İlk baklalar tezgâha düştü

DEREOTLU, YOĞURT SOSLU BAKLA TEMPURA

Lezzeti sosunda

Şef Sinem Çapraz’dan... (4 KİŞİLİK)







NE LAZIM?

1/2 kilo taze bakla

1 su bardağı un

1 şişe soda

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz zerdeçal

Çekme karabiber

1 çay kaşığı tuz

Dereotlu yoğurt sos için:

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı labne peyniri

1/3 demet dereotu (ince doğranmış)

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

1/2 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

Baklaları yıkayın ve kâğıt havluyla iyice kurulayın. Diğer tüm malzemeyi karıştırarak tempura sosu hazırlayın. Baklaları hazırladığınız bu sosa bulayın, derin ve sıcak yağda altın sarısı olana kadar kızartın. Ayrı bir kapta yoğurt sosun tüm malzemelerini karıştırın. Servis tabağının dibine hazırladığınız karışımı yayın. Üzerine bakla tempuraları koyup servis edin.

TAZE İÇ BAKLALI FİRİK SALATASI

Hafif bir ana öğün

Şef Çiğdem Seferoğlu’ndan... (6 KİŞİLİK)







NE LAZIM?

2 bardak firik bulguru

1 bardak taze iç bakla

4 adet enginar

2 adet portakalın suyu

2 limon

1 çay bardağı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 bağ dereotu

1/2 demet taze nane

1/2 demet taze soğan

2 kaşık file badem

Tuz

NASIL YAPARIM?

Firik bulgurunu tuzlu suda haşlayın. Süzüp bir tepsiye sererek soğumaya bırakın. İç baklayı haşlayın ve soğumaya bırakın. Enginarları tencereye dizin. Tuz, iki yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım bardak suyla (portakal suyu da olabilir) pişirin ve soğumaya bırakın. Bulgur, kabukları soyulan iç baklalar, küp küp doğranan enginarlar, ince kıyılmış dereotu, taze nane ve taze soğanı harmanlayıp bir kâseye alın. 1 diş sarımsak, 2 limon, 1 çay bardağı zeytinyağı ve tuzu çırparak hazırladığınız sosu salataya gezdirin. Kavrulmuş file bademle servis edin.

PORTAKALLI YOĞURT SOSLU FIRINLANMIŞ BAKLA

Pratik bir eşlikçi

Şef Müge Ergül’den... (4-6 KİŞİLİK)







NE LAZIM?

250 gram bakla

1 adet portakal

4-5 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1-2 tutam kimyon

6-7 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

NASIL YAPARIM?

Baklaların içine sırasıyla zeytinyağı, tuz ve biraz da rendelenmiş sarımsak ekleyerek iyice karıştırın. Yağlı kâğıt koyduğunuz fırın tepsisine baklaları dizin. 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sosu için yoğurdun içine sırasıyla tuz, kimyon, zeytinyağı ekleyerek güzelce karıştırın. Rendenin ince tarafıyla rendelenen portakal kabuklarını yoğurda katarak çırpın. Portakallı yoğurt sosunu tabağın alt tarafına yayın. Üzerine hafif soğuyan baklaları yerleştirin. En üstüne de zeytinyağı gezdirerek servis edin.

PROTEİN VE LİF İÇERİĞİ ZENGİN

Elif Nida Zafer, diyet ve beslenme uzmanı



◊ Bitkisel protein ve liften zengindir, tok tutar, bağırsak sağlığına destek olur.

◊ İçerdiği vitamin ve minerallerle idrar yolları ve böbrek sağlığını destekler.

◊ Antioksidan içeriğiyle kansere karşı koruyucu...

◊ İçeriğindeki magnezyum ve potasyumla yüksek kan basıncını önler.

◊ Triptofan içeriğiyle duygusal durumu korumaya yardımcı olur.

◊ Fazla tüketildiğinde bakla alerjisi görülebilir.

◊ Diyabet hastaları porsiyonuna dikkat etmeli.

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