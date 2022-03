‘İngiltere’den ragbi gelmiş evde bir bayram havası’

Haberin Devamı

Sosyal medyada dolaşırken bir arkadaşımın küçük oğlunu ragbiye götürdüğünü gördüm. “Ragbi mi!” diye şaşırabilirsiniz. Evet, hani şu filmlerde gördüğümüz, hem elinizle hem ayağınızla topa müdahale edebildiğiniz, rakibi ite kaka sayı kazanmaya çalıştığınız eğlenceli takım oyunu... Lorin babasıyla futbol oynamaya bayılıyor ama ben bu konuya son derece mesafeliyim. Anavatanı İngiltere olan ragbinin İstanbul’da oynandığını görünce bizim evde bir bayram havası...

“Oh” dedim, “futbol oynamak zorunda değil”. Bir yandan da şaşırdım ama sonra öğrendim ki meğer ragbi federasyonumuz bile varmış. Hatta bazı liselerin okul takımları da...



Şu an için sadece İstanbul’da



2-4 ve 4-7 yaş grubuna eğitim veren Rugbytots’un kurucularına ulaştım ve hafta sonu Lorin’le bir derse katıldık.

Programın en önemli özelliklerinden biri, derslerin İngilizce yapılması. Bu yaş grubunda çocuklara istediğiniz kadar İngilizce eğitimi verin, günlük yaşamda dili kullanmadıklarında pek faydasını görmüyorlar. İşte bu oyun programı bir yandan da

yabancı dil gelişimlerine katkı sağlıyor. İngiliz bir ragbi eğitmeni ve Türkiye Ragbi Federasyonu’ndan bir antrenör derslere katılıyor. Programın içeriğinde ragbi sporunun temel hareketleriyle geliştirilen çeşitli egzersiz ve oyunlar var.

Rugbytots’un Türkiye’deki genel müdürü Muharrem Meşe, İtalya’dayken oğlu için okulöncesi bir etkinlik arayışındayken Rugbytots’la tanışıyor. Programın oğlu üzerindeki faydalarını görünce de Türkiye’ye getirme kararı alıyor. Bizim katıldığımız derste Lorin ve diğer çocuklar 45 dakika boyunca hem çok eğlendi hem de ciddi anlamda spor yaptılar. Bana göre özellikle pandemi döneminde hareketten ve sosyalleşmeden yoksun kalan bu yaş grubu için güzel bir spor.

Bu oyun programı hakkında gözlemlediklerim şöyle:



*Türkiye’de 2-7 yaş arasındaki çocuklar için ragbi eğitimi veren başka bir kurum henüz yok. 7 yaşından sonrası için Ragbi Lig Derneği var. 7-15 yaş arasındaki çocuklar için eğitim veriyorlar. Türkiye Ragbi Federasyonu’na bağlı takımlar da 15 yaş ve üzeri sporcuları bünyesine dahil ediyor.



* 2-4 yaş arası çocukların ragbi sporunun temel prensiplerinden yararlanarak sayı sayma, sosyalleşme, komutları takip etme ve hayal gücünü kullanma gibi farklı becerileri geliştirilebiliyor.



* 4-7 yaş arası gruba eğlence, cesaretlendirme ve özgüven oluşturma odaklı bir eğitim sunuluyor. Ragbi ayrıca birden fazla sporun özelliklerini içinde barındırıyor. Bu yaş grubuna ragbi sporunun kuralları öğretilirken diğer spor dalları için de bir altyapı oluşturuluyor.



*Şu an Ataköy ve Bostancı şubelerinde dersler veriliyor. 2022 hedefleri arasında İstanbul’da en az 5 şube daha açmak var. Sonrasında Ankara, İzmir, Bodrum ve Edirne’de şubeler açarak Türkiye geneline yayılmak, daha fazla çocuğa ulaşmak istiyorlar.



* Dersler haftada bir, 45 dakika yapılıyor. Çocukların eğlenerek öğrenmeleri hedefleniyor. Her iki haftada bir ders içerikleri değişiyor, böylece çocuklar sıkılmıyor.

Ragbi, birçok sporun temel prensiplerini barındırıyor.

Aileler anlatıyor...

Selin Göksu: Ragbi çok yönlü ve analitik zekâ gerektiren bir spor dalı. Oğlum Bora dilediği yerde, dilediği zaman futbol/basketbol oynayabilir. Ama 3 yaşında İngilizce ragbi oynama imkânını geri çeviremezdik. Şu an geliştirdiği kas hafızası ileride mutlaka fayda sağlayacaktır.



Pınar Öz: Kızım Eylül 3.5 yaşında, çekingen ve bana bağımlı. Aileyle etkileşim halinde oyunlar oynanması benim için

en önemli faktördü. Sürekli anne ya da babasını yanında isteyen kızım zaman içinde koçları ve arkadaşlarıyla oyun oynarken bireyselliğini keşfedip başkasına güvenmeyi öğrendi.



Serap Özkan: Oğlum Yusuf 5.5 yaşında, çok hareketli bir çocuk. Basketbol ya da futbola yönlendirebilirdim ama ragbiyi özellikle tercih etmemizin sebebi parkurlu oyunlarının olması ve derslerin İngilizce yapılmasıydı.



Nivart Taşçı: Kızım Sofya 2.5 yaşında. Topa vurmayı, top atmayı öğrensin istedim. Yarışmayı, rekabet etmeyi öğrenmek, hız kazanmak gibi getirileri olur diye umdum. Fakat çocuklar söz konusu olduğunda işler matematiksel bir netlikle yürümüyor. Çocukların öncelikli derdi eğlenmek. Eğleniyorlarsa devam ediyorlar. Benimki eğleniyor. Faydası olup olmadığını zaman gösterecek.