Instagram’ını canlandırmak isteyenlere...

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Dikkat dağıtıcı unsurları yok etmek için

Lightroom

Uygulama içindeki kullanımı kolay araçlar, fotoğrafları aydınlatmanıza, renkleri arttırmanıza ve dikkat dağıtıcı unsurları maskelemenize olanak tanıyor. Çiler Geçici “Benim tercihlerimin başında geliyor. Fotoğraf düzenlemeyi çok kolaylaştıran bir program” diyor. Aylık 17.99 lira

Filmli kamera etkisi

Huji cam

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Güzel sonuçlar veren uygulamaların en gerçekçilerinden biri. Ancak uygulamanın kendi vizöründen çektiğiniz fotoğrafın üzerinde değişiklik yapamıyorsunuz. Rachel Araz kullanmaktan memnun olduğunu söylüyor. Filmli kamera etkisi yakalamak isteyenler için ideal. Ücretsiz.

Kullanımı kolay

Snapseed

Perspektif özelliğiyle fotoğrafınızın açısını düzeltiyor. İyileştirme özelliğiyle de yüzünüzdeki veya kıyafetinizdeki lekeyi tek dokunuşla yok edebiliyor. Uygar Taylan “En çok kullandığım uygulamalardan biri. Düzenleme özelliği başarılı ve kullanımı kolay” diyor. Ücretsiz.

Gelişmiş araç takımları

Afterlight

Çektiğiniz fotoğraflara çerçeveler ekleyebilir, dokuları düzeltebilir, gelişmiş araç takımlarıyla doygunluk, parlaklık ve kontrast ayarları yapabilirsiniz. Dinçer İşgel “Eksiksiz bir fotoğraf renklendirme uygulaması. Çektiğim fotoğraflara canlılık veriyor” diyor. Aylık 19.99 lira

Metin, emoji ve filtre eklenebiliyor

Inshot

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Videolar ve fotoğrafları canlandırmak için oldukça kullanışlı bir düzenleyici. Müzik, geçiş efektleri, metin, emoji ve filtreler ekleyip arka planı bulanıklaştırabilirsiniz. Sezgi Karabaş en çok kullandığı uygulamalardan biri olduğunu söylüyor. Ücretsiz.

Ayarlarla oynamak gerekmiyor

Lightleap

Hazır filtre araçlarıyla fotoğrafları baştan yaratmak, daha estetik bir hale getirmek ve canlandırmak mümkün. Mehmet Kırali “Renk ve

ışık ayarıyla bile çok oynamak gerekmiyor, oldukça başarılı buluyorum” diyor. Ücretsiz.

En popülerlerden biri

Vsco

Kontrast, gren ve özel efektler ekleyerek fotoğraflarınızı filmli kamerayla çekilmiş gibi gösterebiliyorsunuz. Bu tarz efektlerden hoşlananları mutlu edebilir. Uygar Taylan “Influencer’ların en çok kullandığı, en popüler Instagram uygulamalarından biri” diyor. Ücretsiz.

Eğlenceli efektler

Tezza

Uygulamada stop motion, vintage film, çerçeveler ve 100’den fazla düzenleme taslağı var. Eğlenceli fotoğraf birleştirme ve filtre efektleri mevcut. Sıradan bir telefon kamerasında olmayan ön ayarları da iyi sonuçlar veriyor. Rachel Araz tercih ediyor. Ücretsiz.

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Hazır tasarımlar

Mojo

Hikâyeler oluştururken müzik ekleme özelliği etkileyici. Uygulama açıldığı anda karşımıza farklı kategorilerde şablonlar çıkıyor. Aralarında fotoğrafçılık, moda, sinema ve spor gibi seçenekler var. Saffet Emre Tonguç “Hazır tasarımlarıyla bir kurtarıcı” diyor. Ücretsiz.

Doğal ve artistik rötuş

Picnic

Fotoğrafların arka planına doğal ve artistik rötuş filtreleri sunuyor. Hava bulutlu olsa da bu uygulamayla muhteşem bir çekim yapmak mümkün. Bahar Akıncı “Fotoğraflarınızda gökyüzünü büyüleyici bir hale getirebilirsiniz” diyor. Ücretsiz.