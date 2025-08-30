‘İnternet satışları ve müzayedeler bizi biraz etkiledi ama bu işin kalbi hâlâ burası’

Haberin Devamı

İstanbul’un en meşhur antika pazarları, pazar günleri Kadıköy ve Feriköy’de kuruluyor ve sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. İki pazar alanının da üzeri kapalı olduğu için sıcak yaz günlerinde bile buralarda gezmek ve alışveriş yapmak keyifli oluyor.

Kadıköy, Tarihi Salı Pazarı’ndaki antika pazarı ilk kez 2020’de kurulmaya başladı. Şişli’deki Feriköy Antika Pazarı’ysa 2009’dan beri hizmet veriyor.

Tezgâhlar arasında dolaşırken hem nostaljik bir yolculuğa çıkıyor hem de uygun fiyata ilginç parçalar bulabiliyorsunuz. Ancak alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntı var. Biz de antika pazarlarını gezip satıcılarla ve ziyaretçilerle konuştuk, bu rengârenk nostaljik dünyanın inceliklerini onlara sorduk.

Haberin Devamı

KADIKÖY ANTİKA PAZARI

‘Tezgâh numarasını alın’

Ahmet Balkan, 63, antikacı

- 20 yıldır bu pazardayım. 70’lerde çok popüler olan, Amerika’dan Almanya’ya ithal edilmiş fincanlarım var. Eskiden gurbetçiler bunları Türkiye’ye hediye getirirdi. Dışarıda fiyatı 14-15 bin lira olan bu fincanları bende tabağıyla 200 liraya bulabilirsiniz.

- Alışveriş yaparken ilk gördüğünüz tezgâha kapılmayın; aynı ürünü başka yerde daha uyguna bulabilirsiniz.

- Elektronik bir ürünün fiyatı piyasa değerinin çok altındaysa çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Gözünüz açık olsun, bazı aynalar ve lambalar boyayla, asitle eskitiliyor.

- Pazarlık sonrası tezgâh numarasını alın ve bozuk çıkma ihtimaline karşı küçük bir güvence yazısı isteyin.

- Pazarda dolaşırken çantanızla cüzdanınıza dikkat edin, hırsızlık çok oluyor.

‘Sabah gelseydim daha fazla eşya bulurdum’

Selma Özdoğan, 68, müşteri

Son zamanlarda antikaya merak sardım, bu yüzden pazara uğramak istedim. Bazen gerçekten çok hoş parçalar çıkıyor. Antikacılara göre fiyatlar daha uygun. Mesela geçen hafta kahvenin yanında su içmek için 6 parçalık, rengârenk kristal kadehler aldım. 200 liraydı, 160 liraya aldım; antikacıda en az 1.000-1.500 lira verirdim. Bugün biraz geç geldim, erken gelseydim daha fazla eşya bulabilirdim çünkü hızlıca seçiliyor.

Haberin Devamı

‘Pazarda elektrik deneme yeri mevcut’

Çiğdem Gündüz, 60, müşteri

Bugün serinletici fan ve birkaç tablo aldık. El sanatlarıyla uğraşıyoruz, hoşumuza giden ya da işimize yarayacak parçaları alıyoruz. Fan 700 liraydı, üç tabloyuysa 50 liraya aldık. Mutlaka pazarlık yapın. Tezgâhları komple kiralayanlar içindeki ürünlerin tek tek fiyatını bilmez, bir önceki sahibinden toplu halde alırlar. O yüzden 100 lira denilen şeye 50 deyin, genelde kabul ediyorlar. Zaten pazarlık sünnettir. Ayrıca pazarda 10 liraya elektrik deneme yeri var, elektronik bir ürünün çalışıp çalışmadığını orada kontrol edin.

FERİKÖY ANTİKA PAZARI

‘Benim dedemde de var’

Uğur Şen, 63, antikacı

Haberin Devamı

40 yıldır antikacılık yapıyorum. Tezgâhımda 100 liradan 50 bin liraya kadar dekorasyon ürünleri, koleksiyonluk parçalar ve kültürel eşya var. Evine ikinci el eşya almak isteyen de geliyor. Antika, belli bir yaşı ve ustalık değeri olan parçadır. Bazen fiyat soranlar “Bu benim dedemde de var” gibi şeyler söylüyor, artık alıştık (gülüyor). Gençlerin merakı bu işi yaşatıyor. İnternet satışları ve müzayedeler bizi biraz etkiledi ama bu işin kalbi hâlâ burası.

