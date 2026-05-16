“İnsanlar bugün hâlâ ‘Sizinle büyüdük, iyi gençler olduk’ diyorlar”

Yaklaşık 20 yıl öncesi... Anaokulundan çıkıp anneannemin evine koşarak döndüğüm, eve girdiğim gibi televizyonun karşısına geçtiğim günler. Yalnızca ben de değil, Türkiye’deki neredeyse tüm çocuklar aynı saatte ekran başında buluşuyordu; çünkü televizyonda ‘Sihirli Annem’ vardı. Dizinin yayın hayatına başladığı 2003 yılından 2012’ye kadar 131 bölüm boyunca devam eden popülaritesinden 23 yıl sonra da bir şey kaybetmediğini geçen yıl

ilk sinema filmiyle görmüştük.

‘Sihirli Annem: Hepimiz Biriz’ 2025’in en çok izlenen yerli filmi oldu. İlk filme gösterilen yoğun ilginin ardından dün vizyona giren ikinci film ‘Sihirli Annem: Periler Okulu’ vesilesiyle yapımın en sevilen karakterlerinden Dudu’ya hayat veren usta oyuncu Nevra Serezli ve hâlâ yolda karşılaşanların yanına “Betüş Peri” diye koşarak gittikleri başarılı oyuncu İnci Türkay’la bir araya geldik.

◊ İlk film çok sevildi. Bu ilgi sizi şaşırttı mı?

Nevra Serezli: Ben daha filmin çekilmesine karar verildiği gün gişe rekoru kıracağını biliyordum. Çünkü çok büyük bir özlem vardı. 7 yıldır Anadolu’yu dolaşıyorum ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ oyunuyla. Çok da başarılı bir oyun. Ben de oyunda başarılı olduğuma inanıyorum. Ama oyun çıkışında kimse oyunla ilgili tebrik etmiyor, herkes “Dudu Teyze seninle fotoğraf çektirebilir miyiz” diyor. Film çekildiği anda insanların sinemaya koşacağını biliyordum.

İnci Türkay: Aynı şekilde ben de biliyordum. Çünkü bu yıllar içerisindeki ilgiden, sevgiden, hiç tükenmeyen mesajlardan belliydi. 20 yıldır insanlar yolumu çevirip “Aile olmayı, sevgiyi, dostluğu, fedakârlığı, paylaşmayı sizden öğrendik” diyor.

◊ Farklı nesillere hitap etmeyi nasıl başarıyor ‘Sihirli Annem’?

Nevra Serezli: Çünkü ilkti. Ben en başında hiç inanmıyordum açıkçası. Ama İnci (Türkay) çok ısrar etti. Ben de “Nasıl olsa çok uzun sürmez” diye kabul ettim. Hiç sürmedi gerçekten! Hâlâ buradayız, 20 yıl geçti. Ama kendi hakkımı da yemeyeyim; o sırada ortada henüz senaryo yoktu. Rahmetli Gamze Özer’in (senarist) nasıl yazdığını, nasıl ruhlara ve kalbe dokunduğunu, sihirli bir dünya yaratırken aslında gerçeklere de nasıl parmak bastığını daha okumamıştım. Evet, sihir yapıyoruz, oradan oraya uçuyoruz ama sonunda sevginin, aşkın ve ailenin büyüklüğüne varıyoruz.

İnci Türkay: Senaryo gerçekten müthişti. Her bölümde bir mesaj vardı ve çocuklara bunu hiç hissettirmeden ulaştırıyordu. İnsanlar bugün hâlâ “Sizinle büyüdük, iyi çocuklar, iyi gençler olduk” diye mesajlar atıyor. Eğlenirken öğretmek vardır ya, gerçekten öyleydi. Rahmetli Gamze’nin kalemi çok güçlüydü. Oyuncu kadrosu da muhteşemdi. Zaten Nevra’yla oynamak benim için bir dönüm noktasıydı. Gözümü onunla, Metin Abi’yle (Serezli, Nevra Serezli’nin eşi, dizinin sevilen köpeği Taci’yi seslendiriyordu) açtım diyebilirim.

◊ Bugünün çocukları filmi izlediğinde ‘Sihirli Annem’i algılama biçimlerinde farklılık olacak mı?

İnci Türkay: Her film kendi içinde bağımsız. Bir sonrakinde ana karakterler dışında bambaşka karakterler görebilirsiniz. Dünyada da böyle; hep aynı insanlarla yeni hikâyeler anlatamazsınız. Çocuklar büyüdü, filmde yurtdışındalar. Onların yerine peri okulu açtık. Küçük çocuklarla birlikte eski ruhu biraz yeniden yaşatmaya çalıştık.

◊ Filmde genç kuşak ve onların sorunları, gündemleri, hayatları da ön planda bu kez...

Nevra Serezli: Ben en başta çok şaşırdım, ‘Bu senaryoyu nasıl çekeceğiz’ diye düşündüm ama altından kalkıldı. Mustafa Kotan (yönetmen) gerçekten çok hızlı çalışıyor. Set

21 gün sürdü, 17 gün çalışmışım. İnanamadım, hiç yorulmadım.

İnci Türkay: Bu senaryo daha akıl oyunlu, daha macera dolu, daha sürükleyici... Mesajlarımız yine çok güzel yerlere gidiyor. Bir periler okulu kurulmuş, biz de öğretmeniz. Başöğretmen Dudu tabii ki. Konuk oyuncularımız var; Doğa Rutkay ve Bekir Aksoy. İkisi de hikâyeye çok şey kattı. Biz bu işe gerçekten inanıyoruz. Ben gerçekten Betüş olduğuma, annemin Nevra olduğuna ve sihir yaptığına inanıyorum.

