“İlk kez ‘gerçekten mükemmel’ bir insanı yazıyordum”

Haberin Devamı

Yeni romanı ‘Aylardan Kasım Günlerden Perşembe’de okurunu alışılmışın dışında bir Mustafa Kemal Atatürk portresiyle karşılayan Ayşe Kulin, Atatürk’ü yalnızca bir komutan ya da devlet adamı olarak değil; çocukluğu, gençliği, aile yaşantısı ve iç dünyasıyla ele alıyor. Roman boyunca Atatürk’ün gözünden yaşadıklarına tanık oluyor, hikâyesini kendi gözünden ve kendi ağzından dinliyoruz.

Ayşe Kulin’le bir araya geldik; yazım sürecinden, okurların bu kitaba nasıl bir ihtiyaç duyduğundan ve Atatürk’ten bahsettik: “Evlat olarak ailesine, asker olarak vazifesine, devlet adamı olarak halkına karşı her zaman mükemmeldi.”

◊ Atatürk kitapları külliyatı içerisinde sizin kitabınız nerede konumlanıyor?

Kitabım Atatürk’ün savaşlarına, zaferlerine ve inkılaplarına hiç girmiyor, sadece insani yönlerine odaklanıyor. Çocuk Mustafa’yı, delikanlılık çağındaki Mustafa Kemal’i, çok çocuklu, şefkatli bir babayı ve çok hasta bir adamın son günlerini anlatıyor.

Haberin Devamı

◊ Anlatımı yapan kendisi. Atatürk’ü kendinden dinliyoruz...

Onu hep başkalarının gözünden okuduk. Bu sefer Mustafa Kemal’i kendi sesiyle, zaman zaman da iç sesiyle konuşturmanın çok daha samimi bir anlatım olacağını düşündüğüm için tercih ettim.

◊ Neden böyle bir kitap yazma ihtiyacı hissettiniz?

Bir Atatürk kitabı yazmamı yayıncım istedi. Atatürk hakkında yazılmış o kadar çok kitap vardı ki, önce itiraz ettim. Sonra yavaş yavaş fikre alıştım ve Atamızın hakkında bugüne kadar yazılmışların dışında bir şeyler yazmanın ilginç olacağını düşündüm. Atatürk’le ilgili okumalar bana hep iyi gelmiştir. Yine öyle oldu, yazımı eşimin önlenemez sona doğru gittiği bir zamana rast gelmeseydi, o zamanı çok daha sancılı geçirirdim.

‘ÇOK SADIK BİR DOST’

◊ ‘Yıllar içinde edindiğim birikimi yüreğimdeki Atatürk sevgisiyle harmanlayarak yazdım’ diyorsunuz. Sizin gözünüzden ve kalbinizden Atatürk nasıl biri?

Benim gözümden ve kalbimden Atatürk önce Mustafa Kemal’dir. Çok sadık bir dost, çok merhametli, sevecen, iyi niyetli bir baba ve annesine çok düşkün bir oğuldur ama görevlerinin çokluğundan ve ciddiyetinden annesine gerekli zamanı ayıramadığı için onu edindiği çocukların en değerlisine emanet eden bir oğul. Bu sefer ele aldığım karakteri süslemeye hiç gerek duymayacaktım. O zaten evlat olarak önce sorumluluğunu taşıdığı ailesine, asker olarak vazifesine, devlet adamı olarak da halkına karşı her zaman mükemmeldi.

Haberin Devamı

◊ Küçük Mustafa’yı ya da genç Mustafa Kemal’i yazarken onu “geleceğin Atatürk’ü” olarak mı, yoksa sıradan bir çocuk, bir genç olarak mı düşündünüz?

Sıradan bir çocuktan kesinlikle farklıydı, mesela annesinin tercihi olan hocadan ders görürken dizlerinin üzerinde oturmaya dizleri acıdığı için itiraz etmeye cesaret edebiliyor. 7-8 yaşında bir çocuğun kurulu düzene başkaldırması sık görülen bir durum değil. Demek ki daha o yaşta Mustafa Kemal’de daha iyi ve daha doğru olanı talep etme duygusu filiz vermeye başlamış.

◊ Atatürk’ün kitaptaki rollerinden sizi en çok etkileyen, belki de şaşırtan bir rolü oldu mu?

