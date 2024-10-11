İlk buluşma için romantik, kızlar gecesi için havalı

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Frankie uzun yıllar Nişantaşı’nın en havalı, popüler mekânları arasındaydı. Son birkaç senedir Galataport’ta, Tarihi Yarımada ve Boğaz manzarası eşliğinde hizmet veriyor. Burası iyi yemek ve eğlenceyi bir arada sunan yerlerden. Tüm yaz en popüler teraslar arasındaydı. Birkaç defa uğrama fırsatı buldum. Öncelikle içeri girer girmez manzarası mest ediyor sizi. Akşam yemeğini biraz erken saate almanızı tavsiye ederim, bu sayede günbatımını izleme fırsatını da kaçırmazsınız. Şık mekânda sohbetinizin önüne geçmeyecek hafif bir müzikle başlıyor gece. Haftanın yedi günü DJ performansı var. Müzik direktörü Mehmet Koryürek (DJ Aksak). Kaan Demirel ve Mehmet Koryürek dönüşümlü olarak setin başına geçiyor. Cumartesi geceleri pek hareketli.

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ŞAL, CEKET ALMAYI İHMAL ETMEYİN

Gittiğim akşamlardan birinde Latin Amerikalı bir müzik grubu terası hareketlendirmişti. Masaların arasında dolaşarak eğlenceli bir performans sergiliyor, yemek yiyenler bile yerlerinde ufak ufak dans ediyordu. Özetle Frankie’nin eğlencesine garanti veririm, atmosfer zaten öyle güzel ki... Yabancı turist de tercih ediyor Frankie’yi. Bir İstanbul klasiği sayılacak mekânlar arasına çoktan girdi.

Gelelim yemeklere... Şef Aykut Doğanok’un lezzetleri gecenize eşlik ediyor. Çiğ tabaklar 750-950 lira, makarnalar 750-1.200 lira, salatalar 450-975 lira, tempuralar 450-950 lira, ana yemekler 850-1.950 lira arasında. Evet, ortalamanın üzerinde fiyatlar ancak Frankie sezon başından beri menüye zam yapmamış. Ben yemeğe gittiğimde şanslıydım. Seçim konusunda Frankie’nin müdavimlerinden sayılacak bir arkadaşım sayesinde nokta atışı yaptım, yediklerimin hemen hepsini çok beğendim. Misal artık hemen her restoranın menüsünde gördüğümüz kabak tempura mutlaka denenmeli, Yunanistan’da yediklerimden bile iyiydi. Ballı-zerdeçallı mayonezle servis ediliyor, 450 lira. Frankie yeşil (450 lira), porçini mantarlı spagetti (750 lira) beğendiğim diğer tabaklar arasında... Yiyenler deniztaraklı mürekkep risotto’yu da tavsiye ediyor. Kokteyllerse 580 lira, cin bazlı Verona Fresco da benim favorim.

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Frankie henüz yaz sezonunu kapatmadı, terası bir süre daha açık kalacakmış. Terası kapansa bile kapalı alanı da bir o kadar güzel. Gidecekler için uyarayım, şık bir yer. Sadece üzerinize ince bir şal, ceket almayı unutmayın. Malum sonbahardayız, açık alanda ihtiyacınız olabilir. ‘First date’ (ilk buluşma) için oldukça romantik, kız kıza eğlenmek için çok ‘havalı’ bir mekân.

KLASİK DE VAR, GİZLİ OLAN DA...

Oradan oraya koşturmadan güzel yemek yiyip iyi müzikle dans etmek isteyenler için başka seçenekler de var tabii... Süzer Plaza’daki Nobu hafta sonları 21.00’den sonra hareketleniyor, DJ performansı oluyor. Bebek’teki Lucca her daim eğlencesiyle, yemeğiyle garanti. Bebeköy’deki Momo şehrin en ‘cool’ mekânlarından. Dünyaca ünlü isimleri kabininde ağırlıyor, geçen hafta Valeron, Momo’daydı. Etiler’deki Pixi’nin içindeki gizli bar ‘Ladies Room’da cuma-cumartesi akşamları Ilda Karr, OA Music, Monnarsh, DJ Pappa gibi isimler setin başına geçiyor. Unutmadan, Cipriani İstanbul’a yemeğe gidecekseniz cuma ve cumartesi akşamları yine bir gizli bar olan Socialista’ya da uğrayabilirsiniz.

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EMİLY’S GARDEN 5 YAŞINDA

Cihangir’de eski White Mill’i bilen bilir, bir Cihangir klasiğiydi. Bundan beş yıl önce Oğulcan Engin mekânı baştan aşağı yeniledi ve Emily’s Garden adında bir pub açtı. Klasikleşmiş bir mekânın yerine, yeni bir pub açmak büyük risk aslında. Çünkü öyle mekânlar var ki; büyük bir ‘gürültüyle’ açılıyor, gidiyorsun, mekânın iki, bilemedin üç masası dolu. Ama mahalleli öyle sevdi ki Emily’s Garden’ı, geçen günlerde 5’inci yaşını kutladı. Bu kadar sevilmesinin nedenleri var elbet. Öncelikle her zaman güler yüzlü bir ekiple karşılaşıyorsunuz, yediğiniz-içtiğiniz bir öncekinden farksız. Hava soğuduğunda üstü kapanan kış bahçesi ayrı keyifli... İsterseniz kahvaltıya gidin, isterseniz bilgisayarınızı alıp orada çalışın. Akşamları ve hafta sonları genelde hareketli oluyor, kalabalık kutlamalar için de uygun.

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AH GECELER





◊ Ziynet Sali bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Alya bu gece 23.00’te 888 Private İstanbul’da. (0516) 169 08 88

◊ Berkay bu gece 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Cafer Palamut bu gece 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında. (0530) 251 92 50

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

◊ Çelik yarın gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Begüm Obiz yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. (Rezervasyon: @risenfallsuadiye)

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◊ Merve Özbey bu gece 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

7/24 YETMEZ





◊ Kuruçeşme’deki Komşu Meyhane ‘Dost Meclisi’ gecelerine yeniden başladı. Haftada 1-2 kez yemekler fasıl ekibi eşliğinde yeniyor, şarkılar söyleniyor. (0535) 775 51 25

◊ Cantinery, İstinye Park’ta açılıyor. Zorlu Center ve Emaar Square Mall’daki şubelerine üçüncüsünü ekleyen mekân Akdeniz-Avrupa mutfağı ağırlıklı menüsünü İstinye Park’ın yeni bölümünde sunmaya hazırlanıyor. Yeni lokasyonuna özel olarak yeni tabaklar da menüsüne ekleniyormuş duyduğum kadarıyla.