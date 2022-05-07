Instagram’ını canlandırmak isteyenlere...

Dikkat dağıtıcı unsurları yok etmek için
Lightroom
Uygulama içindeki kullanımı kolay araçlar, fotoğrafları aydınlatmanıza, renkleri arttırmanıza ve dikkat dağıtıcı unsurları maskelemenize olanak tanıyor. Çiler Geçici “Benim tercihlerimin başında geliyor. Fotoğraf düzenlemeyi çok kolaylaştıran bir program” diyor. Aylık 17.99 lira
Filmli kamera etkisi
Huji cam
Kullanımı kolay
Snapseed
Gelişmiş araç takımları
Afterlight
Metin, emoji ve filtre eklenebiliyor
Inshot
Ayarlarla oynamak gerekmiyor
Lightleap
Hazır filtre araçlarıyla fotoğrafları baştan yaratmak, daha estetik bir hale getirmek ve canlandırmak mümkün. Mehmet Kırali “Renk ve
ışık ayarıyla bile çok oynamak gerekmiyor, oldukça başarılı buluyorum” diyor. Ücretsiz.
En popülerlerden biri
Vsco
Kontrast, gren ve özel efektler ekleyerek fotoğraflarınızı filmli kamerayla çekilmiş gibi gösterebiliyorsunuz. Bu tarz efektlerden hoşlananları mutlu edebilir. Uygar Taylan “Influencer’ların en çok kullandığı, en popüler Instagram uygulamalarından biri” diyor. Ücretsiz.
Eğlenceli efektler
Tezza
Uygulamada stop motion, vintage film, çerçeveler ve 100’den fazla düzenleme taslağı var. Eğlenceli fotoğraf birleştirme ve filtre efektleri mevcut. Sıradan bir telefon kamerasında olmayan ön ayarları da iyi sonuçlar veriyor. Rachel Araz tercih ediyor. Ücretsiz.
Hazır tasarımlar
Mojo
Hikâyeler oluştururken müzik ekleme özelliği etkileyici. Uygulama açıldığı anda karşımıza farklı kategorilerde şablonlar çıkıyor. Aralarında fotoğrafçılık, moda, sinema ve spor gibi seçenekler var. Saffet Emre Tonguç “Hazır tasarımlarıyla bir kurtarıcı” diyor. Ücretsiz.
Doğal ve artistik rötuş
Picnic
Fotoğrafların arka planına doğal ve artistik rötuş filtreleri sunuyor. Hava bulutlu olsa da bu uygulamayla muhteşem bir çekim yapmak mümkün. Bahar Akıncı “Fotoğraflarınızda gökyüzünü büyüleyici bir hale getirebilirsiniz” diyor. Ücretsiz.