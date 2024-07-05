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İndirimler aklımızı başımızdan almasın

Güncelleme Tarihi:

#Moda#Stil#İndirim Dönemi
İndirimler aklımızı başımızdan almasın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 07:00

Rengârenk şortlar, yazlık elbiseler, gömlekler, aksesuarlar mağaza vitrinlerinden göz kırpıyor, moda markalarının indirimleri bizi adeta baştan çıkarıyor. Evet, indirim dönemi alışveriş için en uygun zaman ancak bunu iyi değerlendirmek gerek. İşin sırrı da abartıya kaçmamak ve akıllıca seçimler yapmak.

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Bir yandan modada sürdürülebilirlik konuşuyor, diğer taraftan da her geçen gün artan tüketim dürtümüzle başa çıkmaya çalışıyoruz. Aslında işin temel kuralı abartıya kaçmamak ve özellikle indirim dönemlerinde sırf ucuz diye alışveriş yapmamak. İhtiyacı ön planda tutup tarzımızla uyumlu, zamansız ve bir o kadar uzun ömürlü parçalar seçebiliriz. Zaten akıllıca alışverişin püf noktası da bu.

İndirimler aklımızı başımızdan almasın

Özellikle hızlı moda markaları arka arkaya indirime girdi. Ancak bu markalarda kaliteli ve iyi kumaşlı ürünlerin yanında, birkaç yıkamada bozulacak ve atığa dönüşecek de çok malzeme var. Polyester ve naylon ağırlıklı kumaşlar yerine pamuk, viskon, modal gibi malzemeler seçmenizi tavsiye ederiz. Dikiş kalitesini gözden geçirmek de önemli.

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İndirimler aklımızı başımızdan almasın

Hem çevrimiçi hem de mağazadan alışverişe başlamadan önce ilk tavsiyemiz bir liste yapmanız. Yani dolabınızın karşısına geçin ve nelere ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Buna ek olarak sezon trendlerinden dolabınıza eklemek istediğiniz parçaları da düşünün. Tarzınıza ve diğer kıyafetlerinizle uyumuna göre seçimler yapın. Yani balon etekler sizi yansıtmıyorsa sırf indirimde buldunuz ve popüler diye almayın. Gerçekten giyeceğinizi düşünüyorsanız alın. Listenizi tamamladıktan sonra bir bütçe belirleyin. Üst limitiniz neyse onu aşmayın.

İndirimler aklımızı başımızdan almasın

İndirim dönemlerinde bir sonraki sezon için alışveriş yapmak da çok mantıklı olabiliyor. Mesela şu an herkes yazlık ürünlere baktığı için kışlık kıyafetler daha uygun fiyatlarda sunuluyor ve stokları da var. Kaban, kazak, süveter, mont gibi parçalara şimdiden yatırım yapmak akıllıca olabilir.

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İndirimler aklımızı başımızdan almasın

Bu ürünler pişman etmez:

◊ Düz tişört ve gömlekler indirim döneminde ilk alınacak kıyafetlerden.

◊ Blazer ceket ve kumaş pantolon ikilisi her daim zamansız.

◊ Bu yaz ekstra popüler olan keten parçalardan almak akıllıca olur.

◊ Uzun süredir aklınızda olan pahalı marka çantaya ve ayakkabıya da indirim döneminde yatırım
yapabilirsiniz.

◊ Modası hiç geçmeyen denim şortlar, pantolonlar ve etekleri de listenize ekleyebilirsiniz.

◊ Yazın kurtarıcısı elbiseler indirimde çeşit çeşit. Kumaş kalitesine dikkat ederek tarzınıza uygun bir seçim yapabilirsiniz.

 

KISA KISA...

TÜRK MARKALARI PARİS’TE

İndirimler aklımızı başımızdan almasın

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Çevreye duyarlı kişileri bir araya getirmeyi amaçlayan ve markasında yalnızca yüzde 100 organik sertifikalı keten kumaşlar kullanan Bahar Akbulut’un kurduğu Fine People Community ve çağdaş tasarımlarıyla dikkat çeken Gizem Esendemir’in kurduğu Eclectic, Paris’te Cside’da showroom açtı. ‘Emily in Paris’ dizisinden bildiğimiz bölgedeki showroom aynı zamanda moda, güzellik ve lüks yat sektörüne yönelik etkinlikler düzenleyen bir pazarlama platformu olma özelliğini de taşıyor.

 

ÖNCE REZERVASYON SONRA KABİN

Inditex markalarının uygulamasında bir özellik dikkatimi çekiyor: Kabin rezervasyonu. Özellikle hafta sonları ve indirim dönemleri sıra beklememek için iyi bir alternatif ama başarıyla uygulanabilirse. Geçen gün Zara mağazasına gittim. Öncesinde değil, yalnızca mağazanın içindeyken rezervasyon yapabiliyorsunuz. Aslında sistem basit: Uygulamadan müsaitliği takip ediyor, sonra deneyeceğiniz kıyafetlerle kabine gidip karekodu okutuyorsunuz. Ben de deneyeceğim parçaları seçip rezervasyonu yaptım. Ancak bir arıza olduğu için gittiğim mağazada uygulamanın çalışmadığını söylediler.

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HER TARZA UYGUN

İndirimler aklımızı başımızdan almasın

Kışlık parçalara bakabilirsiniz. Zara, 2.590 lira

İndirimler aklımızı başımızdan almasın

Keten gömlekler her ortama uyar. Mango, 999,99 lira

İndirimler aklımızı başımızdan almasın

Tarzınıza göre bir elbise modeli seçin. Network, 5.869 lira

İndirimler aklımızı başımızdan almasın

Zamansız bir çanta alabilirsiniz. Beymen, 3.499 lira

İndirimler aklımızı başımızdan almasın

Düz tişört hep lazım. D’S Damat, 207,99 lira

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#Moda#Stil#İndirim Dönemi

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