◊ Sette gençlerle birlikte çalışmak nasıldı?

Nevra Serezli: Çocuklarla aramız çok iyiydi. İnanılmaz uyumluydular. Sette bekleme süreleri olur ya; ışık değişir, açı değişir... Hiç seslerini çıkarmadan beklediler. İzlediğinizde “Bu kadar zor sahneleri nasıl çekmişler” diyeceksiniz.

İnci Türkay: Herkes karakterleri o kadar iyi biliyordu ki hiç yabancılık yaşanmadı. Okuldaki sahnelerde dolaşan, repliği olmayan çocukların bile bize büyük sevgisi vardı.

◊ Dudu ve Betüş Peri olmayı özlemiş misiniz?

Nevra Serezli: Dudu’yu hep üstümde hissediyorum. Aslan burcuyum; pırıltıyı, altını, ışıltıyı çok severim. Normal hayatımda da bunları giydiğim ve kullandığım için görenler “Aynı Dudu gibisin” diyor. Yeni gelen kostümcü arkadaşlara hiçbir şey söylemeye gerek kalmıyor. Bana zaten Dudu’ya uygun kıyafetler getiriyorlar. Çünkü onların kafasında da Dudu öyle kalmış.

İnci Türkay: Betüş de bana çok oturmuş bir karakter. Betüş’ün sıcaklığını, samimiyetini, doğallığını çok seviyorum. Yapıştıysa da yapıştı! İnci Türkay’ı bilmeyen ama Betüş’ü bilen insanlar bile var.

◊ Bu durum bazen oyuncular için sorun olabiliyor. Tek bir karakterle bilinmek istemiyorlar...

Nevra Serezli: Bizim egomuz yok, kompleksimiz yok. ‘Bana yapıştı mı

yapışmadı mı’ gibi bir korkum yok. İstediğim zaman ters köşe bir rol oynarım. Kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilim.

İnci Türkay: Hiç korkum yok benim de. Kime, neyi ispat edeceğim? İnsan kendini biliyorsa bu yeterli; kendini bilen insanın böyle kaygıları olmuyor.

◊ Filmde Türkiye’nin kız grubu ‘Manifest’ de bir sahnede rol aldı...

Nevra Serezli: Çok şekerler. Torunlarımdan dolayı biliyordum. Hepsi ‘Sihirli Annem’i izlemiş. “Dudu Teyze” diye koşarak yanıma geldiler. O kadar enteresan ki... İnşallah bir gün Tarkan da gelir ve “Ben de ‘Sihirli Annem’le büyüdüm” der.

İnci Türkay: Karavanları ayrıydı onların. Bütün karavanlar birbirine benziyor bir yandan da. Kendi karavanım diye kapıyı bir açtım, meğer onların karavanıymış. İçeri girdim, bir baktım çok güzel kızlar var. Sonra bir çığlık koptu. Hepsi üstüme geldi “Betüş” diye.

‘Oğlumun arkadaşları daha çok heyecanlanıyor’

◊ İnci Hanım, oğlunuzun oyunculuğa merakı var mı? Bir gün o da sizinle aynı projede olmak ister mi?

İnci Türkay: Oğlum bana olan o ilginin çok farkında olmadan büyüdü. Arkadaşları daha çok heyecanlanıyor. Kendisi 21 yaşında, üniversiteye gidiyor. ‘Sihirli Annem’ çekilirken hamileydim. Kuliste bile benimleydi. Bebek olarak da çocuk olarak da sete geldi gitti ama onun için bunlar çok sıradan şeyler. Zaten ekonomist oldu, oyunculukla hiç alakası yok.

◊ ‘Liste’ oyununuz İngiltere’de ses getirdikten sonra Türkiye’de prömiyer yaptı. Yeni sezonda da izleyecek miyiz sizi?

İnci Türkay: Asıl hazırlığımız önümüzdeki sezon için. İngiltere’de oyunlarımız olacak. Türkiye’yi de gezmeyi çok istiyorum. Çünkü ‘Liste’ çok derdi olan bir oyun. Anlatmak istediğim çok şey var.

‘Babaanne bu sen misin?’

◊ Nevra Hanım, size bu filmde ilk kez torunlarınız da eşlik etti…

Nevra Serezli: Bizim için çok güzel bir anı oldu. Onlar da çok güzel bir tecrübe yaşadı. Karavan nedir, sette kaç saat beklenir, yemek düzeni nasıldır… Bunların hepsini gördüler. Set düzenini öğrendiler ve bana çok acıdılar. “Demek bu kadar uzun saatler bekliyorsun babaanne” dediler. Öbür torunlar da biraz kıskandı tabii.

◊ Size olan ilginin farkında olarak mı büyüdüler?

Nevra Serezli: İnanın çok farkında değillerdi. En küçük torunum bir gün ‘Sihirli Annem’i izliyordu, ben de yanında oturuyordum. İlk defa o gün gözündeki ışığı gördüm. Önce ekrana baktı, sonra bana döndü, sonra tekrar ekrana baktı. Bir daha bana dönüp “Babaanne bu sen misin” dedi. “Evet” dedim. Herhalde beni çok yaşlanmış buldu ki inanamadı. Ama öyle “Dudu Peri bizim babaannemiz” diye büyülenmiş değillerdi.