Hayatının ilk başarısızlığı sürdürmeyi beceremediği evliliği. Karısından boşandığı güne kadar geçen ömrü her alanda başarılarla dolu. İyi evlat, çalışkan öğrenci, parlak bir asker, müthiş bir devrimci, dünyanın hayran olduğu bir devlet adamı ama evliliği başarısız. Evlilik hayatında beliren pürüzleri çözme yoluna gidebilecekken boşanmayı seçiyor, üstelik çok geçerli bir sorun da yokken.

Haberin Devamı

◊ Neden sizce?

Ben bunu Atatürk’ün naz çekme eşiğinin düşük olabilmesi ihtimaline verdim. Annesi ve kız kardeşleri tarafından el üstünde tutulmuş erkeklerin çoğunda görülen bir durum. Şanssızlığı, eşinin de aynı zaafa sahip olması.

◊ Atatürk’ü bu rolleriyle de tanımak sizce neden önemli?

İnsanüstü bellediğiniz bir karakterin bizlerden farkı olmayan davranışlarını okumak, sonra da yazıya dökmek iyi geliyor insana. Mademki insanız, kim olursak olalım aslında yok birbirimizden farkımız, diye düşündürüyor.

◊ Yazarken üstünüzde daha büyük bir sorumluluk hissettiniz mi?

Tam tersi oldu. Dediğim gibi, zaten ilk kez ‘gerçekten mükemmel’ bir insanı yazıyordum. Çok güzel bir çocuktu, çalışkan ve zeki bir öğrenciydi, cesur bir askerdi, müthiş bir devlet adamı, bir devrimciydi. İflas etmiş, işgal edilmiş, miadını doldurmuş bir imparatorluktan modern bir devlet yaratmayı başarmıştı. İlla bir kusur bulunacaksa, belki çok iyi bir koca değildi ama o kadar kusur kimde olmazdı ki?

Haberin Devamı

◊ Bildiğim kadarıyla kitabın ismini siz seçmişsiniz...

Adına kitabımı yazmaya başlamadan karar verdim. Kitabı Mustafa Kemal’in hayatını sonlandırırken bitirecektim madem, bu sona uygun bir ad bulmalıydım. 10 Kasım’ın hangi güne rast geldiğini öğrenince adı bulmuş oldum.

◊ Atatürk’ün bu kitabı okuma şansı olsaydı ne düşünürdü sizce? Ne söylerdi size?

Yazdıklarımı okuduğu andaki ruh haline göre “Beni ne kadar iyi tahlil etmişsin” de diyebilirdi, “İyice saçmalamışsın” da diyebilirdi. İnsanların sağı solu belli olmaz, işleri rast gidiyorsa iyimserdirler, canlarını sıkan şeyler varsa da aksilikleri tutabilir. Atatürkümüz de bir insandı sonuçta.

◊ Bu kitabı okuyan, onu bir kumandan, bir asker, bir kahramandan öte bu yönleriyle tanımaya çalışan gençlere nasıl seslenirdi?

Haberin Devamı

Kitabımın sonunda yazdığım gibi “Yurtta barış, dünyada barış” derdi, eminim. Çünkü eğer yurt savunması için savaşılmıyorsa, savaş her kötülüğün anasıdır.

‘ACIMI UNUTABİLDİĞİM TEK ZAMAN, KİTABA DALDIĞIM ANLARDI’

◊ Yazarken duygusal olarak zorlandığınız anlar oldu mu?

Bu kitabın yazılma aşamasında beni duygusal olarak zorlayan şartların yazdığım konuyla ilgisi yoktu. Sevgili eşim (Engin Baraz) çok hastaydı, dönüşü olmayan yola girdiğini görmenin çaresizliği içindeydim. Belki de beni ayakta tutan, tam da o sırada bu kitabı yazmam oldu. Acımı unutabildiğim tek zaman, kitaba daldığım anlardı.

◊ Başınız sağ olsun. Yas sürecinizi nasıl geçiriyorsunuz?

Okumaktan ve yazmaktan artakalan zamanda yemek ve ev işi yaparak, arkadaşlarımla buluşup galerilerdeki sergileri gezerek oyalanmaya çalışıyorum ama henüz hiçbir şey eylülde kaybettiğim 40 yıllık can yoldaşımın yokluğunu doldurmadı.