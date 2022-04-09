İsimlerden isim beğen

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Melis: Gizem, geçen bizim Kelebek’te okudum, Kıvanç Tatlıtuğ oğlunun adını Kurt koyacakmış. Ayrıca Seray Sever de ikizlerine Alya ve Sofia adını verecekmiş. Kendimi uzaylı gibi hissettim bir an. Benim Mehmet ve Deniz fazla sıradan mı kaldı ne!

Gizem: Kurt mu? Duymamıştım. Kız olursa da Şura koyacaklar herhalde (gülüyor). İsim mevzusu zor iş Melis ya... Ama Kurt değişikmiş gerçekten. Kuzgun koyan biri vardı sanat camiasından. O kimdi?

Melis: Fikret Kuşkan. Biz bir gün Ferhat’ın bir arkadaşıyla karşılaştık. Kadın 3 yaşındaki oğluna Kral diye sesleniyordu. Bütün şapşikliğimle “Ne anlama geliyor” diye sordum. “Aaa, kralın anlamını bilmiyor musun” dedi. Ben şok tabii. Yerin dibine girdim. Bu arada bugüne kadar sana hiç sormadığımı fark ettim. Lorin ne anlama geliyor?

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Gizem: Ben aslında sade isimleri çok severim. Elif, Zeynep filan istiyordum. Fakat biliyor musun, okul hayatım boyunca kimse adımla seslenmedi bana. Sınıfta 100 bin, okulda 1 milyon Gizem'dik! Herkes Coşkunarda derdi bana. O yüzden “Kızıma bunu yaşatmayacağım, tek ve az olan bir isim bulacağım” dedim. Lorin ‘ninni’ demek, aydınlık demek olduğunu söyleyen de var. İlk gördüğümde anlamına ve melodisine bayılmıştım. Şimdi duyan herkes “Aa ne farklı, ne güzel ismi var” diyor. Bir keresinde hastanenin çağrı merkezi “Lorin Çimentay, hasta yabancı uyruklu mu” diye sormuştu. Bir de yurtdışında rahat etsin istedim. Loren, Lauren hatta İngiltere’de direkt Lorin adı var. Benim şansım orada da gülmemişti, Giselle diyorlardı.

Melis: Benim Deniz de yurtdışında rahat eder de Memo’yu bilemem. Gerçi o da Mehmet Öz tanındığı için ABD’de çok zorlanmaz sanırım. Aslında onun adı ‘İnce Memed’den geliyor. Ama çok karıştırılır diye ben de kıyamadım, direkt Mehmet koydum.

Gizem: Yok zorlanmaz, Mehmet dünyada Ortadoğu’nun popüler ismi olarak çok biliniyor. Aslında Muhammed’den geliyor ya...

Laf yine Kıvanç Tatlıtuğ’a gelecek ama ona da Ortadoğu’da herkes Muhammed diyor. 'Gümüş' dizisindeki Mehmet karakteri Ortadoğu yayınında Muhammed olarak geçiyordu. Dubai’de yaşadığım dönemde Türk olduğumu duyan herkes “Muhammed’i tanıyor musun” diye soruyordu. Alışmam gerçekten zaman aldı!

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Melis: Yaaa, bu çok iyiymiş...

Gizem: İnsan ismiyle yaşarmış diye bir laf var ya, çok inanıyorum ben. Lorin acayip uykucu bir çocuk mesela, yeğenim Rüzgar’ı da durdurmak mümkün değil. Çocuklara

hem kişiliğine yansıması açısından hem de ileriki hayatlarında zorluk yaşamamaları için dikkatli isim koymak lazım.

En önemlisi de bence tek isim. İki isim çocuklara zorluktan başka bir şey değil.

Melis: Kesinlikle katılıyorum. Benimkiler zaten soyadından zorlanacak hayat boyu. Bari isimleri tek ve kolay olsun istedim.

Gizem: Annemler benim adımı neden Gizem koymuş biliyor musun! Çernobil sebebiyle kafası her gün büyüyen bir Gizem bebek varmış. Gazeteler her gün onu yazıyormuş. Oradan duyup beğenip koymuşlar. İnsan hiç çocuğuna hasta bir bebeğin

adını koyar mı ya... Anlattıklarında inanamamıştım. Anlatmışlardı da yani... Saklayın bari, söylemeyin (gülüyor).

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Melis: Beterin beteri var, haline şükret dostum... Bir arkadaşım hamile olduğunu öğrendi. Eşiyle müthiş heyecanlılar. Bir gün evlerine gittim. Eşi dedi ki: “Melis biz bir anket yapıyoruz. Bebeğin adını sence Balon mu koyalım, Çilek mi?” Benim ağzımdan ilk çıkan “Nedeeeen” oldu. Neymiş, ondan başka yeryüzünde hiç kimsede olmasınmış o isim. Neyse sonra o kadar tepki almışlar ki vazgeçmişler.

Gizem: Yeryüzünde tek olmak istiyorsa kendi adını Balon olarak değiştirebilir mesela bence... Evet, ben gerçekten şu an şükrettim...