fever’, DJ’li hafta ortası eğlencesi.

- Her perşembe 19.00’da DJ performansı eşliğinde suşi tadım gecesi, kişi başı 175 lira.

- Her cuma yapılan ‘Bosphorus Aperitivo’ isimli etkinlikte Ayşe Evrim’in canlı müzik performansı kokteyller eşliğinde 19.00’dan 21.00’e kadar...

- Her pazar 11.30’da ‘BBQ Kahvaltı’ düzenleniyor. Menüde serpme kahvaltı, barbekü spesiyalleri, salatalar ve lezzetli mezeler var.

BAHÇEDE FESTİVAL BAŞLIYOR

Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras Natalia Sokolovskaya



Emirgân’daki müzenin terasında ‘Bahçede Yaz Festivali’ adı altında düzenlenecek etkinlikler 25 Ağustos’ta başlayıp 10 Eylül’e kadar devam edecek. Ayrıntılı programa biletix.com’dan ulaşabilirsiniz. Biletler 68 liradan başlıyor.

- 25 Ağustos Salı, 20.30 açılış konseri Can Çakmur piyano resitaliyle gerçekleşecek.

- 27 Ağustos Perşembe, 20.30’da Márton Borsányi&Friends konseri var. Sahnede iki klavsen olacak.

- 31 Ağustos Pazartesi, 20.30’da Gagik Makichyan ve Natalia Sokolovskaya’nın viyolonsel- piyano resitali gerçekleşecek.

HARİKA MARİNA MANZARASI

Ouzo Restaurant

Wyndham Grand Kalamış Otel’in terasındaki mekân her cuma ve cumartesi canlı müzik programı düzenliyor. 21.30’da başlayan program 23.00’e kadar devam ediyor. Cuma akşamları Banu Karaca, cumartesi akşamlarıysa Yunan müziğiyle Yorgo sahnede... Rezervasyon gerekli. (0216) 400 00 40

SADECE 26 KİŞİ KABUL EDİLİYOR

Tanrı Misafiri

Haftada iki gün yerli ve yabancı misafirleri ağırlayan bu gastro deneyim, Galata’da bir terasta gerçekleşiyor. Adres bilgisi, rezervasyonunuzu tamamladıktan sonra sizinle paylaşılıyor. Yemek servisi 20.00’de başlıyor ve etkinlik kapasitesi 26 kişiyle sınırlı. Haftanın farklı günlerinde düzenlenen etkinliğin programına Instagram hesabı üzerinden (@tanrimisafiristanbul) ulaşabilir, rezervasyonu yine aynı sayfadan yapabilirsiniz. Şefin hazırladığı menüde beş çeşit yemek mevcut. 150 lira.

TEKNENİN GÜVERTESİNDE GİBİ

Bebek Otel

İstanbul’un klasikleşmiş mekânlarından Bebek Otel’in terası şehrin en popüler duraklarından. Haftanın yedi günü 19.00’da DJ performansı var. Mutlaka rezervasyon gerekiyor. (0212) 970 78 36

BİR SONBAHAR KLASİĞİ

İstanbul Rooftop Festival



Bu sene beşincisi düzenlenecek olan ve bir sonbahar klasiği haline gelen ‘İstanbul Rooftop Festival’ 19 Eylül Cumartesi günü. Biletler biletix.com’da 140 liradan satışa sunuldu. Etkinlikte, bileğinize takacağınız tek bir bileklikle şehrin en güzel teraslarını gün boyu dolaşıp manzaranın ve eğlencenin tadını çıkarabileceksiniz. Festivalin gerçekleşeceği mekânları ve programı festivalin internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. www.istanbulrooftopfestival.com