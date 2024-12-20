Işıldasın her şey

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Yılbaşı kıyafetleri denince çoğumuzun aklında bolca ışıltı, metalik, pul-payet detaylar ve özellikle siyah ve kırmızı tonları canlanıyor. Bu sene de durum çok farklı değil. Klasik yılbaşı stili kodlarına eklenenler var elbette. Klasiklere biraz bordo, biraz kadife, biraz da kurdele detayları ekleyince yılbaşı şıklığını sezonun trendleriyle de buluşturmuş oluyoruz. Elbette her ortama her kıyafet olmaz... O nedenle farklı kutlama mekânlarına göre farklı öneriler hazırladık.

Ev partisi: Birkaç yıldır çevremden hep ‘Yeni yıla ev partisinde gireceğiz’ cümlesini duyuyorum. Özellikle büyükşehir kaosunda çoğu kişi kalabalığa girmek istemiyor; ev partileri daha güvenli ve kolay geliyor. Ancak evdeyiz diye şık olmaktan vazgeçecek değiliz. Geceye özel bir tema belirlemek ve herkesin o giyim koduna uygun giyinmesini istemek iyi fikir olabilir. Ya da sadece ışıltı teması bile gecenin moduna uygun giyinmemizi sağlayabilir. Benim önerim; sezonun trend parçalarından payetli, mini şort üstüne oversize (bol) bir kazak ya da gömlek giymeniz yönünde olur. Rahatlıktan çok ödün vermemek için görünümü Mary Jane stilinde bir ayakkabıyla tamamlayabilirsiniz. Erkekler için rahat bir pantolon ve hafif parlak dokulu oversize gömlek ikilisi iyi bir seçim olur.

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Otel eğlencesi: Şehir otelleri yılbaşı gecesini kutlamak için en çok tercih edilen mekânlardan. Şık restoranlar da benzer bir eğlence sunuyor. Otelde ya da restoranda kutlanan bir gecede şıklığın dozunu biraz daha arttırabilirsiniz ama tabii düğüne gitmediğinizi de unutmadan. Abiye olarak adlandırdığımız abartılı modeller yerine, midi ya da mini elbiselere yönelebilirsiniz. Kurdele detaylı siyah bir mini elbise çok tatlı durabilir mesela. Bol paçalı bir pantolon ve dozunda bir sırt ya da göğüs dekolteli bluz ikilisi de şık olur. Kadife takımları da tercih edebilirsiniz. Erkekler otelde geçirilecek kutlamada siyah bir takım elbise tercih edebilir.

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Ay boyu süren davetler: Aralık ayında yalnızca yılbaşı gecesi değil, ay boyu davetler oluyor. Özellikle şirketler mutlaka yılbaşı eğlenceleri düzenliyor. Bu tür eğlencelerde abartının dozunu iyi ayarlamanızı öneririm. Her gün giymekten sıkıldığınız iş kıyafetlerinizden de uzak durun, çok dekolteli ya da iddialı parçalardan da... Metalik ya da saten bir etek/pantolon, parıltılı bir kolsuz kazak ya da şık bir bluzla eşleşebilir. Çok sade bir kıyafeti taşlı ayakkabılarla bir üst seviyeye taşımak da iyi fikir olabilir.

Tasarımcıdan yemek kitabı

Hem Türkiye’de hem de dünyada adından söz ettiren ünlü moda tasarımcısı Simay Bülbül şimdi de Ege sofralarını anlattığı yemek kitabıyla karşımızda. Bülbül “Ben Egeli bir ailenin kızıyım. Tüm çocukluğum uzun sofralarda Ege ve Girit mutfağı lezzetleriyle geçti. Maalesef babamın ani kaybından sonra bu sofralar ve tarifler benim için ayrı bir önem kazandı. Onun bize bıraktığı bu mirası ben de gelecek nesillere ve kendi çocuklarıma aktarmak istedim. Tüm aile reçetelerini toparladım. Ayrıca İzmir ve Girit’teki kıymetli lezzet noktalarını, sofraları ve anıları anlattım. Kitabın tüm geliri ise İzmir, Urla’da Kırmızı Çocuklar Derneği tarafından kurulacak olan çocuk köyüne bağışlanacak” diyor. Eser dünyanın en iyi yemek kültürü kitaplarının seçildiği Gourmand World Cookbook Awards’un 2024 yılı ‘Akdeniz Yemek Kitapları’ listesinde ödüle aday gösterildi.

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Saç ve makyaj önemli

Evet, bu özel gecede biraz abartmakta özgürüz ama hem kıyafet hem de saç ve makyajı abartırsak şıklık yerini basit bir görüntüye bırakabilir. Daha sade kıyafet seçimleri yaptıysak; toplu saç, ışıltılı gözler ya da kırmızı ruj gibi iddialı tercihlerimiz olabilir. Zaten çok abartılı, renkli ve parıltılı kıyafet tercihlerinde dağınık bırakılmış saçlar ve belirgin ama bağırmayan tonlarda bir makyaj daha iyi duracaktır.

HER TARZA UYGUN



Siyah bir kazak ve ışıltılı aksesuarlar eşlik etsin.

Ganni, 17.250 lira

Payetli mini şortlar popüler.

Mango, 1.400 lira

Farklı ve cool gösterecek bir seçim.

Twist, 7.600 lira

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Simsiyah bir elbiseyle şık durur.

Zara, 1.490 lira

Beyaz gömlekle çok

yakışır. Gügü Design By Gülnur, 10.950 lira

Erkekler için ev partisi şıklığı…

Shopigo, 1.695 lira