‘Çat-çıt diye ses geliyorsa...’

Nevin Erdoğan, 70, antikacı

Yurtdışı seyahatlerimde aldığım parçalar birikince ve burada böyle bir pazar kurulduğunu duyunca hemen ilk katılanlardan oldum. Eskiden hem esnaf hem müşteri çok kaliteliydi; esnafın çoğu 2-3 dil bilirdi. Şimdi maalesef kalite düştü. Gençler kahve bardaklarıyla dolaşıyor, 1.500 liralık fincana “Altısı mı” diye soruyorlar. Bir keresinde bir hanım tabakları gösterip “Bunlar ikinci el mi” diye sordu. “Evet” deyince, “Ben ikinci el tabaktan yemek yiyemem” dedi. Ben de “Hanımefendi, restorana gittiğinizde tabak-çatalınızı yanınızda mı götürüyorsunuz” deyince rengi mosmor oldu (gülüyor). Bende Herrand marka porselenler var, dünyanın en iyisidir, el boyamasıdır, fiyatı 3.500 lira. Antikada bazen ürün tamirli olur. Anlamanın yolu basit, minik bir kaşıkla tık tık vurun. Tok bir ses geliyorsa sağlamdır, çat-çıt bir ses geliyorsa çatlak ya da tamir vardır.

Haberin Devamı

‘En az 2-3 saat ayırıyorum’

Rahime Cebeci, 70, emekli, müşteri

Ne zaman vaktim olsa uğrarım. Daha çok eski kitap ve dergilere bakarım, sık sık da alırım. Bazen beğendiğim porselen bir parça çıkarsa onu da alırım. Eski kitap ve dergilerdeki nostalji ruhunu seviyorum. Burada vakit çok keyifli geçiyor, en az 2-3 saatimi ayırıyorum.

MERAKLISINA 5 ANTİKA DÜKKÂNI

‘Bir hikâyeyi kovalamak, iz sürmek, yeni bir şans vermek’

Dekorasyon dergileri The House Beautiful ve Home Art’ın yayın direktörü Fatma Özel de antika meraklısı. Eski eşyaya ve mekânlara olan ilgisi arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi almasıyla büyümüş. “Dekorasyon dergiciliği de bu tutkumun mekânlarla ilişkisini kurmamda etkili oldu” diyen Özel, müdavimi olduğu 5 adresi anlattı.

Haberin Devamı

Eski Ambar: Eski eşyayı mekânda konumlandırmanın ipuçlarını, İçmimar Barış Öztek’in Ataşehir’deki devasa mağazası Eski Ambar’da görebilirsiniz. Her ay Fransa ve İtalya’daki pazarları gezip eşyayı kendisi seçen Öztek, mağazayı sürekli yeniliyor. @eskiambar

Dada Kuzguncuk: “Antika benim için bir hikâyeyi kovalamak, iz sürmek, yeni bir şans vermek” diyor sahibi Aslı Şekerci. Hakan-Aslı Şekerci çifti, biriktirdikleri eşyayı satmaya karar verince Dada Kuzguncuk doğmuş. Viktorya ve art nouveau ağırlıklı ürünler var dükkânda. Randevu için: dadakuzguncuk.com

Antique Atelier: Elvan Sarıkaya ve Büşra Oktar evlerini bir antika mağazasına dönüştürmüş. Her parçayı yalnızca sergilemiyor, hayatlarının parçası yapıyorlar. Parian kavanozlar, Wedgwood aksesuarlar ve gümüşler sosyal medyada kısa film gibi sunuluyor. Randevu için: (0532) 493 00 71/antiqueatelierr@gmail.com

Ayvaz Antik: Üçüncü nesil antikacı olan Ayvaz ve Süleyman Güney, 30 yıldır Çukurcuma ve Dolapdere’de müdavimlerini ağırlıyor. Mağazada el dokuması halılar, antika mobilyalar, objeler ve aydınlatmalar özenle seçilip restore ediliyor. Randevu: (0533) 707 71 66

Nish Solutions: Çevrimiçi vintage ve tasarım platformu olarak, 20-99 yıl arası üretilmiş mobilya ve aksesuarlar sunuyor. Ralph Lauren Home, Baker Furniture, Roche Bobois gibi markaların eski koleksiyonlarını bulabilirsiniz. İstanbul’da yaşanmışlığı olan aydınlatmalar ve sofra grupları öne çıkıyor. Randevu için: (0532) 300 96 01/nishsolutions.shop