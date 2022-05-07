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Instagram’ını canlandırmak isteyenlere...

#:Instagram#Uygulama#Filtre
Instagram’ını canlandırmak isteyenlere...

Özel anlarımızı paylaşmak için günümüzde en çok kullandığımız platformlardan biri Instagram. Fotoğraflarımızı ve hikâyelerimizi kusursuz göstermek ve beğenilmek istiyoruz. İşin uzmanlarına hesaplarımızı renklendirecek ve bizi de biraz eğlendirecek en iyi uygulamaları sorduk. m Dilara Yılmaz

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Instagram’ını canlandırmak isteyenlere...

Dikkat dağıtıcı unsurları yok etmek için
Lightroom
Uygulama içindeki kullanımı kolay araçlar, fotoğrafları aydınlatmanıza, renkleri arttırmanıza ve dikkat dağıtıcı unsurları maskelemenize olanak tanıyor. Çiler Geçici “Benim tercihlerimin başında geliyor. Fotoğraf düzenlemeyi çok kolaylaştıran bir program” diyor. Aylık 17.99 lira

Filmli kamera etkisi
Huji cam

Instagram’ını canlandırmak isteyenlere...


Güzel sonuçlar veren uygulamaların en gerçekçilerinden biri. Ancak uygulamanın kendi vizöründen çektiğiniz fotoğrafın üzerinde değişiklik yapamıyorsunuz. Rachel Araz kullanmaktan memnun olduğunu söylüyor. Filmli kamera etkisi yakalamak isteyenler için ideal. Ücretsiz.

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Kullanımı kolay
Snapseed

Instagram’ını canlandırmak isteyenlere...


Perspektif özelliğiyle fotoğrafınızın açısını düzeltiyor. İyileştirme özelliğiyle de yüzünüzdeki veya kıyafetinizdeki lekeyi tek dokunuşla yok edebiliyor. Uygar Taylan “En çok kullandığım uygulamalardan biri. Düzenleme özelliği başarılı ve kullanımı kolay” diyor. Ücretsiz.

Gelişmiş araç takımları
Afterlight

Instagram’ını canlandırmak isteyenlere...


Çektiğiniz fotoğraflara çerçeveler ekleyebilir, dokuları düzeltebilir, gelişmiş araç takımlarıyla doygunluk, parlaklık ve kontrast ayarları yapabilirsiniz. Dinçer İşgel “Eksiksiz bir fotoğraf renklendirme uygulaması. Çektiğim fotoğraflara canlılık veriyor” diyor. Aylık 19.99 lira

Metin, emoji ve filtre eklenebiliyor
Inshot

Instagram’ını canlandırmak isteyenlere...


Videolar ve fotoğrafları canlandırmak için oldukça kullanışlı bir düzenleyici. Müzik, geçiş efektleri, metin, emoji ve filtreler ekleyip arka planı bulanıklaştırabilirsiniz. Sezgi Karabaş en çok kullandığı uygulamalardan biri olduğunu söylüyor. Ücretsiz.

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Ayarlarla oynamak gerekmiyor
Lightleap
Hazır filtre araçlarıyla fotoğrafları baştan yaratmak, daha estetik bir hale getirmek ve canlandırmak mümkün. Mehmet Kırali “Renk ve
ışık ayarıyla bile çok oynamak gerekmiyor, oldukça başarılı buluyorum” diyor. Ücretsiz.

En popülerlerden biri
Vsco
Kontrast, gren ve özel efektler ekleyerek fotoğraflarınızı filmli kamerayla çekilmiş gibi gösterebiliyorsunuz. Bu tarz efektlerden hoşlananları mutlu edebilir. Uygar Taylan “Influencer’ların en çok kullandığı, en popüler Instagram uygulamalarından biri” diyor. Ücretsiz.

Eğlenceli efektler
Tezza
Uygulamada stop motion, vintage film, çerçeveler ve 100’den fazla düzenleme taslağı var. Eğlenceli fotoğraf birleştirme ve filtre efektleri mevcut. Sıradan bir telefon kamerasında olmayan ön ayarları da iyi sonuçlar veriyor. Rachel Araz tercih ediyor. Ücretsiz.

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Hazır tasarımlar
Mojo
Hikâyeler oluştururken müzik ekleme özelliği etkileyici. Uygulama açıldığı anda karşımıza farklı kategorilerde şablonlar çıkıyor. Aralarında fotoğrafçılık, moda, sinema ve spor gibi seçenekler var. Saffet Emre Tonguç “Hazır tasarımlarıyla bir kurtarıcı” diyor. Ücretsiz.

Doğal ve artistik rötuş
Picnic
Fotoğrafların arka planına doğal ve artistik rötuş filtreleri sunuyor. Hava bulutlu olsa da bu uygulamayla muhteşem bir çekim yapmak mümkün. Bahar Akıncı “Fotoğraflarınızda gökyüzünü büyüleyici bir hale getirebilirsiniz” diyor. Ücretsiz.

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