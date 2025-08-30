Işığın ve rengin ustası Van Gogh, İstanbul’da

Haberin Devamı

İzleyiciyi yalnızca tabloların önünde dolaşmaya değil, ünlü ressamın zihninin derinliklerinde yolculuğa davet eden ‘Van Gogh: Işığın İzinde’ başlıklı dijital sergi İstanbul, Sütlüce’deki Dijital Deneyim Merkezi’nde kapılarını açtı. İstanbul Belediyesi Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen sergide ziyaretçiler çocukluk yıllarından Saint-Rémy’deki hastane günlerine kadar Vincent Van Gogh’un hayatının farklı dönemlerine tanıklık ediyor.

13 ESER, 6 SANATÇI

Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi, Van Gogh’un evrenini yapay zekâ, sanal gerçeklik, interaktif projeksiyonlar ve özel enstalasyonlarla yeniden inşa ediyor. Mekânın farklı noktalarına yerleştirilen sahneler izleyiciyi sanatçının bilinçaltına dalan bir başlangıçtan gençlik yıllarına, Güney Fransa günlerine ve Saint-Rémy’deki manzaralara taşıyor. ‘Van Gogh: Işığın İzinde’ sergisi toplam 13 dijital eserden oluşan seçkiyi bir araya getiriyor. Bu eserlerin 10’u Dijital Deneyim Merkezi’ne özel üretilmiş ve ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Seçkide imzası olan sanatçılarsa şöyle: Design in Situ, Fuat Genç, Lucid Realities, Nohlab, Özde Karadağ ve Ufuk Barış Mutlu.

Nohlab’in daha önce Dublin’de sergilenen işleri, Türkiye’de ilk kez Dijital Deneyim Merkezi’nin Sürükleyici Deneyim Odası’nda ve Arttırılmış Gerçeklik Odası’nda izlenebiliyor; ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. VR Future tarafından Orsay Müzesi için hazırlanan sanal gerçeklik deneyimiyse Paris’teki ilk gösterimin ardından Türkiye’de ilk kez İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

KRONOLOJİK BİR AKIŞ

Sergi dört farklı tematik oda ve dijital koridordan oluşuyor:

◊ Dijital Oda: Van Gogh’un hayat hikâyesi, eserlerinin ardındaki mektuplar, özel olarak üretilmiş interaktif deneyimlerle izleyiciye kronolojik bir akış sunuyor. Dijital Oda’nın en çok ilgi gören noktası hareket sensörlü ‘Duyusal Akış’ duvarı.

◊ Sanal Gerçeklik Odası: ‘Van Gogh’un Paleti’ sanatçının kariyerinin kritik dönemlerinde ürettiği eserleri sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle keşfetme olanağı veriyor.

◊ Sürükleyici Deneyim Odası: Van Gogh’un bilinçaltına doğru yapılan dijital yolculuk, kariyerinin başlangıcından güneşin izini sürdüğü Güney Fransa’ya ve büyük eserlerine uzanıyor. Van Gogh’un çizimlerine klasik bestecilerden Bach, Vivaldi ve Debussy’nin eserleri eşlik ediyor.

◊ Arttırılmış Gerçeklik Odası: 2 binden fazla Van Gogh eserinin analiz edilip yapay zekâ algoritmalarıyla yeniden üretildiği bu bölüm sanatçının özgün eserlerini sunuyor.

◊ Dijital Koridor: Hareketle tepki veren yüzeyler ve interaktif oyun alanları sayesinde ziyaretçiler Van Gogh’un renkleriyle örülü bir alandan geçerek yolculuğu tamamlıyor.

‘Van Gogh: Işığın İzinde’ sergisi Şubat 2026’ya kadar, pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilir. Bilet fiyatı öğrenci 90, tam 250 lira. VR deneyimi 150 lira.