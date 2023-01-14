İndirim döneminde akıllı alışveriş

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Ekonomik zorluklar çoğumuzun alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Kiminle konuşsam daha az alışveriş yaptığını ya da indirim dönemini beklediğini söylüyor. Fiyatlar düşünce alışveriş yapmak, elbette daha akıllıca ve hesaplı. Ama bilinçli olmak, kendimizi kaptırmamak ve ihtiyaçlarımızın dışına çıkmamak gerekiyor. Kimsenin dolabını asla giymeyeceği kıyafetlerle doldurmasına gerek yok.

Atık yaratmaya son!

Raporlar, her yıl 1.9 milyon tonluk tekstil atığından sorumlu olduğumuzu söylüyor. Elbette bu devasa atık probleminde, üretici firmaların payı büyük. Ancak biz tüketiciye de çok iş düşüyor. Özellikle indirim dönemlerinde içimizdeki satın alma dürtüsü tetikleniyor. Kendinizi bu girdaba sokmayın! Sırf ucuzladığı için aldığınız, tarzınız olmayan ve dolabınızdaki hiçbir parçayla uymayan ‘o giysileri’ hatırlayın. Nihayetinde ya atığa dönüşüyor ya da en iyi ihtimalle bir başkasına veriliyor. Unutmayın, atık yaratmaya değil, kendimiz için kullanışlı bir gardırop oluşturmaya çalışıyoruz.

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Zamansız parçalar

İndirim dönemi zamansız ve sezonsuz parçaları almak için en ideal dönem. Beyaz gömlek, basic tişört, jean ya da siyah kazak… Asla modası geçmeyecek bu parçaları almakta tereddüt etmeyin. Yalnız alırken, tasarımını, duruşunu ve kumaş yapısını göz önünde bulundurun. Sırf ucuz ve zamansız diye polyester olan ne varsa dolabımıza yığmaya hiç gerek yok! Ama uzun zamandır takibinizde olan o tasarım çantayı ya da ayakkabıyı almak için de bu, uygun bir zaman.



Kendinizi mağazalardaki indirim çılgınlığa kaptırmamak için evden çıkmadan önce almanız gerekenlerin listesini hazırlayın. Bunun için dolabınızın karşısına geçin ve eksik gördüklerinizi not edin. Listenizi hazırlarken, alacağınız parçanın dolabınızdaki ürünlerle uyumlu olup olmayacağını göz önünde bulundurun. Hatta dolabınızı açıp fotoğraf çekmek de iyi fikir. Zihninizde canlandırmakta zorlanıyorsanız, alışveriş esnasında açıp kafanızda farklı eşleştirmeler yapabilirsiniz. Şahsen her alışverişimde almayı düşündüğüm bir parçayı halihazırda dolabımdan kaç farklı eşyayla eşleştirebileceğimi değerlendiriyorum. Senelerdir bir giydiğini bir daha giymemeyi pohpohlayan sosyal medyanın sanal tuzağına da düşmeyin. 2023’te moda dünyası bunun tam tersini teşvik ediyor ve bu çok daha havalı!

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Şifon gömlek ve elbiseler

Bir sonraki sezonun trend parçalarını ve renklerini de indirimden bulmak mümkün. Mesela, Pantone tarafından yılın rengi seçilen Viva Magenta’yı ilkbahar aylarında daha çok göreceğimizi biliyoruz, o halde şimdiden gardırobumuza ekleyebiliriz. Havalar ısınmaya başladığında rahatlıkla giyebileceğimiz şifon gömlekler veya elbiseler de şimdiden bizimle eve gelebilir.

Çevrimiçi almak mantıklı

Uzun ödeme kuyrukları, kabin savaşları ve yığınlar halinde duran kıyafetlerin karmaşasından siz de benim kadar rahatsızsanız en iyi alternatif çevrimiçi alışveriş olacaktır. Eğer aklınızda ‘ya bedeni uymazsa’ sorusu varsa, artık markaların iade süreçlerinin çok kolay olduğunubelirtelim.

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Ayrıca çevrimiçi alışveriş yapmanın bir diğer avantajı da denenmiş ürünlerin değil, depodan paketli ürünlerin elimize ulaşması elbette. Bu konuda titiz olanlara hatırlatalım...

KISA KISA

Portföyler şimdi erkekler için tasarlanıyor

Erkeklerin çanta kullanmasına nedense pek alışık değiliz. Birçoğumuz için çanta kadına ait bir obje. Oysa son zamanlarda yüksek moda markalarının koleksiyonlarına eklediği erkek çantalarıyla bu alışkanlığın değiştiğini görüyoruz.



Fendi, bu yıl ilkbahar/yaz koleksiyonunda tasarladığı çantalarla resmen kadın ve erkek aksesuarları arasındaki çizgiyi kaldırmış gibi görünüyor. Dolce&Gabbana ve Moschino gibi markaların koleksiyonlarında da çantayla tamamlanmış görünümlere rastlıyoruz. Özellikle çapraz olarak takılan bel çantaları, sırt ve postacı çantaları öne çıkıyor. Sürpriz olansa portföyler… Elde taşınan bu minik çantalar gece görünümlere eşlik etmek için geliyor. Erkeklerin özellikle elde çanta taşımasının kısa vadede çok yaygın hale geleceğini düşünmesem de yenilikler ve farklı opsiyonlar görmek heyecan verici…