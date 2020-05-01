İnternet üzerinden oyun oynamak isteyenlere... Ustalardan çömezlere tavsiyeler

Çevrimiçi oyunlar konusunda bilgi sahibi olmak istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız popüler ‘oyuncu’ların tavsiyelerine kulak verin. ‘Counter-Strike: Global Offensive’ (CS:GO), ‘Call of Duty’, ‘League of Legends’ (LoL) gibi oyunlar hakkında videolar izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıça bu yazıyla çokça duyduğunuz Twitch’in ne olduğunu, Steam’in ne işe yaradığını da öğrenebilirsiniz...

Popüler oyunların atalarına göz atın

CANTUĞ ÖZSOY

- Neyi severseniz sevin, ‘canavar gibi’ bilgisayarı olmayan tüm insanlar için şu tavsiyeyi yapabilirim: Şu anda oynadığımız birçok oyun devam eden serilerin bir parçası. Bunların ataları çok daha düşük sistemlerde de çalışacaktır.



- Twitch, insanların takipçilerine öğreterek canlı yayında oyun oynadıkları, kullanıcıların gerçek zamanlı yorumlar yapabileceği dijital dünyanın en interaktif platformlarından biri. Steam ise hem oyuncuların sosyal medyası, arkadaş edindikleri yer hem de çıkan yeni oyunları takip edip satın alabilecekleri bir platform.



- Şahsen ben işlerimden vakit buldukça hobi olarak da oyun oynuyorum. Tabii ki, sağlığımıza zarar verecek, sosyal yaşantımızı bozacak düzeylere çıkmamaya da özen göstermek en doğrusu olacaktır.

Benim için önemli olan muhabbet



FURKAN YAMAN





- Birbirinden farklı kitlelere hitap eden binlerce oyun var. Aralarında yüksek performans gerektiren oyunlar da oluyor. Benim için bir oyunda önemli olan şey muhabbettir. Bu bir internet sayfasında arkadaşlarla oynanan çizim oyunu da olabilir, ‘CS:GO’ veya ‘Grand Theft Auto 5’ benzeri oyunlar da...

- Bilgilerini arttırmak için beni takip edebilirler. Şaka bir yana, binlerce gamer (oyuncu) var. Bunlar da ikiye ayrılıyor: Profesyonel olarak oynayanlar ve gırgır, muhabbetle oynayanlar... Ben bu işin muhabbet kısmındayım.

- Her şeyin fazlası zarar. ‘Ne kadar zaman ayırmak gerekir?’ sorusunu benim yanıtlamam çok sağlıklı olmaz. Ben uykum gelene kadar, vakit geçirmek için oyun oynuyorum.

Her oyuna canavar gibi bilgisayar gerekmez



DUYGU KÖSEOĞLU



- İnternet üzerinden oyun dünyası, bu konu hakkında hiç fikri olmayanlara çok yabancı ve zor gibi gözükebilir. Ancak bir kez adım atınca yalnızlığı bile unutturabilir. Öncelikle bazı oyun terimlerine hâkim olmanızı öneririm: Örneğin ‘CS:GO’daki kısaltmaları internette bulabilirsiniz.

- Çevrimiçi oyunların çoğu ‘canavar gibi’ bilgisayar istemez. Ben hem ücretsiz hem de Türkçe olduğu için ‘League of Legends’ı öneririm. Ayrıca, düşük sistem gereksinimleriyle çalışan ‘PUBG Lite’ oyunu da piyasaya sunuldu.

- Bilgilerinizi arttırmak için Mithrain’i takip etmenizi önerebilirim. YouTube’da hem de Twitch’te var. LoL içinse Oyunbros kanalı önerilebilir, yüzlerce videosu var. Bunların dışında, YouTube’da ‘CS:GO taktikleri’, ‘LoL’de X nasıl yapılır’ gibi aramalarla anında sonuç elde edebilirsiniz.